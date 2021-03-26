Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук привился индийской вакциной Covishield. Его вакцинация должна была показать безопасность вакцины, а показала класс, недосягаемый для современных украинских политиков

Видео с вакцинацией Кравчука появилось в четверг, 25 марта.

«87-летний политик получил первую дозу вакцины против коронавируса AstraZeneca (CoviShield)», — указывалось в сообщении издания «Украинская правда», которое и опубликовало кадры с Кравчуком.

Примечательно, что это видео изданию предоставил Офис президента Украины.

Таким образом, нынешнее руководство государства пытается убедить украинцев в безопасности прививки. На Украине назвали количество побочных эффектов от вакцины Covishield © REUTERS, Irakli Gedenidze

В то же время, невольно видео с Кравчуком продемонстрировало, насколько старые, воспитанные ещё в Советском Союзе политики превосходят современное украинское руководство и чем они похожи на руководства стран Запада.

Лис пошёл на риск

В последнее время и без того невысокая популярность вакцинирования на Украине стремительно падает. Несмотря на то, что день за днём страна бьёт собственные рекорды по заболеваемости коронавирусом, прививаться вакциной CoviShield рядовые граждане не спешат. Причина — смерти от препарата AstraZenecа за рубежом, и, главное, смерти после прививания индийским аналогом этой вакцины на Украине.

Во вторник 23 марта стало известно о смерти женщины-военнослужащей под Одессой. За два дня до этого её привили CoviShield: в ближайшее время женщина должна была отправиться в зону конфликта в Донбассе, а потому вакцинация для неё была обязательной. В четверг, 25 марта, СМИ распространили видео момента смерти военнослужащей.



СМИ назвали одной из вероятных причин смерти женщины тромб. Официально же она умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности — об этом заявил Минздрав Украины по итогам судмедэкспертизы. ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

В среду, 24 марта, когда скандал со смертью военнослужащей под Одессы набирал обороты, в Черновцах умер и ещё один военный — провизор, привитый CoviShield 15 марта. Предварительной причиной его смерти назвали острый мозговой инсульт.

Как сообщали в украинских Telegram-каналах, о смертях военнослужащих доложили в Офис президента. Это вполне может быть правдой, с учётом того, что смерти встревожили украинское общество.

«Уже известно, что AstraZeneca, копией которой является CoviShield, вызывает тромбозы <…> В любом нормальном государстве это приняли бы к сведению. Внимательнее бы изучали, кого прививают, как прививают, может, прописывали бы какие-то препараты для профилактики тромбоза, кроверазжижающие там — не знаю, я ж не врач. Но Украина не является нормальным государством. И здесь все разговоры о тромбозах официально признаны российской пропагандой», — прокомментировал эти смерти главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

И вот 25 марта Офис президента распространил через СМИ видео с вакцинацией первого главы независимой Украины. При этом на видео крупным планом показали пузырёк с препаратом, чтобы избежать досужих пересудов.

Своего первого президента украинцы называют «белым лисом». Популярный политический анекдот рассказывает, как Кравчук остановил охрану, бросившуюся к нему с зонтиками во время дождя. «Я тихенько, проміж крапельками (Я тихонько, между капельками — укр.)», — объяснил он охране.

Кстати, это анекдот Кравчук знает и любит.

«Вот это народ подметил. Я действительно всегда искал дорогу не лобовую, а между», — рассказывал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, поясняя необходимость лавирования в политике даже при чётко выбранном курсе.

И вот, такой осторожный человек, выживший при всех последующих президентах Украины, на камеры фактически рискует своим здоровьем.

Ведь в отличие от Зеленского, переболевшего COVID-19 и прививавшегося ещё в то время, когда не знали об осложнениях от CoviShield, Кравчук прививался после известий о нескольких смертях людей, вакцинированных накануне.

«Олдскул рулит!» или Как побеждает «старая школа»

«Нет лучше школы, чем старая школа», — говорил британский гангстер в одном в фильме Гая Ричи «Рок-н-рольщик». И хотя кончил он плохо, но жизнь — не кино. И раз за разом она демонстрирует, что опыт и ум побеждают молодость и задор.

Одной из наглядных демонстраций стала вакцинация Кравчука. Первый президент пришёл на неё одетым, как подобает: в костюме и отутюженной рубашке. Он не повязывал галстук, но и не надевал поло и штаны в стиле кэжуал, хотя кому-кому, а ему бы это простили. При этом он надел рубашку с коротким рукавом, чтобы облегчить задание прививавшей его медицинской работнице. Посольство Украины в Китае сообщило о долгожданной отправке вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Это разительно отличается от того, как прививался президент Украины Владимир Зеленский и такие депутаты, как Алексей Гончаренко, которые щеголяли своими голыми торсами. И тем самым превратили процесс прививания в шоу весьма сомнительного характера. При этом в демонстрировании их «геройства» особого смысла не было: Зеленский и Гончаренко прививались до того, как ЕС приостановил использование вакцины AstraZeneca. (Правда, потом, ЕС снова ее разрешил).

А вакцинация Кравчука, напоминает то, как прививались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Франции Жан Кастекс. С той лишь разницей, что у последних рубашки были с длинным рукавом, да и были оба политика в галстуках. При этом нужно понимать, что Джонсон и Кастекс — действующие главы правительств своих государств. Кстати, оба этих политика вакцинировались препаратом AstraZeneca и тоже после того, как стало известно о смертях от тромбоза.

Кравчук прошёл советскую партийную школу. И при всех её недостатках, она готовила политиков высокого уровня — уровня, которого на сегодняшней Украине, похоже, достичь могут единицы.

На Украине часто твердят о необходимости «новых лиц в политике», «молодой крови» и тому подобном. Между тем, миром управляют опытные люди. И как бы кто ни смеялся над тем же президентом США — 78-летним Джо Байденом, но он в жёсткой борьбе правдами-неправдами ли одолел опасного противника на выборах, а ныне — возглавляет одно из сильнейших государств мира.

Тем временем ни бывший самым молодым премьер-министром Украины Арсений Яценюк, ни побивший его рекорд Алексей Гончарук, ни самый молодой из украинских президентов Зеленский так и не могут вывести свою страну из кризиса, который продолжается вот уже семь лет.

«В принципе, с точки зрения мощностей рабочей памяти мы, тридцатилетние, уступаем двадцатилетним. Двадцатилетние в неё лучше всё загружают. Но при этом на практике это не заметно. И в сорок лет не заметно, и в пятьдесят может быть даже не заметно. Потому, что у нас есть другое преимущество: у нас уже очень много загружено в долговременную память и поэтому мы видим паттерны, закономерности, на которые мы можем опираться. И из-за этого мы меньше мощностей тратим в рабочей памяти», — рассказывала о возможностях мозга в конце января в интервью Ирине Шихман российский журналист, нейробиолог и автор научно-популярных книг Ася Казанцева.

В народе говорили проще: «За одного битого двух небитых дают». Конечно, и молодые политики подчас могут дать фору пожилым «коллегам». Но на Украине таких, похоже, пока нет.

Да и со стилем у молодого поколения украинских политиков дела не очень. Может, поэтому кто-то останется в народной памяти как «белый лис», а кто-то — совсем под другим прозвищем.