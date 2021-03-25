Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе заявил, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США, а Украину назвал «жизненно важным вопросом» для Запада. Но нужно ли украинцам радоваться такому признанию?

Земля и «москали»

Конрад Рэнкас: Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией © vk.com, Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас.

«…Всегда остается украинский «козёл отпущения», которого можно отправить на передовую против России. И это даже лучше для США, потому что когда украинцы будут там стоять и угрожать «проклятым москалям», то ещё легче отобрать у них остатки ресурсов, в первую очередь землю», — указал эксперт.

По его словам, когда Джо Байден рассказывает, как важна для него Украина, то украинцам нужно бы прятать свои кошельки, потому что это означает, что он собирается вырвать у них последнюю гривну.

«Пора уходить со сцены…»

Но это касается простых украинцев. Что до власть имущих, то Рэнкас отметил: «чрезмерное рвение Киева и его попытки угадать американские приказы ещё до их озвучивания связаны с тем, что силы, стоящие за Зеленским, хотят купить себе ещё несколько месяцев у власти или, по крайней мере, гарантировать неприкосновенность в случае смены властной команды».

Сам же президент Зеленский, по словам аналитика, «производит впечатление человека, который знает, что тонет, у него это написано в глазах, но всё же паническими движениями пытается затащить под воду всех, кто находится в пределах его досягаемости».

«Что ж, Владимир Александрович не первый актер, который отказывается понимать, когда пора уходить со сцены…» — отметил Рэнкас.

Разделят по Днепру

При всём желании Америка не сможет спровоцировать Киев на широкомасштабный конфликт с Россией, считает политтехнолог Марат Баширов.

Марат Баширов о том, что разрушит монополию США в Украине и мире © РИА Новости, Владимир Трефилов объяснил ситуацию Баширов в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт при этом отметил, что Россия ведёт себя сдержанно в течение всего времени конфликта на востоке Украины, и он не думает, что будет какое-то обострение, развязанное руками России.

Что касается Украины, то, по словам Баширова, поведение Владимира Зеленского (неожиданное для многих его избирателей. — Ред.), возможно, объясняется тем, что он осознал всю глубину зависимости украинской элиты от США. Эксперт подчеркнул, что речь идёт не об украинском государстве, не о народе Украины: «Речь нужно вести именно о политической, экономической, военной элите — вот этих людей, да, поставили под контроль».

Кому нужна эта элита

Действительно, Америка сумела поставить под свой контроль тех, кто принимает решения на Украине. Но дело зашло настолько далеко, что сегодня украинская элита не знает, что делать, считает венгерский политолог Ласло Кемени.

«Не знает, потому что уже сейчас она не нужна Америке, — сказал эксперт в интервью Украине.ру. — Там (на Украине. — Ред.) действуют непосредственно американские власти. Причём даже не президентская власть действует, а действуют разные службы, которые считают, что на Украине можно творить такое, что будет очень больно для России».

Поэтому, продолжил Кемени, России надо будет очень аккуратно отвечать на вопросы, возникающие относительно Украины. Аккуратно, но вместе с тем очень решительно, «потому что уже очень много времени длится там кровопролитие».

Украина как анти-Россия: это надолго

Руслан Бортник: Россия и Запад будут повышать ставки, пока не наступит угроза реальной войны © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник. При этом, по его словам, «речь идет не столько о суверенитете Украины, сколько о сохранении Украины в зоне прозападного влияния».

По мнению эксперта, скорее всего, следует ожидать увеличения военной помощи Украине и ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве, политической и медийной конкуренции.

«Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики», — сказал Бортник в интервью изданию Украина.ру.

По мнению политолога, «США будут предпринимать большие усилия, для того чтобы на долгое время закрепить статус Украины как анти-России».