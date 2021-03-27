Последняя полная неделя марта стала для представителей украинского шоу-бизнеса временем больших противоречий и непоследовательности в действиях руководства страны. Когда локдауна нет, но концерты нужно отменить. Когда «Лиге смеха» появиться на российских каналах нельзя, а сериалу «Папик» можно. А Playboy вообще страшно листать

«Необъяснимо, но факт»

Черный список российских артистов на Украине продолжают пополнять, в начале прошедшей недели персоной нон грата в стране объявили телеведущего Сергея Дружко, известного зрителям по программе «Необъяснимо, но факт» и сериалам «След» и «Улицы разбитых фонарей».

Дружко признали представляющим угрозу национальной безопасности страны. Кстати, к таким выводам авторы «Миротворца» пришли куда раньше, данные артиста появились на их портале еще в 2017 году, где было, в частности, указано, что ведущий поддерживает российскую агрессию на Украине.

На данный момент в списке неугодных Киеву артистов значится 179 фамилий, ознакомиться с полным перечнем невъездных на Украину российских звезд можно на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Три года ждут и не забывают

Украинская прокуратура пошла дальше и против конкретных российских селебрити возбудила уголовные дела. Речь идет о 23 артистах, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста в мае 2018 года.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры АР Крыма и г. Севастополя, входящих в состав прокуратуры Украины.

Какие именно санкции могут ожидать россиян, в ведомстве пока не сообщили. Зато уже стали известны имена тех, кого на Украине собираются судить: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова.

Скакала не там

Пока украинские прокуроры изучают дела российских знаменитостей, украинских звезд «воспитывают» местные радикалы. Делают это в прямом смысле все, кому не лень промолчать.

Яркий пример: певица Ани Лорак 24 марта сообщила поклонникам, что приехала в столицу своей родины Киев, но восторга от земляков по этому поводу не получила. Националистически настроенные соотечественники исполнительницы напомнили ей, по каким понятиям надо жить.

«А в России уже негде гастролировать?», «Не хочется видеть певичек, скакавших с концертами по территории страны-агрессора», — написали «патриоты».

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Двойные юмористические стандарты

В январе текущего года общественности стало известно о продаже франшизы студии «Квартал 95» программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.

Первоначально планировалось, что проект выйдет уже весной 2021 года, но на прошедшей неделе появилась новая информация: юмористическое шоу в России не состоится, причем запретил его транслировать сам президент Владимир Зеленский.

«По личному указанию Зеленского франшизу с СТС отозвали», — процитировали украинские журналисты свой источник, пожелавший остаться неназванным.

Многие связывают такой финал истории с предшествующим скандалом, когда в начале года студию «Квартал 95» после продажи «Лиги» местные русофобы обвинили в непатриотичности и даже предложили запретить подобные контакты с РФ на государственном уровне.

Тогда в «Квартале» ответили, что не имеют к сделке никакого отношения, так как эксклюзивные права на продажу их продуктов имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и решает все вопросы с франшизами.

Между тем, другой продукт «Квартала 95» — сериал «Папик-2» — все тот же российский телеканал СТС россиянам покажет. Старт сезона назначен на 5 апреля.

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По всей видимости, их страхи не напрасны, ведь в адрес «квартальцев» снова полетели обвинения, что никакого уважения к своей стране у них нет, а только жажда наживы. Первый сезон «Папика» действительно оказался очень востребован у зрителей: по данным опросов, его посмотрело около 68 миллионов человек.

Playboy

Возмутились на этой неделе «патриоты» Украины, и полистав Playboy Russia. Украинская актриса Елизавета Гриненко обратилась к продюсеру российского Playboy Олегу Селистре с обвинением в бессовестном плагиате декабрьской обложки украинского журнала в номер за апрель/май российского.

«Олег, при всем уважении, но это же слизано с декабрьской обложки украинского Плейбоя?» — написала актриса.

«Если вы считаете, что стиль Cyberpunk — это плагиат, то можно написать тысячам изданий по миру, фотографам продакшена по миру и отдельно обвинить Playboy Russia в плагиате общей концепции собственных журналов, а обложка украинского от декабря и наша — две абсолютно разные обложки!» — отреагировал Селистра.

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«В обложке Playboy Russia использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере, более того, использовалась та же одежда украинского бренда Zhilyova Lingerie. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа», — сказала она.

На это Селистра напомнил, что обложки в таком стиле национальные версии журнала выпускают с 2010 года, но это не значит, что они одинаковые, и предложил недовольным обратиться в головной офис в США.

Для сравнения: вот обложка Playboy Russia, кстати, ее героиней стала известная в том числе и на Украине российская ведущая Настя Ивлеева:

А это тот самый декабрьский номер Playboy Ukraine, с которого якобы была «слизана» обложка:

Надвигающийся локдаун «шантажа и скотства»

Пока украинские русофобы и националисты делили эротические журналы и юмористические передачи, местные артисты столкнулись с надвигающимся локдауном. Официально в стране его еще не объявили, однако массовые мероприятия медленно, но верно сворачиваются.

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«Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь в связи с карантинными ограничениями! Не переживайте, все билеты будут актуальны. Как бы ни хотелось всех вас увидеть, но другого выхода пока нет!» — говорится в сообщении «Дизеля».

До этого стало известно о переносе концерта «Вечернего квартала», причиной также стало ужесточение карантинных мер. Еще неделей ранее об отмене выступлений заявила певица Тина Кароль.

Отдельным представителям медийной сферы Украины столкнуться с новыми карантинными ограничениями пришлось крайне неожиданно. Например, музыканты из группы «Жадан и Собаки» 24 марта не смогли попасть на собственный концерт.

По словам лидера коллектива Сергея Жадана, полицейские с известием о том, что концерта не будет, явились в харьковский арт-клуб «Корова» ровно за час до мероприятия.

Писатель и музыкант в своих социальных сетях подчеркнул, что официально проведение культурных мероприятий в Харьковской области не запрещено, и высказал все, что думает о местных полицейских.

«Вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение — это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей», — написал Жадан.

В полиции заявили, что в арт-клубе были нарушены карантинные требования «оранжевой» зоны, в которой сейчас находится Харьков, поэтому мероприятие не могло проводиться.

К слову, популярность «Жадан и собаки» на Украине значительно возросла, когда в сентябре прошлого года коллектив презентовал песню «Вова», в которой музыканты высмеяли президента Владимира Зеленского.

Мнение недели: украинский Жак Ширак

Посвятят ли «Собаки» песню следующему президенту Украины, пока непонятно, тем более что будущее главного кресла в стране крайне туманно. Не так давно в Киеве активно обсуждался слух, что баллотироваться на должность будет фронтмен коллектива «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Сам он утверждает, что погружаться в политику больше не собирается, однако его коллега, лидер «Воплей Видоплясова» Олег Скрипка на прошедшей неделе заявил, что списывать Вакарчука со счетов не стоит, даже несмотря на то что лидер «Океана» уже дважды досрочно сложил с себя мандат народного депутата.

«А Жак Ширак баллотировался пять раз. И все-таки стал президентом Франции. И был, кстати, самым удачным президентом, хоть зашел в политику почти старичком. Когда Вакарчуку будет семьдесят лет, глядишь, станет президентом», — заявил лидер «Воплей».

Сейчас, кстати, Вакарчуку 45 лет.

Напомним, Вакарчук уже дважды поработал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию «Голос», которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.

В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.

Прежде лидер «Океана Ельзи» был избран в Раду в 2007 году от партии «Наша Украина — Народная самооборона», но спустя год написал заявление о сложении мандата.