Евгений Лукьянов, с 2016 года руководивший российской дипмиссией в Латвии, в скором времени возглавит посольство РФ в Минске. Он сделал карьеру в банковском секторе, а будучи заместителем секретаря Совета безопасности РФ в 2014 году, комментировал события на Украине

Указ о назначении нового посла России в Белоруссии президент РФ Владимир Путин подписал 25 марта.

Who is Mr. посол?

69-летний Евгений Лукьянов родился в Северной столице. После окончания в 1974 году Ленинградского государственного университета по специальности «английский язык и литература» работал старшим инженером-переводчиком НИИ «Импульс», а с 1981 по 1984 год — заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР. Венедиктов рассказал подробности предстоящих переговоров белорусской власти с оппозицией © Twitter, Twitter Алексея Венедиктова | Twitter, Twitter Алексея Венедиктова | Перейти в фотобанк

Затем Лукьянов поступил на дипломатическую службу, в 1987-м занял должность заместителя представителя МИД СССР в Ленинграде. В 1990-м он сменил сферу деятельности: год отработал заместителем директора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором санкт-петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности, а с 1993 по 2006 год строил карьеру в банковском секторе на руководящих должностях в Дрезднер-банке, где отвечал за направление по предотвращению отмывания денег, и в ВТБ.

В 2006 году Лукьянов перешёл на госслужбу — в аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а с декабря 2010 года работал в Совете безопасности РФ до тех пор, пока 15 декабря 2016 года не получил назначение послом России в Латвии.

Майдан и Обама помогли России осуществить мечту

В период Майдана Лукьянов был заместителем секретаря Совета безопасности РФ, и ему по долгу службы приходилось комментировать события в соседней стране.

В июле 2014 года в интервью РИА Новости он заявил: «Можно со всей уверенностью сказать, что речь идёт не только об американских наёмниках, а об активной деятельности на украинской территории так называемых советников из Вашингтона. Я говорю о специалистах разведсообщества и силовых органов США. Они, естественно, не ограничиваются советами, а вырабатывают стратегическую линию, в строгом соответствии с которой руководством страны принимаются решения. Мы уже с такими «советниками» сталкивались на собственном опыте. В ходе своей апрельской беседы с прессой президент России отметил, что у Чубайса во времена приватизации (1990-е годы. — Ред.) советниками являлись кадровые сотрудники ЦРУ. Что они насоветовали, мы все видели». Украинские анархисты пытались свергнуть Лукашенко — СК Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он подчёркивал, что Россия, в отличие от тех, кто обвиняет её в дестабилизации ситуации, не инициировала государственный переворот на Украине, а, наоборот, последовательно действовала в интересах нормализации обстановки в соседнем государстве и недопущения его распада и не заинтересована в дальнейшей военной эскалации.

«$5 млрд были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернётся в РФ? Или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%? А надо было бы доложить, чтобы он подумал, стоит ли тратить такие суммы. Получается, что советники Обамы — наши главные помощники. Сыграли свою роль и 23 года политики Киева по отношению к Крыму», — заявлял Лукьянов.

Он также отмечал значительную роль Польши в событиях на Украине — на её территории как минимум с середины 2000-х годов функционировали лагеря по подготовке боевиков.

В 2015 году Лукьянов охарактеризовал Майдан как типичную цветную революцию, а это, как он пояснил, один из современных инструментов, применяемых определёнными группами государств в целях создания управляемого хаоса, доведения ситуации до крайности, смены правительства, и дестабилизировать удаётся, кровь льётся, люди гибнут.

Причины антироссийской истерии, не ослабляющейся на Западе, Лукьянов объясняет тем, что США не могут смириться с концом своей гегемонии на мировой арене, появлением новых центров силы, в частности, на ноги смогла встать Россия, и она готова отстаивать собственные национальные интересы, и не учитывать фактор России в мире нельзя. По словам посла, в ряде стран нас откровенно не любят, нам завидуют, но мы и не требуем любви, мы настаиваем на необходимости соблюдения норм международного права, суверенных прав государств и недопустимости вмешательства в их внутренние дела. Суздальцев: Белоруссия не успокоится, это партизанская страна © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

За последний год отношения РФ и Белоруссии пережили падения и взлёты: сначала Лукашенко обвинил Москву в завышении цен на энергоресурсы и, принимая в гостях Майкла Помпео, возглавлявшего Госдепартамент, объявил о предстоящей закупке топлива у США, которые, по его словам, обещали решить все проблемы республики, однако на волне антиправительственных протестов обратился за помощью к Путину. Стороны хоть и активизировали сотрудничество, но остаётся немало разногласий, и с ними придётся разбираться новому российскому послу, но Лукьянову в Риге приходилось работать в гораздо более сложных условиях.

А вот что ему точно пригодится в Минске, так это опыт в банковском секторе, учитывая, что Россия — главный инвестор в белорусскую экономику и главный торгово-экономический партнёр, о чём Путин напомнил Лукашенко на встрече в Сочи. Кроме того, страны реализуют немало совместных проектов, не будем забывать и о том, что Россия выделяет кредиты своему соседу. К тому же в ближайшей перспективе финансовые вопросы могут стать ещё более актуальными, учитывая активную работу по «дорожным картам», как рассказал президент Белоруссии, межправительственная рабочая группа по интеграции подготовила их ещё в 2019 году. Они, в частности, предусматривают создание и введение единой валюты, единого таможенного органа, единых налогового и антимонопольного органов.