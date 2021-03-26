Несмотря на все бурления украинской политики, настроения людей не отличаются особой динамикой. Показатели политических настроений украинцев в марте почти не изменились

26 марта Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, проведённого 23-34 марта. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2500 респондентов. Погрешность не более 2%. Аналогичные исследования проводились 22-23 февраля и 2-3 марта.

Социальный оптимизм и доверие к политикам

68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% — в правильном, 9% не определились с правильностью вектора движения.

За март «оптимистов» стало на 1% больше, «пессимистов» на 1% меньше, чем можно пренебречь. В целом же ситуация принципиально не меняется с июня 2020 года, когда закончился «электоральный медовый месяц» президента Зеленского.

В целом позитивно оценивают развитие страны только сторонники правящей партии «Слуга народа»: 52% одобряют выбранный путь Украины, 10% не определились, 37% считают, что их кумир ведёт страну куда-то не туда. Наиболее критичны сторонники Партии Шария (91%).

Ни один из украинских политиков не демонстрирует позитивный баланс доверия и недоверия граждан.

Владимир Зеленский остался лидером рейтинга доверия, ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют 52%. По сравнению с началом года изменение весьма существенно, в январе доверяли президенту 37% украинцев, не доверяли 60%. Можно предположить, что демонстрация решимости бороться с внутренними и внешними врагами таки нашла свою благодарную аудиторию, но её эффект в основном исчерпался ещё в феврале.

Дальше следуют Юлия Тимошенко — 30/67, Пётр Порошенко — 25/73 и Юрий Бойко — 23/59. Существенных изменений в их балансах доверия/недоверия в марте не произошло.

Партийные рейтинги

В парламент, как и раньше, гарантированно проходят четыре партии (в скобках для сравнения поданы результаты предыдущего исследования):

«Слуга народа» — 20,8% (19,5%);

«Европейская солидарность» — 15% (15%);

«Оппозиционна платформа — За жизнь» — 14,8% (14%);

«Батькивщина» — 12,4% (12%).

По 5% у партий «Сила и честь» и «Украинская стратегия Гройсмана». 4,6% у Радикальной партии Олега Ляшко. Это значит, что если на Банковой посчитают выгодным менее структурированный парламент, в Верховную Раду вполне могут пройти семь партий вместо четырёх. Административного, медийного и силового ресурса для этого хватит.

Эпидемия и карантин

С устойчивостью политических настроений контрастирует динамика оценивания эпидемиологической ситуации.

2-3 марта только 37% респондентов считали, что уровень заболеваемости коронавирусом на Украине растёт, 34% полагали, что ситуация не меняется, а 19% были уверены, что болезнь отступает. 23-34 марта картина гораздо пессимистичнее: 68% опрошенных считают, что уровень заболеваемости растёт, и только 5% думают, что снижается. При этом количество затруднившихся с ответом уменьшилось почти вдвое — с 9% до 5%. То есть весенний всплеск заболеваемости коронавирусом не остался незамеченным, но украинцы, судя по всему, не связывают его с провалом власти в борьбе с пандемией.

Более того, количество сторонников «введения жёсткого карантина при росте заболеваемости» за три недели увеличилось с 56% до 61%, противников уменьшилось с 41% до 37%. Антикарантинные настроения превалируют только среди сторонников Анатолия Шария и Евгения Мураева.

Чей Крым?

Данное исследование также подтвердило тенденцию роста у украинцев настроений вернуть Крым.

68% респондентов считают, что Украина должна «использовать все возможности для возвращения Крыма» (очевидно — включая военные). Только 21% опрошенных готовы смириться с российским статусом полуострова. Это соответственно наибольший и наименьший показатель за семь лет таких исследований. Наиболее «пророссийскими» в этом контексте являются Партия Шария (34/50), ОПЗЖ (34/46) и Партия Мураева (39/43).

Любопытно, что при этом 45% украинцев поддерживают возобновление поставки в Крым днепровской воды, а 48% выступают против.

71% опрошенных считают Россию агрессором (среди сторонников вышеупомянутых «пророссийских» партий таких около трети), 22% не согласны в этом плане с государственной пропагандой. Стоит отметить, что украинцы моложе 40 лет, а особенно моложе 30 лет, относятся к такому утверждению чуть более критично, чем старшие сограждане.

Дело Стерненко

В течение марта мнение украинцев стало заметно критичнее по отношению к Сергею Стерненко и акциям в его поддержку.

Число сторонников акций в поддержку Стерненко уменьшилось с 29% до 27%, а число противников, наоборот, выросло с 29% до 43%. Ключевую роль в изменении настроений сыграла акция под Офисом президента, которая широко освещалась украинскими СМИ.

Наиболее популярным Стерненко остаётся у сторонников партий «Свобода», Радикальной партии Олега Ляшко, «Голоса», «Европейской солидарности». Среди них его популярность колеблется в пределах 25-29%.