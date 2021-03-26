События прошедшей недели действительно больше всего напоминали подготовку к крупному международному конфликту. Возможно – с военной составляющей. Во всяком случае, именно о грядущем обострении говорили политики, а сами действия власти напоминают закручивание гаек. Последнее, правда, не обязательно связано с внешнеполитическим обострением

Так или иначе Владимир Зеленский продолжает укреплять свою личную власть, и с этой точки зрения само по себе внешнеполитическое обострение только служит внутриполитическим задачам. Однако следование логике «хочешь мира — готовься к войне» ведёт обычно не к миру, а именно к войне.

Эпидемия, вакцинация и карантин

На утро 26 марта в стране заразились коронавирусом 1 614 707 человек. Недельный прирост составил 94 781 человек. На предыдущих неделях — 81,5 и 53,5 тыс. На протяжении недели ставились абсолютные суточные рекорды количества заражённых, в частности на 26 марта — 18 132.

Умерли 31 461 человек. Недельный прирост составил 1 946 человек. На предыдущих неделях умерли 1,6 и 1,15 тыс. человек.

Вылечились 1 290 158 человек. Недельный прирост составил 41 376 человек, в то время как на прошлой неделе — 33,9 тыс., на позапрошлой — 23,8 тыс.

Единовременно болеет 293 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 241,6 тыс.

По состоянию на 25 марта с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 155 586 человек, всего за неделю — 73,8 тыс.

По мере роста числа вакцинированных начались рекламации — в течение недели умерли два человека, накануне привитые вакциной CoviShileld. Официально причиной стали заболевания кровеносной системы, но фактически минимум в одном случае смерть наступила в результате тромбоза, что характерно для вакцины AstraZeneca и её клонов. На этом фоне был принят и подписан закон, в соответствии с которым производители вакцин не несут ответственности за последствия их применения.

Доверие к закупленным вакцинам и так невелико. Даже до появления информации о первых смертях после вакцинации, по данным исследования социологической группы «Рейтинг» (опубликованы 25 марта), 53% опрошенных не были готовы прививаться даже бесплатно. На этом фоне появляются предложения сделать вакцинацию обязательной, хотя бы для медперсонала. С другой стороны, если бы доверие к вакцине было бы выше, то она бы уже давно кончилась.

Впрочем, даже этой вакцины не хватает.

25 марта Индия заявила о том, что приостанавливает экспортные поставки двух своих вакцин (как по программе COVAX, так и коммерческих), поскольку в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На Украине ожидают, что следующая поставка будет в апреле.

25 марта также прибыла наконец китайская вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech. Однако из 1,9 млн. доз доставлено только 215 тыс. (планировалось, что первая поставка будет включать 700 тыс. доз).

В условиях роста заболеваемости остаётся восстанавливать локдаун. Сейчас «красный» уровень введён в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской, Львовской областях и в Киеве. В случае если в «красной» зоне окажутся 13 регионов, локдаун введут по стране в целом.

Санкции

На прошедшей неделе Зеленский, по сложившейся традиции, вводил санкции. В этот раз санкционный список производил крайне странное впечатление.

Во-первых, в него попали представители домайданной украинской власти. В первую очередь — экс-премьер Николай Азаров.

Во-вторых, ряд российских и западных политиков. В частности, введены санкции против трёх депутатов Европарламента, побывавших в Крыму, а также против ряда руководителей российских МВД, ВМС, ФСБ, членов Совета Федерации и др.

В-третьих, были введены санкции против ряда предприятий, включая страховые и строительные компании, Сибирскую нефтегазовую компанию, «Черноморнефтегаз», «Массандру».

В-четвёртых, продлены или введены санкции против ряда российских СМИ. В частности, продлены введённые ещё в 2018 году Петром Порошенко санкции против МИА «Россия сегодня», включая «Украину.ру» (однако в приложении к указу наше издание не упоминается отдельно).

Кроме того, с ряда физических и юридических лиц санкции были сняты. В частности, это касается бывшего министра угольной промышленности ДНР Игоря Ивакина (его вывезли из ДНР сотрудники СБУ, и он начал сотрудничество с украинской властью), бывших владельцев российского Промсвязьбанка Олега и Дмитрия Ананьевых (объявлены в международный розыск за хищение денежных средств из банка), пяти крымских портов и т.п.

Список производит довольно странное впечатление. Кажется, создавали его впопыхах, не особенно задумываясь о логичности и последовательности. Например, против Вадима Колесниченко санкции были введены, а против его «подельника» (соавтора языкового закона) Сергея Кивалова — нет.

Есть предположение, что санкции собирались вводить против Игоря Коломойского, но в процессе почему-то передумали и ввели против тех, кто под руку попался. Однако, список тех, с кого санкции были сняты, заставляет полагать, что его авторы исходили из каких-то своих соображений. Например, Кивалов мог и откупиться.

Военная стратегия

Зеленский ввёл своим указом в действие Стратегию военной безопасности Украины. Стратегией утверждается:

1. «На национальном уровне Российская Федерация остаётся военным противником Украины, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины». Задача достижения военного паритета с Россией не ставится.

2. Украина планирует вступить в НАТО.

3. «Введение объединённого руководства по подготовке и ведению комплексной обороны Украины».

Смысл стратегии по-своему описал Леонид Кравчук: «Если Россия рискнёт расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины, очень жесткое. И не только от Украины. (…) Мы поставим Россию в границы международного права».

Стратегия сразу же подверглась критике. Например, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сравнил её с аналогичным британским документом и счёл, что она недостаточно конкретна и не указывает, какие именно вооружения будут развиваться и приниматься.

В общем, Бутусов прав, но в данном случае стратегия имеет декларативную ценность — чётко определяет, кто друг, а кто враг. Ничего нового тут нет (все соответствующие документы приняты ещё при Порошенко), но Зеленский подтвердил, что остаётся в рамках курса, введённого его предшественником.

Ну и это ещё один шаг в направлении принципиального отказа от мирного урегулирования конфликта на Юго-Востоке.

ЧВК Семенченко

Сенсацией прошедшей недели стало дело, заведённое по поводу деятельности частной военной компании, созданной Семёном Семенченко (Константином Гришиным) и агентом НАБУ Евгением Шевченко ещё в 2015-2016 годах. В ходе проведённых СБУ обысков было изъято большое количество оружия и боеприпасов. Помимо создания незаконного вооружённого формирования, Семенченко и подельникам инкриминируется экспорт продукции двойного назначения в Россию (Шевченко был фигурантом «дела Свинарчука»).

У данного скандала масса политических составляющих:

— сигнал своему электорату относительно того, что власть прекращает уличный беспредел (в нагрузку к делу Стерненко, притом что заранее известно — националисты за Семенченко не вступятся);

— долгоиграющий конфликт между СБУ и НАБУ;

— сигнал Михаилу Саакашвили, чтобы он не пытался повторить «Михомайдан» (Семенченко тогда активно участвовал в мероприятиях Саакашвили);

— нанести удар по «Вагнергейту» (по данным Юрия Бутусова, с Шевченко беседовал сотрудник Bellingcat Христо Грозев).

Самое же главное, что в зависшем состоянии оказывается вопрос: почему созданное Семенченко ЧВК в Донецкой области — подвиг и проявление патриотизма, а в Киеве — преступление?