Североатлантический альянс и Евросоюз выставляют Россию своим главным врагом, виновным чуть ли не во всех мировых бедах, но при этом ищут пути сотрудничества с Москвой

На этой неделе западные политики невероятно много внимания уделили России: 23-24 марта в Брюсселе состоялся очный саммит глав МИД стран — членов НАТО, а 25-26-го проходит саммит Евросоюза, ключевой темой которого должна была стать разработка новой стратегии ЕС в отношении РФ. Таким образом, американцы и европейцы должны были обменяться своими взглядами на ситуацию и скоординировать дальнейшие действия, чтобы выступать единым фронтом, о чём в частности, свидетельствует приглашение Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на саммит Североатлантического альянса, а также министров иностранных дел Финляндии и Швеции — стран, входящих в ЕС, но остающихся вне НАТО.

Первенство НАТО по русофобии

Вопросом № 1 на повестке дня значилась доработка стратегии Альянса до 2030 года, которая должна сменить документ 2010 года, в котором Москва обозначена как стратегический партнёр и не учтены события 2014-го, в корне изменившие геополитические расклады в мире. Эксперт рассказал, чем ответят Россия и Китай на обвинения НАТО в угрозе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Риторика на саммите Североатлантического альянса была ожидаемой: во всех смертных грехах виновата Россия. Она, как утверждает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, распространяет дезинформацию, совершает кибератаки, «пытается вмешиваться в дела стран Западно-Балканского региона», «подрывает и дестабилизирует ситуацию в соседних с ней странах, включая Украину, Грузию и Молдавию», а также «продолжает масштабное усиление военного потенциала от Балтики до Чёрного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики».

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала руководству НАТО: «Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного».

В заявлении глав МИД стран — членов НАТО, распространённом 23 марта, в качестве угроз евроатлантической безопасности обозначены «российские агрессивные действия», терроризм и авторитарные государства.

«Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России — очередная мантра для оправдания существования Альянса. При этом заверения в исключительно оборонительном характере деятельности Североатлантического альянса — откровенная ложь. От кого "оборонялись" государства, входящие в блок НАТО, в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, отчасти в Сирии? От режимов, неугодных коллективному Западу?» — задался вопросом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он предположил, что та самая «угроза» для ЕС и США, «продолжающих грезить мировым господством», заключается в том, что Россия продолжает выступать за построение мирной архитектуры XXI века и главенство международного права, а не миропорядка, основанного на неких правилах. Российский эксперт объяснил, почему НАТО не угрожает Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Открывая второй день саммита, Столтенберг подчеркнул необходимость объединения усилий стран НАТО и ЕС, чтобы справиться с «вызовами, которые исходят от России».

Поиск общего врага — такой подход всегда работал для сближения Вашингтона и Брюсселя, вот и сейчас стороны прибегают к этому излюбленному приёму, поскольку нужно налаживать союзнические связи, разрушившиеся в период президентства Дональда Трампа. Для этого в Брюссель даже прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен — это первая личная встреча европейских чиновников и главного американского дипломата. Он, конечно, тоже внёс свою лепту в антироссийскую истерию. К военным угрозам для Запада глава Госдепартамента наравне с Китаем, Ираном и КНДР причислил Россию.

«Мы видим это в новом военном потенциале и стратегиях, которые Россия разработала для того, чтобы бросить вызов нашим альянсам и подорвать порядок, основанный на правилах, который обеспечивает нашу коллективную безопасность. К этому относится агрессия Москвы в Восточной Украине, наращивание сил, крупномасштабные учения и акты запугивания в Балтийском и Чёрном морях, Восточном Средиземноморье, на Крайнем Севере, а также модернизация ядерного потенциала и использование химического оружия против критиков на территории НАТО», — объяснил он.

Кроме того, Блинкен со страницы в Twitter подтвердил поддержку Вашингтоном двустороннего подхода НАТО к России через усиление сдерживания и обороны, в том числе за счёт боеспособных военнослужащих в восточной части Альянса.

Эту стратегию полностью разделяет и Великобритания — член НАТО, не так давно покинувший ряды Евросоюза. 16 марта власти страны представили Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, в котором Россия названа «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», а также анонсированы планы по увеличению ядерного арсенала и существенному расширению военного потенциала в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. По словам Столтенберга, Великобритания вынуждена расширять свой ядерный потенциал из-за модернизации Россией и Китаем своих арсеналов, к тому же НАТО наблюдает растущую ракетную угрозу со стороны Москвы. Только вот кто-кто на самом деле наращивает военную активность, так это Североатлантический альянс: в 2021 году количество разведывательных полётов у границ РФ по сравнению с 2020-м возросло более чем на 30%, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев. И здесь вспоминается шутка о том, что Россия настолько обнаглела, что расширяется и приближается к рубежам НАТО. Американский эксперт объяснил, почему Россия справедливо опасается вторжения НАТО © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Мы видели на заседании блока НАТО эту самую пятиминутку ненависти. Они все выходили и соревновались, у кого пены будет больше истерической. Пены, выпученных глаз, и кто больше продемонстрирует ненависть к России», — сказал политолог Дмитрий Куликов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, бывший последним постоянным представителем России при НАТО (с 22 января 2018 года должность вакантна), призвал не воспринимать всерьёз обвинения, которые бросаются с высших эшелонов натовской иерархии, поскольку Альянс не может избавиться от того, чтобы найти своё предназначение в новых условиях безопасности без «угрозы с Востока», и вынужден придумывать всё новые аргументы, чтобы доказать общественному мнению западных стран, что дополнительные военные усилия на Востоке отвечают интересам безопасности Альянса. Дипломат констатировал, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией.

