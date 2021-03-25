Российско-немецкий газопровод продолжает оставаться главным камнем преткновения в отношениях Германии и США, что подтвердила встреча глав дипломатий двух стран - Энтони Блинкена и Хайке Мааса - в Брюсселе

Германия отвергает санкции США в связи с «Северным потоком — 2»

В минувшую пятницу, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток — 2» (СП-2), о чем Берлин уже заявлял американской администрации и продолжит это делать. В свою очередь, в тот же день официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отказалась комментировать публикацию в немецкой деловой газете Handelsblatt от 18 марта, в которой сообщалось, что Германия пообещала США усилить поддержку Украины, чтобы завершить СП-2 без дополнительных ограничений. Климкин обсудил с министром экономики ФРГ проект «Северный поток-2» © Nord Stream 2 AG

При этом 19 марта газета Handelsblatt опубликовала редакционную статью, в которой высказано убеждение, что США не смогут помешать завершению строительства проекта «Северный поток — 2», так как новые санкции, обсуждаемые в Белом доме, еще более осложнят отношения между США и Германией. По информации издания, после всего двух месяцев пребывания у власти новая администрация США оказалась в тупиковом положении: введение новых санкций против участников проекта имеет мало шансов на успех.

Handelsblatt отмечает, что до сих пор шаги американской администрации «только затянули строительство газопровода, но не остановили его». Введение санкций против компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG, как подчеркивает издание, крайне опасно. Причина кроется в составе комитета акционеров компании-оператора, который возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Введение рестрикций против персоны такого масштаба, как пишет газета, «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства».

Как считает немецкое издание, введение новых санкций может также активизировать деятельность созданного властями федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания специального экологического фонда, благодаря которому, в том числе, предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2». В таком случае введение ограничений против него будет равнозначно санкциям против властей германской земли.

Подобная ситуация может привести к серьезному политическому скандалу, «который помешает усилиям президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство», считает редакция газеты. Подобное мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал также известный немецкий политолог Александр Рар. «Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс» — заявил Рар.

Как известно, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в работах на СП-2, прекратить работу, подчеркнув, что они «рискуют» введением ограничений. После этого концерны-партнёры «Газпрома» по проекту — немецкий Uniper и австрийский OMV — выступили в поддержку газопровода. Дмитрий Марунич: США уже нечем остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

США не удалось добиться единства ЕС и НАТО в противостоянии проекту

Вечером в пятницу, 19 марта, президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли его администрация вводить санкции против «Северного потока — 2». «Всё будет в свое время», — ответил Байден на соответствующий вопрос, заданный во время его подхода к прессе. Однако именно тема СП-2 стала одной из главных в ходе визита в Брюссель госсекретаря США Энтони Блинкена, начавшегося 23 марта.

На заседании Совета НАТО на уровне глав МИД во вторник Блинкен заявил: «Президент Байден высказался очень чётко, он считает, что этот газопровод — плохая идея, плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном счете, он противоречит собственным целям ЕС в области безопасности». «Это может подорвать интересы Украины, Польши и ряда близких партнеров и союзников», — добавил Блинкен, отметив, что американский закон требует от Вашингтона введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте СП-2.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после окончания первого дня заседания Совета 23 марта вынужден был признать: «Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта «Северный поток — 2». Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по СП-2. Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности». Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Причём дело не только в Германии: как сообщил голландский портал Follow The Money, власти Нидерландов ещё в 2017 году перезапустили работу Рабочей группы по энергетике с Россией, и на весну 2021-го запланирована третья встреча этой группы за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал «Северный поток — 2», поскольку Нидерланды — одна из немногих стран в Европе, которые поддерживают этот проект. Потому неудивительно, что запланированное на 25-26 марта в ходе онлайн-саммита лидеров ЕС обсуждение «новой стратегии Европейского союза в отношении России» перенесено на очный саммит, который ожидается в конец июня в Брюсселе. Такая смена повестки произошла после телефонного разговора председателя Европейского Совета Шарля Мишеля с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося 22 марта.

