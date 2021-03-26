В ближайшее воскресенье, 28 марта, на западе и востоке Украины состоятся промежуточные выборы депутатов парламента. На прошлогодних местных выборах двое депутатов были избраны мэрами своих городов, поэтому возникла необходимость избрать новых нардепов. Но главная борьба развернется здесь не между кандидатами, а между их спонсорами

Всего ЦИК зарегистрировала в этих округах 34 кандидата: 19 кандидатов в округе №50, Донецкой области и 15 — в округе №87 в Ивано-Франковской области. 20 из них от партий и 14 самовыдвиженцев.

В Донецкой области, в городе Покровск (ранее — Красноармейск) в ходе предвыборной кампании наибольшие шансы были у кандидата от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Артема Марчевского. Он является руководителем молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала «112», закрытого президентом и СНБО под предлогом санкций. В Донецкой области у ОПЗЖ достаточно высокий уровень популярности. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в начале февраля рейтинг ОПЗЖ в Донбассе составлял 51,5%. Регистрация Марчевского долгое время вызывала возражение в ЦИК. Поводом были обещания кандидата инициировать импичмент президенту Зеленскому, «прекратить бездумную украинизацию», а также наладить сотрудничество с РФ — страной, которую Верховная Рада признала «агрессором».

Тем не менее, 16 марта Марчевский снял свою кандидатуру, мотивируя решение необходимостью заботы о родителях, которые в тяжелой форме заболели коронавирусом.

Как говорит политолог Руслан Бортник, «Донбасс сегодня — зона борьбы между ОПЗЖ и проектами группы Ахметова». Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

И высокие шансы на победу в этом округе появились у Андрея Аксенова, мэра города Доброполье (избирательный округ Покровска) из орбиты Ахметова. Последние годы он был одним из объектов травли националистов. В 2019 году его предвыборную кампанию срывали ультраправые, обвиняя Аксенова в наличии российского гражданства и сепаратизме. Также ему было сообщено о подозрении в подделке официальных документов для посещения Крыма. Ему также припоминают интервью 2015 года, где он утверждал, что обязан следовать желаниям жителей своего поселка, даже если они захотят «присоединиться к России или даже к Гондурасу». В 2019 году он лишь с разницей в 1% проиграл выборы Руслану Требушкину из «Оппозиционного блока», который в прошлом году предпочел депутатскому мандату кресло мэра.

В этом округе достаточно сильны позиции Рината Ахметова, контролирующего местные предприятия, включая шахты Покровска. На местных выборах прошлого года значительное количество голосов в городе получила партия «Порядок», которую называют очередным региональным проектом Ахметова. Руководитель предприятия Ахметова «Шахтоуправление Покровское» Леонид Байсаров решил поддержать Андрея Аксенова на довыборах в парламент. Поддержали кандидатуру Аксенова ориентированные на Ахметова внефракционные народные депутаты Муса Магомедов и Виктория Гриб.

«Слуги народа» в этом округе выдвинули главу Покровской районной госадминистрации Андрея Бондаренко. Ранее он работал в фискальной службе, заместителем начальника отдела ГУ ГФС в Донецкой области. Шансов у него в этом округе практически нет, но партии президента поучаствовать необходимо.

Также от «Партии Шария» в этом округе на выборы идет Валентин Рыбин. Решила попытать счастья в Донецкой области и «Партия венгров», выдвинув Иштвана Добшу, уроженца Закарпатья.

На другом конце страны, в Ивано-Франковской области основная борьба развернется между Александром Шевченко, Русланом Кошулинским и Василием Вирастюком, обладателем титула «Самый сильный человек мира» 2004 года. Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Крупного бизнесмена Александра Шевченко, совладельца элитного курорта «Буковель» и депутата областного совета, активно поддерживает партия Игоря Палицы и Игоря Коломойского «За будущее». Поскольку его можно назвать самым состоятельным из кандидатов, округ буквально напичкан бигбордами и прочей рекламой Александра Шевченко. Его шансы на победу высоко оценивают как однопартийцы, так и оппоненты, так как этот округ был им уже в какой-то степени «прикормлен».

Противостоять ему будет Руслан Кошулинский, заместитель главы ультраправой партии «Свобода». Последнее время в области наблюдалось жесткое противостояние между «Свободой» и «Евросолидарностью», конкурирующих за националистический электорат. Против Кошулинского партия Петра Порошенко поначалу выдвигала скандальную националистку Марусю Зверобой (Елену Самбул), которая прославилась своими резкими высказываниями в адрес президента Зеленского, содержащими, по мнению правоохранителей, угрозы убийства. Однако в середине марта Зверобой сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.

По данным опроса социологической службы «Рейтинг» от 25 февраля, в этом округе лидирует Александр Шевченко. За него готовы отдать голоса 42,8% определившихся избирателей и 35% всех опрошенных. Кандидата от «Свободы» поддерживают 21,4% определившихся или 17,8% опрошенных. Однако к нему перетечет значительная часть сторонников снявшейся Маруси Зверобой, а таковых было 8% избирателей.

Кандидата от президентской партии и самого сильного украинца Василия Вирастюка поддерживают 15,8% определившихся и 13,1% всех избирателей. Поддержка остальных кандидатов не превышает 3%. Следующий опрос «Рейтинга», 13 марта, показал практический такой же уровень поддержки этих кандидатов (лишь немного сократилась дистанция между Шевченко и Кошулинским). Примечательно, что еще один кандидат, самовыдвиженец Михаил Ноняк, бывший «сотник Майдана», а затем заместитель министра налогов и сборов, набирал в опросе «Рейтинга» лишь 1,5%. Последний шанс: Украину спасёт только смена элит

Однако другой социологический опрос, проведенный «Украинской социологической службой» 22 марта, внезапно выводит Михаила Ноняка сразу на первое место (18,6%), за которым следуют Руслан Кошулинский (18,2%), Василий Вирастюк (17,3%) и Александр Шевченко (17,1%). Настолько противоречивые данные двух украинских социологических служб вызывает вопросы по поводу добросовестности некоторых социологов.

На Западе Украины традиционно самые высокий уровень популярности имеют партии националистического спектра. В Ивано-Франковской области — это «Свобода» и «Евросолидарность». На востоке же, наоборот, популярны партии, которые на Украине именуют пророссийскими. В подконтрольной Киеву части Донбасса это — ОПЗЖ. Однако, несмотря на разные идеологические предпочтения, наибольшие шансы получают ставленники украинских олигархов общенационального масштаба, вроде Рината Ахметова и Игоря Коломойского, способные вложить в политическую рекламы крупные средства, контролирующие СМИ и часть местной администрации. В какой-то степени именно они, а вернее их средства, являются основой украинской государственности.