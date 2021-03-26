Суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сич", АМКУ уличил крупные сети АЗС в завышении цен на топливо, в "Нафтогазе" определились с ценами на апрель

Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю.

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич"

Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". Об этом в субботу, 20 марта, сообщил пресс-центр СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

МИД КНР отреагировал на отъем «Мотор Сич» у китайских инвесторов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Первое — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской "Мотор Сич" — вопрос национальной безопасности", — цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

Госпредприятие АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отмечают в СБУ.

Напомним, 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе—сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн ($33,2 млн) чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн ($19 млн). Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% — до 7 млрд 679,5 млн грн ($274 млн).

В "Нафтогазе" назвали апрельскую цену на газ для украинцев

Тимошенко заявила о загнанных в тупик украинцах © ba.org.ua Андрей Коболев в четверг, 25 марта, в эфире одного из телеканалов.

"Мы добились роста нашей клиентской базы с августа прошлого года с 2 до 13%. Планируем это делать и в дальнейшем. Своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон со стабильной ценой", — сказал он.

При этом Коболев добавил, что для клиентов, которые пользуются услугами "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды", цена на газ в апреле составит 6,99 гривны/куб. м (18,98 руб.) газа.

При этом он не стал говорить, какую фиксированную цену "Нафтогаз" готов предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года.

"Эта цена пока не определена. Мы подписали первый крупный контракт (с компанией "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа. — Ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", — добавил Коболев.

Напомним, с 1 января 2021 года цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему. Уже 13 января на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.

18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

В Минэнерго заявляли, что не планируют продлевать действие ограничения цены на рынке газа.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что цена на газ, которую компания будет предлагать с апреля, будет формироваться на рыночных принципах.

Крупнейшим сетям АЗС рекомендовали снизить цены на бензин

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ"

Обращение регулятора касается сети заправок WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

По итогам проведенного анализа АМКУ установил, что в январе—марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, а средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо — на 9,4%.

В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо — на 12,93%, на автогаз — на 21,15%.

Между тем АМКУ указывает на то, что с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. Однако уровень розничных цен на информационных табло АЗС продолжал расти.

"Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию (увеличение) на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого "обратного" процесса не происходит", — отмечают в АМКУ.

Комитет также обращает внимание, что снижение европейских котировок должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно, является основанием для изменения розничных цен.

"Такие действия могут привести к искажению конкуренции между участниками рынка — операторами стационарных АЗС", — резюмировали в ведомстве.

Отметим, по данным Консалтинговой группы "А-95", средняя розничная цена топлива на Украине в период с ноября 2020-го по 25 марта 2021 года выросла на 19-21%, тогда как мировые цены на нефть за этот период выросли на 75%, а цены на нефтепродукты в странах Европы — на 76%.

Напомним, 10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Антимонопольному комитету Украины провести проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции при реализации топлива.