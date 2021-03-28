«Вокруг Булгакова»: женская школа, которую брал штурмом герой «Белой гвардии»

На пересечении улиц Обсерваторной и Бульварно-Кудрявской в Киеве находятся несколько исторических зданий модерновой архитектуры – неоготический особняк барона Штейнгеля, здание благотворительной поликлиники, доходный дом Септера и здание Женской торговой школы. Именно в этом здании находился склад, который захватил полковник Най-Турс

«Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных» © РИА Новости, Вячеслав Рунов | Перейти в фотобанк Николы Артемьевича Терещенко, в честь его покойной жены Пелагеи Георгиевны. Проект строительства разработан гражданским инженером Павлом Голландским, строительные работы выполнила контора известного киевского подрядчика Льва Гинзбурга.

Место было выбрано не случайно — ниже по улице находилось здание Первого коммерческого училища. Напротив, как видно на старой фотографии, находилось здание вольного пожарного общества (добровольной пожарной дружины) с каланчой. Это одно из двух мест, которое мог иметь в виду Александр Вертинский, когда писал: «тут тогда торговали мороженым, а налево была каланча» (мороженым торговали в доме Септера, прямо напротив школы).

К моменту открытия здания в октябре 1902 года школа существовала уже три года. Её учредителем выступило Общество распространения коммерческого образования в Киеве, основанное известными предпринимателями — Я.Н. Бернером, М.П. Дегтерёвым, С.С. Могилевцевым, Н.А. Терещенко и Н.И. Чоколовым. Все эти люди оставили значимый след в истории города.

Делами школы управлял дамский комитет. В 1908 году в его состав входили дочери Пелагеи Георгиевны и Николы Артемьевича — Мария Иващенко, Ефросиния Сахновская, Варвара Ханенко и Ольга Терещенко, невестки — Елизавета и Надежда Владимировны Терещенко (Хлоповы) и Елизавета Михайловна Терещенко (Саранчева).

Предназначалось школа для девушек из семей разночинцев и была первым в Российской Империи учебным заведениям для недворянских дочерей. По статистике 1913 года, большинство учащихся составляли дети крестьян (42), затем — мещан (41); по вероисповеданию — 75% православных, 8% иудеек, 13% католичек.

На первом этаже находилась канцелярия, рабочие кабинеты для учителей, квартира инспектора школы (кабинет, служебная и личная гостиные, две спальни, столовая, детская, комната для прислуги, ванная, туалет, кухня — с выходом на хозяйственный двор). На втором этаже — четыре просторные классные комнаты, библиотека, рекреационный зал, буфет. В подвале — котельная водяного отопления, амбары и помещение дворника.

Кроме арифметики, геометрии, основ коммерции и бухгалтерского дела здесь преподавали русский и немецкий языки, каллиграфию, домоводство, гимнастику и Закон Божий.

С началом Первой мировой войны в школе разместился рассчитанный на 120 кроватей 3-й Георгиевский этапный госпиталь им. Муравьевых-Апостолов-Коробьиных — наследников Федора Артемьевича Терещенко по его дочери Надежде.

В 1923 году здесь (теперь уже на улице, получившей имя члена Центральной Рады Евгения Нероновича) располагались 1-ые социально-экономические курсы. Потом они стали 1-й торговой профшколой, которая в 1929 году стала уже 4-й кооперативной профшколой, а затем кооперативным техникумом.

В 1931 году сюда же переместили с ул. Энгельса (Лютеранской) немецкую среднюю школу №24. Занятия в ней проводились в первую смену, а в техникуме — во вторую.

В период немецкой оккупации (1941-1943 гг.) в здании работала школа для детей фольксдойче.

После освобождения Киева 24-я школа открылась вновь. Среди её учеников был Сергей Никитич Хрущёв. Бывало, заходила сюда жена первого секретаря Нина Петровна — она очень тщательно следила за тем, чтобы сыну не завышали оценки. Школа находилась здесь до 1970 года, после чего перешла на Сырец (ул. Коротченко).

Сейчас в здании находится ректорат Киевского педагогического университета им. Бориса Гринченко. В сквере рядом установлен памятник ему.

Ну и небольшой историко-литературный эпизод: в 1918 в подвале здания со стороны Обсерваторной находился военный склад (сейчас там парикмахерская), а в крыле здания сверху размещалось одно из подразделений управления снабжения гетманской армии.

Последний защитник белого Киева © lemur59.ru | Перейти в фотобанк

«В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.

Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки спросил у Ная:

— Что вам угодно, полковник?

— Выступаем сейчас, — лаконически ответил Най, — пгошу сгочно ваэнки и папахи на 200 человек».

Тогда с этой стороны был отдельный вход, и проходить через госпиталь было необязательно.