Последние недели принесли Украине три статистические новости, связанные с коронавирусом. Две плохие и одну хорошую. Как водится, начать надо с плохих

Первая из них такова: динамика ситуации с коронавирусом является на Украине одной из худших в Европе. Да, относительно большинства стран континента можно говорить о третьей волне, о росте заболеваемости в сравнении с февралем, однако Украина оказывается в относительно небольшом числе стран, где в марте ежедневно заболевали в 2 с лишним раза больше человек, чем в феврале. Вместе с ней в этом списке лишь Польша, Венгрия, Болгария, Босния, Норвегия, Армения и Азербайджан.

При этом и в сравнении с началом марта количество заболевших нарастает. Впрочем, это явление свойственно всем странам из неблагополучной восьмерки.

Заметно, более чем в полтора раза, выросла заболеваемость в Италии, Австрии, Греции, Турции, Северной Македонии и на Кипре. Ну, а похвастать уменьшением числа заболевших могут немногие: Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Словакия, Словения, Албания, Литва, Латвия, Грузия, Белоруссия и Россия. Но если в Литве уменьшение микроскопическое, то в Португалии — в 5 раз, в Испании — в 2,6, в Великобритании — в 2,3.

Россия, впрочем, смотрится не хуже большинства стран из этого списка — в марте заболеваемость снизилась почти на треть.

Время парадоксов кончилось. Как выросла на Украине смертность от коронавируса и как это скрывает статистика © REUTERS, Gleb Garanich

Напомним, что до минувшего сентября об избыточной смертности было говорить затруднительно. Но и масштабы эпидемии были на порядок меньше. Так, если в первые 8 месяцев прошлого года, по данным Госстата Украины, от коронавируса скончались 2565 человек, то за последние 4 — в 7 с лишним раз больше — 18 144. И вероятно, эти цифры занижены. Как уже неоднократно говорилось — именно показатель избыточной смертности является основным для оценки фатальных последствий эпидемий, как и ряда других катаклизмов».

Как видим, самым тяжелым месяцем оказался декабрь. Декабрьские показатели смертности превысили среднестатистическую смертность в декабре 2015-2019 годов на 33,8%, а прошлого декабря — на 42,0%. Но сравнивать показатели смертности корректней без учета данных по Донецкой и Луганской областям, поскольку из-за ограничений в работе КПВВ жители ДНР и ЛНР не имеют достаточных возможностей предоставить данные о смерти своих близких, а значит, смерть этих людей не попадает в украинскую статистику.

За вычетом же этих двух регионов окажется, что смертность в прошлом декабре увеличилась в сравнении с декабрями прошлого пятилетия почти на треть — 34,6%, а с прошлым годом — на 44,6%

Так же, как и в ноябре, на Украине не оказалось региона, в котором не было бы аномального увеличения смертности. Избыточная смертность оказалась выше среднеукраинского показателя в 9 областях: Запорожской — 45,6%, Киевской — 49,8%, Луганской — 39,2%, Николаевской — 43,5%, Одесской — 37,4%, Полтавской — 36,1%, Херсонской — 50,4%, Черкасской — 45,7%, Черновицкой — 35,8%). Ну а первенство, как и в предыдущем месяце, принадлежало Киеву — 52,9%, что, однако, на 4,1% меньше рекорда, установленного в столице Украины в последний месяц осени.

Однако в ноябре в стране, кроме столицы, не было ни одного региона, где избыточная смертность составила свыше 40%, сейчас их оказалось 6.

Да, в большинстве регионов избыточная смертность была ниже среднеукраинского показателя и более нигде, кроме Днепропетровской и Черниговской областей, не превышала 30%, но, с другой стороны, не было региона, где она оказалась бы менее 20% (в ноябре был один). Наименьший прирост смертности дали Харьковская и Донецкая области (по 20,6%) и Закарпатье (20,8%), в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях он оказался меньше 25%. В ноябре регионов с приростом меньше 25% было 5.

Ещё один украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

Ранее мы обращали внимание на существенную разницу в двух статистиках смертности от ковида — оперативной, которая сообщается ежедневно на официальных украинских ресурсах и фигурирует и на ресурсах международных, и данных от Госслужбы статистики, которые она дает в рамках демографической сводки примерно через 7 недель после завершения каждого месяца. Последние с сентября оказывались заметно больше. Однако в декабре эта странность исчезла.

Так, по данным Госстата, в последний месяц прошлого года от коронавируса умерли 6205 украинцев, а по ежедневным оперативным данным — 6206, если определять это число как разницу в количестве смертей между 31 декабря и 30 ноября. Если же определять это число как разницу между 1 января 2021 года и 1 декабря, то оно будет 6132.

А вот в январе госстатовская статистика впервые заметно отстала от оперативной. Согласно ей, от коронавируса скончалось 3922 украинца. Тогда как по оперативным данным — либо 4086 (разница между числом умерших на 1 февраля и 1 января), либо 4170 (разница между 31 января и 31 декабря). То есть разница составила 4-6%. Самое простое объяснение этого явления — смерти заболевших от коронавируса частично классифицировались как смерти от хронических заболеваний, которыми страдали эти люди, возможно, для того, чтобы показать эффективность январского квазилокдауна.

Но, независимо от статистических странностей, январь принес Украине одну однозначно хорошую новость. Как следует из обнародованных на днях данных, избыточная смертность, если сравнивать с предшествующим пятилетием (2016-2020), оказалась очень мала — 912 человек (рост на 1,6%), если не учитывать данные по Донбассу, то рост составил 1,9%. И это несмотря на то, что по общему числу смертей от коронавируса январь соответствовал октябрю, когда избыточная смертность составляла 18%.

Но сейчас в ряде регионов этого явления вообще не наблюдалось. Это Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая области, то есть половина от их общего числа. В абсолютном большинстве областей сокращение было очень небольшим, но в Волынской составило почти 15%, в Тернопольской превысило 9%, а в Винницкой — 8%.

Как Украина стала частью Европейского союза. Коронавирус помог © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В сравнении с одним январем 2020-го статистика оказывается хуже, но все равно не идет в сравнение с тем, что было в предшествующие месяцы. Так, смертность выросла на 7,7%, при этом в Киеве — на 29,9%, в Николаевской области — на 21,4%. Но в Винницкой, Волынской, Донецкой, Сумской и Тернопольской областях она вообще уменьшилась.

Поскольку в феврале число умерших от коронавируса уменьшилось почти на тысячу в сравнении с январем, то теоретически можно ожидать, что и за этот месяц избыточная смертность окажется незначительной. Точнее, можно будет говорить через несколько недель, когда появится демографическая статистика. Но она если и окажется утешением, то очень слабым, поскольку тогда уже будут известны предварительные итоги марта, который при нынешних тенденциях сулит как минимум повторение декабрьского рекорда.