При всём при этом НАТО и США выражают желание сотрудничать с Россией — той самой, которую они считают виновной во «всемирной агрессии». Так, Блинкен сказал о намерении работать с Москвой по темам, которые соответствуют интересам Запада, прежде всего по стратегической стабильности, и параллельно призывать её к ответу за «безрассудные действия, направленные против Запада».

«Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает своё присутствие вблизи российских рубежей. Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся», — сказал в связи с этим глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В свою очередь, Столтенберг 24 марта по итогам саммита глав МИД стран Альянса выразил сожаление в связи с тем, что с декабря 2019 года не проводилось ни одного мероприятия Совета Россия—НАТО, по его словам, по вине Москвы, отказывающейся от диалога. Генсек НАТО признал раскол в альянсе по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, — это не правда, это ложь. Предметный разговор был предложен, было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнёры. Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов, по широкой проблематике. Эти предложения есть на столе у господина Столтенберга. Он может переложить бумаги, найти их и, в общем-то, перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании, вот это точно не к нам. А предметный конкретный разговор — ещё раз подчеркну — в том числе с привлечением военных экспертов — кто же от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали», — заявила Захарова на брифинге 26 марта.

ЕС ушёл в отказ

Отношения с Россией должны были стать одной из главных тем саммита ЕС, однако главы государств и правительств отложили эту стратегическую дискуссию до очной встречи лидеров стран ЕС, запланированной на июнь. Впрочем, о нашей стране всё равно говорили, хоть и не так подробно, как хотели изначально. Как сообщили источники российских СМИ, председатель Евросовета Шарль Мишель вкратце рассказал о своём телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта, в ходе которого лидеры обсудили состояние отношений РФ и ЕС, ситуацию в Белоруссии и на Украине, возможность использования вакцины от коронавируса «Спутник V» и другие вопросы. На этом российская повестка саммита ЕС завершилась, никакой дальнейшей дискуссии не было.

Своё мнение на эту тему Боррель высказал по прибытии на саммит НАТО 24 марта: «Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед. Но мы должны разделять с ней некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, например ядерное соглашение с Ираном или климатические изменения. Но при этом мы должны сдерживать и противодействовать России». Отношения ЕС и России уничтожены Брюсселем из-за Украины © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Захарова, комментируя заявление европейского чиновника, подчеркнула, что западные страны на самом деле в большей степени страдали именно от самих себя, а не от России.

«Господину Боррелю нужно реалистично взглянуть и проанализировать, кто по-настоящему является опасным соседом, не придумывать того, чего нет на самом деле. Почему и кто дал право Боррелю в таких выражениях и таком тоне разговаривать с народом России? Когда Боррель говорит о нашей стране как об опасном соседе, он не может не знать истории, а свидетели истории XX века живы, исторические свидетельства никуда не исчезли, несмотря на то что в целом ряде стран ЕС пытаются эти страницы из исторического контекста просто вырвать», — заявила дипломат.

Захарова предложила Евросоюзу сменить обвинительный тон и быть реалистичными. Не так давно Боррель попытался это сделать, однако попал в немилость коллег по ЕС. В середине февраля руководитель внешнеполитического ведомства совершил первый за почти 4 года визит в Россию, несмотря на призывы евродепутатов отменить поездку из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. По возвращении в Брюссель Боррель сообщил, что у него состоялся открытый и честный диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, они обсудили широкий спектр вопросов: от борьбы с пандемией коронавируса и глобальным изменением климата до ситуации на Украине и сделки по ядерной программе Ирана. Однако на следующий день риторика резко изменилась — Боррель назвал организацию пресс-конференции в Москве агрессивной и объявил о намерении расширить антироссийские санкции. Судя по всему, давление политического истеблишмента ЕС оказалось слишком сильным. Теперь российская тематика для Борреля стала токсичной. Новое противостояние России и США ставит под угрозу существование Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Почему Россия вызывает такую истерию в Европе и Америке, в эфире радио Sputnik объяснил член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш: «Россия отказывается быть вассалом. Россия, с точки зрения Запада, отказывается занимать то место, которое ей отводят, то есть бунтует против существующего порядка. Особенно это неприемлемо в ситуации, когда США достаточно жёстко берут под контроль Европу, закрепляя её за собой как эксклюзивную зону влияния, невзирая уже на сантименты и приличия. А Россия своим поведением демонстрирует, насколько всё запущено. Как тот мальчик, который говорит: "А король-то голый"».

В связи с этим, по словам эксперта, дипломатия Евросоюза будет с готовностью объединять усилия с США против России, а США — очень активно демонстрировать своё влияние на Европу, соответственно, ни России, ни Китая наравне с США в качестве партнёров с Европой быть не должно, допуск может быть осуществлён только на тех условиях, которые озвучат Соединённые Штаты.