Бюджетное постное меню: что приготовить из моркови

Во время Великого поста рацион очень ограничен, но, несмотря на это, питаться можно вкусно и без лишних затрат. В этом помогут простые и недорогие продукты, например, морковь

Пользу моркови трудно переоценить: в 100 граммах овоща содержится больше трех дневных норм витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, репродуктивной функции, роста и развития клеток; витамин К способствует свёртыванию крови, сохраняет кости крепкими, а кровеносные сосуды — гибкими; бета-каротин защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами. Великий пост: что съесть, чтобы не согрешить © СС0, Pixabay

Для того чтобы эти микроэлементы усваивались в полной мере, к моркови нужно добавить что-то жирное: масло, орехи, семечки.

Основные блюда

Морковный крем-суп

Обжарить в кастрюле нарезанные кубиками репчатый лук и стебли сельдерея до золотистого цвета, добавить нарубленные имбирь и чеснок, а когда появится пряный аромат, выложить морковь, влить воду и кокосовое молоко. Варить суп 20 минут, а затем пробить погружным блендером.

Морковно-рисовые котлеты

Осталась пара ложек риса, на обед для семьи явно недостаточно, и он болтается в холодильнике. Знакомая ситуация? Вот отличный способ его дальнейшего применения.

300 грамм натёртой моркови и 1 порезанную луковицу потушить на растительном масле под крышкой до мягкости, остудить. Когда масса остынет, добавить готовый рис, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, неполную столовую ложку кукурузного крахмала, сформовать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон.

Закуски

С морковью можно приготовить много простых и быстрых салатов: знакомый с детства морковь+яблоко+сахар, «метёлка» (капуста+свекла+морковь+масло), морковка по-корейски.

Однако это ещё не всё.

Морковный хумус

400 грамм моркови, запечённой в духовке при температуре 180°C в течение 40 минут, 200 грамм отваренного или консервированного нута пробить в блендере с добавлением 120 мл воды и столовой ложкой лимонного сока, посолить, поперчить.

Подавать с подсушенным хлебом.

Заправка к салатам

Измельчить в блендере морковь, репчатый лук, имбирь, соевый соус, мёд, рисовый уксус и оливковое масло до однородной консистенции, посолить по вкусу.

В качестве закуски или гарнира отлично подойдёт запечённая морковь, и тут вариаций великое множество. Если нужно дополнение к основному блюду, то режем овощ кусочками, смазываем оливковым маслом, солим и посыпаем любимыми приправами, если хочется чего-нибудь сладкого — добавляем мёд.

Десерты

Первый десерт, который приходит в голову, — это морковный пирог. Только классический рецепт на время поста придётся забыть из-за сливочного масла и яиц, но можно приготовить постный вариант.

Смешать 130 грамм муки, 100 грамм сахара, щепотку соли, по 1 чайной ложке разрыхлителя и корицы (по желанию добавить по 1/4 чайной ложки сухого имбиря, мускатного ореха, молотой гвоздики), добавить 300 грамм тёртой моркови и 75 мл растительного масла, перемешать, затем добавить 75 мл апельсинового сока, по 50 грамм изюма и крупно порубленных грецких орехов, перемешать до однородности.

Выложить морковную массу в форму и выпекать при температуре 160°C около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Морковный торт «в банке»

Если времени на приготовление пирога нет, а желание полакомиться любимым десертом есть, то можно приготовить его «ленивую» версию.

Смешать в банке или контейнере полстакана овсянки, растительное молоко, мелко натёртую морковь, 1 чайную ложку тростникового сахара, изюм, орехи, кокосовую стружку, щепотку корицы и ванилина, мёд. Закрыть ёмкость крышкой и дать настояться в течение 6 часов, можно приготовить с вечера, а утром наслаждаться вкусным и питательным завтраком.

Морковные конфеты

Для приготовления 30 штук понадобится 600 грамм моркови (4 большие), 1-2 стакана сахара в зависимости от желаемой сладости, по 50 грамм арахиса и кокосовой стружки.

Орехи обжарить в течение 5-7 минут, очистить от шелухи и измельчить в блендере. Морковь очистить, натереть на мелкой тёрке, добавить сахар (при желании можно сбрызнуть апельсиновым или лимонным соком) и выложить на сковороду с толстым дном. Тушить на среднем огне, постоянно помешивая, пока вся жидкость не испарится, затем на медленном огне ещё 5-7 минут. Когда смесь карамелизируется, убрать с плиты и остудить.

Мокрыми руками сформировать из морковной массы небольшие шарики, обвалять в кокосовой стружке и молотом арахисе, охладить в холодильнике несколько часов.

Приятного аппетита!

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