Германия считает необходимой централизованную процедуру приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для стран Евросоюза, как только она будет допущена Европейским агентством лекарственных средств

В ЕС к началу третьей волны пандемии вакцинировано 4,1% населения

Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции вечером 25 марта, после первого дня саммита глав государств ЕС, проходящего в онлайн-режиме в четверг и пятницу. Это подчеркивает важность вакцинации, считает глава ЕК. По её информации, страны Евросоюза с момента начала кампании по вакцинации от COVID-19 — то есть примерно за три месяца — получили 88 миллионов доз различных вакцин против Covid-19, из них 62 миллиона доз было введено. Полностью вакцинировано около 18,2 миллиона человек, таким образом, порядка 4,1% населения ЕС получило необходимые два укола, сказала она.

Целью Еврокомиссии является вакцинация 70% взрослого населения к концу лета. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина ранее пояснила, что ЕК считает возможным привить от коронавируса около 255 миллионов взрослых жителей Евросоюза к концу текущего лета. В настоящее время на рынке ЕС централизованно разрешено использовать четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Первая партия китайской вакцины прибыла на Украину © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации. В связи с этим на виртуальном саммите ЕС обсуждалось предложение ужесточить условия экспорта вакцин в страны с более высокими, чем в ЕС показателями вакцинации населения. Прежде всего, это может коснуться Великобритании и США, где в среднем вакцинировано, соответственно, 44,7 и 37,2 человека на каждую сотню жителей — по сравнению с 12,9 в ЕС.

Кроме того, на предыдущей неделе ряд стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений, что эта вакцина вызывает тромбоз, и нескольких смертей после вакцинации ею. Однако после того, как 18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что эта вакцина безопасна и эффективна, в большинстве стран Евросоюза возобновили её использование. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта заявила, что, согласно имеющимся данным, вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов.

Чтобы восстановить доверие к этому препарату, 19 марта вакциной AstraZeneca привились премьер-министр Франции Жан Кастекс и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Но, несмотря на это, а также на положительные выводы ЕМА и ВОЗ, в европейских странах упало доверие к вакцине AstraZeneca. Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают этот препарат небезопасным, следует из опроса британского института YouGov, результаты которого были опубликованы 22 марта. По данным исследователей, в течение одного месяца количество немцев, не доверяющих вакцине AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования. Во Франции количество не доверяющих AstraZeneca достигает 61%, а в Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата.

В ЕС ждут «Спутник V», но в Брюсселе медлят

Германия считает необходимой централизованную процедуру приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для стран Евросоюза, как только она будет допущена EMA. Об этом заявил представитель правительства ФРГ вечером в среду, 24 марта. По его словам, Берлин призвал Еврокомиссию не упускать из виду этот вопрос. «Думаю, мы пока ничего не упустили, но мы бы сочли правильным, если бы в кратчайшие сроки начались переговоры» по поводу централизованного подхода к закупкам, пояснил представитель правительства Германии. Он отметил, что в случае с другими вакцинами от COVID-19 Еврокомиссия также начинала такие переговоры ещё до решения европейского регулятора. В частности, сначала Брюсселю предстоит выяснить у стран ЕС, заинтересованы ли они в поставках. На Украине назвали количество побочных эффектов от вакцины Covishield © REUTERS, Irakli Gedenidze

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан допустил возможность приобретения вакцины «Спутник V» Германией вне общеевропейской процедуры. «Я в самом деле выступаю за то, чтобы мы сделали это на национальном уровне, если Европейский Союз ничего не сделает», — заявил он в Берлине 19 марта. При этом обязательным условием приобретения российской вакцины является разрешение на его использование в ЕС, подчеркнул немецкий министр.

EMA до сих пор разрешила применение в ЕС четырех вакцин от COVID-19 — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Между тем Словакия и Венгрия, входящие в ЕС, одобрили применение вакцины «Спутник V» в рамках национальных процедур и закупили партии этого препарата. Правда, для вакцинации населения российская вакцина используется только в Венгрии — в Словакии закупка «Спутник V» по единоличному решению премьера Игоря Матовича привела к распаду правящей коалиции на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране.

При этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете Die Berliner Zeitung, опубликованном 19 марта, предположил, что «Спутник V» не получит быстрого одобрения от EMA. «Когда одобрение поступит — предположительно, после июня — мы сможем поставить в течение трех-четырёх месяцев около 100 миллионов доз для 50 миллионов человек в ЕС», — уверен Дмитриев. Однако 23 марта представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете EMA, немецкий профессор Вольф-Дитер Людвиг заявил, что «Спутник V» будет допущен в ЕС в течение 6-8 недель (то есть до конца мая).

При этом российскую вакцину для европейского рынка планируется производить на территории ЕС. Так, 24 марта появилась информация, что российская компания «Р-Фарм», выпускающая «Спутник V» в России, намерена в июне-июле 2021 года приступить к его производству в Германии — на принадлежащем ей заводе в баварском городе Иллертиссене. Речь может идти о миллионах доз в месяц, указал в беседе с немецким информационным агентством dpa директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков. «Спутник V» готовы производить также в Италии и Швеции.

Путин привился от COVID-19 одной из трёх российских вакцин

Президенту России Владимиру Путину во вторник, 23 марта, сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Соответственно, недельки через три — второй», — добавил он. По словам представителя Кремля, Путин чувствует себя хорошо, и 24 марта у него был обычный рабочий день. Как подчеркнул Песков, «до завершения процесса вакцинации» президент точно не вернется к обычному графику, а потом в Кремле будут «смотреть по обстоятельствам».

При этом сам Владимир Путин 25 марта сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами. «Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры. Слово президент сдержал: в тот же день он посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве.

Какой именно препарат ввели президенту России, уточнять не будут. Это может быть одна из трёх российских разработок: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям, второй укол «Спутника V» необходимо делать через три недели, а «ЭпиВакКороны» — через две-три недели. «Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач», — сказал Песков. Он также выразил надежду, что вакцинация президента РФ станет примером для россиян. Смерть украинской военнослужащей после вакцинации попала на видео © Скриншот из видео

А 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России вакцинацию от COVID-19 прошли около миллиона человек (как известно, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн получили оба компонента вакцины). По данным Собянина, около 40% привитых москвичей являются людьми старшего поколения. «У них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений», — отметил Собянин.

При этом на Украине, которая на законодательном уровне отказалась от российских вакцин, в последние несколько дней зафиксировано две смерти людей после вакцинации от COVID-19. Она производится препаратом CoviShield, производящимся в Индии по лицензии AstraZeneca. Так, 23 марта через два дня после прививки внезапно умерла военнослужащая-контрактница в Одесской области (примечательно, что военнослужащих вакцинировали перед отправкой на Донбасс). А 24 марта была зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах, который находился в коме с 16 марта — следующего после прививки дня.

Естественно, Минздрав Украины заявил, что в обоих случаях смерть не была связана с вакцинацией. Однако 25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый на предыдущей неделе закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ, и без него Украина не сможет получить вакцины по программе COVAX.

Пока же в распоряжении Киева только 500 тысяч доз индийской вакцины, прибывших 23 февраля, а с доставкой остальных 1,5 миллиона доз возникли проблемы. Дело в том, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране будет поставлять вакцины от COVID-19 в другие страны лишь после удовлетворения внутренних потребностей. Кроме этого, вечером 25 марта — с задержкой в 19 дней — на Украину привезли 215 тысяч китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Теперь она должна пройти десятидневный лабораторный контроль — к этому времени ее использование запрещено, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Всего в Киеве ожидают 1,9 миллиона китайского препарата.