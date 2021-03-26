Всего ЦИК зарегистрировала в этих округах 34 кандидата: 19 кандидатов в округе №50, Донецкой области и 15 — в округе №87 в Ивано-Франковской области. 20 из них от партий и 14 самовыдвиженцев.
В Донецкой области, в городе Покровск (ранее — Красноармейск) в ходе предвыборной кампании наибольшие шансы были у кандидата от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Артема Марчевского. Он является руководителем молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала «112», закрытого президентом и СНБО под предлогом санкций. В Донецкой области у ОПЗЖ достаточно высокий уровень популярности. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в начале февраля рейтинг ОПЗЖ в Донбассе составлял 51,5%. Регистрация Марчевского долгое время вызывала возражение в ЦИК. Поводом были обещания кандидата инициировать импичмент президенту Зеленскому, «прекратить бездумную украинизацию», а также наладить сотрудничество с РФ — страной, которую Верховная Рада признала «агрессором».
Тем не менее, 16 марта Марчевский снял свою кандидатуру, мотивируя решение необходимостью заботы о родителях, которые в тяжелой форме заболели коронавирусом.
Как говорит политолог Руслан Бортник, «Донбасс сегодня — зона борьбы между ОПЗЖ и проектами группы Ахметова».
И высокие шансы на победу в этом округе появились у Андрея Аксенова, мэра города Доброполье (избирательный округ Покровска) из орбиты Ахметова. Последние годы он был одним из объектов травли националистов. В 2019 году его предвыборную кампанию срывали ультраправые, обвиняя Аксенова в наличии российского гражданства и сепаратизме. Также ему было сообщено о подозрении в подделке официальных документов для посещения Крыма. Ему также припоминают интервью 2015 года, где он утверждал, что обязан следовать желаниям жителей своего поселка, даже если они захотят «присоединиться к России или даже к Гондурасу». В 2019 году он лишь с разницей в 1% проиграл выборы Руслану Требушкину из «Оппозиционного блока», который в прошлом году предпочел депутатскому мандату кресло мэра.
В этом округе достаточно сильны позиции Рината Ахметова, контролирующего местные предприятия, включая шахты Покровска. На местных выборах прошлого года значительное количество голосов в городе получила партия «Порядок», которую называют очередным региональным проектом Ахметова. Руководитель предприятия Ахметова «Шахтоуправление Покровское» Леонид Байсаров решил поддержать Андрея Аксенова на довыборах в парламент. Поддержали кандидатуру Аксенова ориентированные на Ахметова внефракционные народные депутаты Муса Магомедов и Виктория Гриб.
«Слуги народа» в этом округе выдвинули главу Покровской районной госадминистрации Андрея Бондаренко. Ранее он работал в фискальной службе, заместителем начальника отдела ГУ ГФС в Донецкой области. Шансов у него в этом округе практически нет, но партии президента поучаствовать необходимо.
Также от «Партии Шария» в этом округе на выборы идет Валентин Рыбин. Решила попытать счастья в Донецкой области и «Партия венгров», выдвинув Иштвана Добшу, уроженца Закарпатья.
На другом конце страны, в Ивано-Франковской области основная борьба развернется между Александром Шевченко, Русланом Кошулинским и Василием Вирастюком, обладателем титула «Самый сильный человек мира» 2004 года.
Крупного бизнесмена Александра Шевченко, совладельца элитного курорта «Буковель» и депутата областного совета, активно поддерживает партия Игоря Палицы и Игоря Коломойского «За будущее». Поскольку его можно назвать самым состоятельным из кандидатов, округ буквально напичкан бигбордами и прочей рекламой Александра Шевченко. Его шансы на победу высоко оценивают как однопартийцы, так и оппоненты, так как этот округ был им уже в какой-то степени «прикормлен».
Противостоять ему будет Руслан Кошулинский, заместитель главы ультраправой партии «Свобода». Последнее время в области наблюдалось жесткое противостояние между «Свободой» и «Евросолидарностью», конкурирующих за националистический электорат. Против Кошулинского партия Петра Порошенко поначалу выдвигала скандальную националистку Марусю Зверобой (Елену Самбул), которая прославилась своими резкими высказываниями в адрес президента Зеленского, содержащими, по мнению правоохранителей, угрозы убийства. Однако в середине марта Зверобой сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.
По данным опроса социологической службы «Рейтинг» от 25 февраля, в этом округе лидирует Александр Шевченко. За него готовы отдать голоса 42,8% определившихся избирателей и 35% всех опрошенных. Кандидата от «Свободы» поддерживают 21,4% определившихся или 17,8% опрошенных. Однако к нему перетечет значительная часть сторонников снявшейся Маруси Зверобой, а таковых было 8% избирателей.
Кандидата от президентской партии и самого сильного украинца Василия Вирастюка поддерживают 15,8% определившихся и 13,1% всех избирателей. Поддержка остальных кандидатов не превышает 3%. Следующий опрос «Рейтинга», 13 марта, показал практический такой же уровень поддержки этих кандидатов (лишь немного сократилась дистанция между Шевченко и Кошулинским). Примечательно, что еще один кандидат, самовыдвиженец Михаил Ноняк, бывший «сотник Майдана», а затем заместитель министра налогов и сборов, набирал в опросе «Рейтинга» лишь 1,5%.
Однако другой социологический опрос, проведенный «Украинской социологической службой» 22 марта, внезапно выводит Михаила Ноняка сразу на первое место (18,6%), за которым следуют Руслан Кошулинский (18,2%), Василий Вирастюк (17,3%) и Александр Шевченко (17,1%). Настолько противоречивые данные двух украинских социологических служб вызывает вопросы по поводу добросовестности некоторых социологов.
На Западе Украины традиционно самые высокий уровень популярности имеют партии националистического спектра. В Ивано-Франковской области — это «Свобода» и «Евросолидарность». На востоке же, наоборот, популярны партии, которые на Украине именуют пророссийскими. В подконтрольной Киеву части Донбасса это — ОПЗЖ. Однако, несмотря на разные идеологические предпочтения, наибольшие шансы получают ставленники украинских олигархов общенационального масштаба, вроде Рината Ахметова и Игоря Коломойского, способные вложить в политическую рекламы крупные средства, контролирующие СМИ и часть местной администрации. В какой-то степени именно они, а вернее их средства, являются основой украинской государственности.