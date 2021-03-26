Украина бьёт свои же рекорды по заболеваемости COVID-19. Власти разных регионов уже заговорили о жёстком локдауне. А это значит, что и на эту Пасху многие жители Украины могут не дойти до церквей

Утром 25 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов обнародовал новые данные по заражению COVID-19 на Украине.

«16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медицинских работников», — написал Степанов в Facebook.

Он также сообщил, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 умерли 362 человека.

Таким образом, Украина побила свой же рекорд: нынешнее суточное количество заболевших и умерших — самое большое с начала пандемии.

При этом это третий подряд антирекорд по умершим (333 и 342 в предыдущие дни) за всё время пандемии. Украинский синоптик удивил прогнозом на Пасху: чего ждать © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Власти обещают жёсткие меры. И некоторые из них могут весьма серьёзно ударить по верующим.

«Встанет всё»

В среду 24 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян ответственно пользоваться общественным транспортом. Так он ответил на упрёки по поводу того, что общественный транспорт продолжает работать, способствуя тем самым скоплению людей, в то время как рестораны и магазины закрыты.

Кличко напомнил, что во время предыдущего карантина не работало метро, а наземный транспорт работал только для людей со спецпропусками. Теперь же этого удалось избежать.

«Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в нашем городе работает по определённому регламенту и с соблюдением норм безопасности, заполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства», — отметил Кличко.

Он призвал киевлян к ответственности. Экономист рассказал, как Пасха и китайцы заставят украинцев затянуть пояса © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Хотел бы подчеркнуть: общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города. Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами», — подчеркнул мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, «и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице».

«Тогда будет очень жёсткий локдаун», — пригрозил Кличко.

Мэр Киева призвал руководство предприятий и учреждений перевести сотрудников на дистанционную форму работы.

Накануне его коллега — мэр Днепра Борис Филатов — сообщил своим землякам о жёстких ограничениях, которые вводятся с 25 марта.

«Дорогие земляки! Я буду краток, но, надеюсь, убедителен. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов (25 марта 01:00 по Москве. — Ред.). Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет), принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения», — отметил Филатов.

Он указал, что количество больных в стране растёт, среди больных всё больше становится молодых, а заболевание протекает всё тяжелее.

Ограничения вводятся и в других городах Украины. И среди прочего они могут затронуть верующих.

«В Офисе президента уже обсуждают тему продления локдауна вплоть до Пасхи, но сейчас боятся это озвучивать, так как от общества сразу будет волна критики. <…> Как дополнил источник, если локдаун будет идти по "итальянскому сценарию", то будет предложено в очередной раз провести Пасху онлайн, без посещения храмов и церквей. Сейчас нет понимания, насколько мощной и долгой будет эта коронавирусная эпидемиологическая волна. Действовать, как обычно, будут ситуативно», — сообщил утром 25 марта Telegram-канал «Легитимный».

При этом сложившейся ситуацией могут снова воспользоваться для атаки на каноничную Украинскую православную церковь.

Удушливая атмосфера

В минувшую пятницу, 19 марта, в интервью изданию Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов рассказал о своих предчувствиях по поводу происходящего с церковью на Украине.

«Есть тревожное ощущение, что удушливая порошенковщина вместе с коронавирусной пандемией возвращаются на круги своя. Всем, конечно, хочется верить, что это не так. Но семь лет послемайдановских скитаний и испытаний показали, что без Украинской православной церкви или во вражде с ней никакая власть ничего путного для народа и родной земли сделать не в силах. А надо-то всего ничего: отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света и правды. Как нас и учит святая церковь Христова», — отметил Анисимов. Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

К тому времени стало известно о контактах украинской партии власти «Слуга народа» с одним из создателей «Православной церкви Украины» — патриархом Константинопольским Варфоломеем.

«На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости — по приглашению Владимира Зеленского. <…> Очень символично, что на празднование Дня независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия», — заявила 6 марта замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

О том, что Варфоломея пригласили на 30-летие независимости страны, стало известно за несколько месяцев до этого. И в УПЦ на это отреагировали болезненно.

«Мы против визита патриарха Варфоломея в Киев. В частности, это продиктовано соображениями сохранения общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей де-факто несёт личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники "ПЦУ" в отношении верующих УПЦ», — заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью украинским «Вестям» в конце декабря 2020 года. Скворцов рассказал о передаче украинских лавр ПЦУ — видео

Митрополит Антоний опасался, что «спровоцирует новый виток конфликтов и противостояний на религиозной почве».

УПЦ по-прежнему является самой большой и единственной канонической церковью Украины. При этом она испытывает на себе давление антироссийской, пронационалистической и прозападной части украинского общества.

«Крестный ход идёт — уния бесится! Не успел пройти по градам Малой Руси крестный ход, как украинская уния принялась стучать: "На фото видно, что по меньшей мере часть участников были без масок и не соблюдали дистанцию", — прокомментировал публикацию на портале РИСУ, связанном с Украинской грекокатолической церковью, православный публицист Дмитрий Скорцов.

Публикация РИСУ касалась крестного хода в Харькове на день Торжества православия.

В прошлом году УПЦ периодически подвергалась давлению из-за того, что некоторые её храмы были открыты на Пасху в условиях карантина. Так, в понедельник, 20 апреля, на следующий день после Пасхи, телеканал «1+1» сообщил о том, что в отношении УПЦ открыли минимум пять уголовных производств за нарушение карантина на Пасху.

В полицию направили 13 жалоб на Церковь. Жаловаться на УПЦ в соцсетях активно призывали украинские националисты и им сочувствующие. Однако тогда украинская власть ещё занимала выжидательную позицию и не становилась ни на одну из сторон в религиозном противостоянии на Украине.

Теперь, в условиях, когда Украина бьёт прошлогодний уровень заболеваемости COVID-19, а власти устанавливают всё более тесные контакты с противниками УПЦ, путь православных к храму может стать ещё труднее. Остаётся лишь надеяться на то, что власти ни к чему новый конфликт в стране.