Поздно вечером 23 марта состоялась и давно ожидаемая встреча Энтони Блинкена с главой МИД Германии Хайко Маасом. «Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность, и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — было сухо сказано в сообщении Госдепартамента по поводу переговоров Блинкена и Мааса.

А на брифинге в Брюсселе на следующий день госсекретарь США уточнил, что предупредил своего немецкого коллегу о возможных новых санкциях в отношении проекта. «Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», — сообщил Блинкен. В то же время госсекретарь США назвал встречу с главой МИД Германии «прекрасной». Он пообещал, что разногласия по поводу «Северного потока — 2» не помешают сотрудничеству по многим другим вопросам между Вашингтоном и Берлином — «одним из наших ближайших союзников». Публичной реакции Хайко Мааса по поводу встречи с американским коллегой пока нет.

Зато через несколько часов после заявлений Блинкена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе ежедневного брифинга на вопрос о новых санкциях в отношении СП-2 ответила: «Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу». Очевидно, что этот вопрос будет поднят во время первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США, которая запланирована на 25 марта. Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Польша может остаться не только без газа, но и без АЭС

В 2019 году по инициативе руководителей национального Польского нефтегазового концерна (PGNiG) началось активное лоббирование тезисов о необходимости полного вытеснения российского трубопроводного газа американским сжиженным природным газом (СПГ), а также поставками из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe, строительство которого находится в начальной стадии. Заместитель председателя правления PGNiG Мачей Вожняк тогда заявлял, что по истечении рассчитанного на срок до конца 2022 года контракта с «Газпромом» основным поставщиком газа в Польшу должны были стать американские компании, с которыми уже тогда были заключены соглашения о поставках с 2022 года 4,7 млрд кубометров газа в год, причём на протяжении 20-24 лет.

Журналист Анджей Щесняк в издании Myśl Polska напоминает, что аргументировалось это решение «дешевизной американского СПГ», стоимость которого, по уверениям польских властей, была на 20-30% ниже, чем у российского газа. Однако сравнение данных Таможенной службы РФ и Управления энергетической информации США показывает, что в 2020 году поставляемый в Польшу американскими компаниями газ был на 97% дороже, чем российский аналог. Несмотря на финансовый просчет польского руководства, кампания в поддержку СПГ как аналога для российского газа продолжается и приобретает всё более выраженный характер по мере реализации проекта «Северный поток — 2». Однако, как пишет Щесняк, Польша после 2022 года не откажется от поставок газа из России из-за стоимости «голубого топлива». Дмитрий Марунич: Давление на «Северный поток — 2» — это чистой воды политическая манипуляция © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме этого, польские власти неожиданно для себя поняли, что их собственный проект АЭС может оказаться под угрозой, если Германия возьмет на вооружение методы польских властей по противостоянию СП-2. «Немцы выступили с инициативой денуклеаризации Европы. Они хотят, чтобы ядерная энергетика прекратила существовать не только у них, но и во всем Европейском союзе. Они выступают против финансирования ядерных проектов Евросоюзом и национальных механизмов поддержки», — написал польский портал BiznesAlert.

Во время недавних прений в Европарламенте прозвучал довод о том, что Германия может использовать принцип солидарности, как это сделала Польша, которая потребовала и добилась через Суд ЕС отмены решения Еврокомиссии дать допуск почти ко всей мощности газопровода Opal — сухопутного продолжения первого «Северного потока» в Германии. В случае ввода СП-2 в эксплуатацию Польша готовится подать аналогичный иск об ограничении поставок по газопроводу Eugal — сухопутному продолжению уже «Северного потока — 2».

В решении Суда ЕС относительно Opal было сказано, что ни одно решение Еврокомиссии не может ударить по интересам отдельных государств-членов. «Отсюда и тот факт, что ФРГ может использовать принцип солидарности для того, чтобы бросить вызов польской ядерной энергетической программе, поскольку развитие атома, по мнению Берлина, является нарушением немецких интересов», — отметил польский портал.