Киев сравнялся во времени с Москвой. В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время — жители страны перевели стрелки часов на час вперед

В этом году перевод времени был под большим вопросом.

3 марта, депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали инициативу отменить переход Украины на зимнее и летнее время. За решение проголосовали 277 депутатов. Новый закон предлагает отменить сезонный перевод часов на час вперед и назад и установить единое время на всей территории Украины.

В частности, всемирное координированное время (по Гринвичу) должно быть плюс два часа.

Согласно документу, Украина может навсегда остаться на «зимнем» времени с разницей по Москве в один час.

Однако 19 марта Верховная Рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект. Во втором чтении документ поддержали 212 депутатов из 226 необходимых.

Так что стрелки вновь перевели.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что «временной» законопроект также направлен на противодействие России. По его словам, «закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». Украинский депутат обматерил власть и тему перевода часов © скриншот с видео Hromadske.tv

История вопроса

Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение.

Идея зародилась еще в XVIII веке, когда Бенджамин Франклин, будучи американским посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет.

Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия, введя летнее время в апреле 1916 года, и её союзники в Первой мировой войне. Великобритания, большинство её союзников и множество европейских нейтральных стран вскоре последовали этому примеру, Россия и некоторые страны — в 1917 году, а США — в 1918 году. Во многих странах были выпущены однотипные плакаты на данную тему, которые взывали к патриотическим чувствам.

По данным на 2018 год, 65 государств и 10 территорий применяют летнее время.

В северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций, например, Саскачеван в Канаде), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и Белоруссии, а также на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Чили, Бразилии (в ряде штатов), Парагвае.

Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие союзные республики СССР.

Вредно ли это для здоровья и экономики?

Украинский врач рассказал, чем чреват для организма перевод времени © eceveryshop / flickr

Однозначного ответа о том, есть ли реальная потребность в переходе на летнее время, наука не дает, тем не менее эти действия оказывают негативное влияние на здоровье человека.

По данным специалистов из университета Хельсинки, переход на летнее время негативно влияет на людей-«сов» и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Учёные из Нидерландов (Университет Гронингена) и Германии (Университет Людвига Максимилиана) в 2007 году опубликовали в американском журнале Current Biology статью, в которой был проанализирован ритм жизни 55 тысяч человек. Оказалось, что организм в большинстве случаев не подстраивался под новое время, а жил по-старому.

По данным исследования Российской академии наук, при переходе на новое время у маленьких детей и пожилых людей отмечаются стресс-реакции, нарушения режима сна, деятельности сердечно-сосудистой и иммунной систем, обменных процессов.

А согласно исследованию медицинского Каролинского Института в Стокгольме, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда на 5% в первую неделю, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время риск, напротив, снижается, но в меньшей степени.

Исследования, проведённые в Казахстане перед отменой летнего времени в 2005 году, показали, что применение режима летнего и зимнего времени «определённо воздействует и на социальный фактор, приводит к повышению уровня заболеваемости населения, увеличению дорожно-транспортных происшествий, росту производственного травматизма».

Врачи считают, что весенний перевод времени хуже, чем осенний, поскольку организм человека ослаблен после зимы.