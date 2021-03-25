Президент Украины Владимир Зеленский начал в стране процесс деолигархизации, который призван обеспечить большую свободу украинскому бизнесу. На какие меры будет готов пойти президент в борьбе с олигархами, станет ясно уже после ближайшего заседания Совета национальной безопасности и обороны

Президент Владимир Зеленский и его окружение вот уже две недели рассказывают украинцам о борьбе с олигархами. Началось все 12 марта, когда Зеленский выступил с видеообращением к гражданам Украины, в котором объявил, что олигархическому классу на Украине приходит конец.

Эту тему он продолжил на следующий день на съезде партии «Слуга народа». Там Зеленский подчеркнул, что «эти два года у власти новой команде пришлось преодолевать сопротивление олигархов». Как «богатеют» олигархи Украины © РИА Новости,

«Основной тормоз украинской экономики»

Недавно советник украинского президента по вопросам экономики Олег Устенко объявил, президент Украины начал процесс деолигархизации, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры.

По его словам, «узкая группа заинтересованных лиц» много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

«Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защиту прав собственности — то, чего хочет бизнес — нормальную судебную систему, эффективную борьбу с коррупцией, конкуренцию, демонополизацию экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, — блокирует именно эта группа», — сказал советник президента.

По его мнению, именно главенство олигархических группировок является основным тормозом для роста украинской экономики.

«Если бы экономическая ситуация на Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов», — отметил Олег Устенко. Олигархия и независимость. Что Зеленский не понимает в Путине

Он также заверил, что президент Зеленский обладает достаточной политической волей для того, чтобы осуществлять процесс деолигархизации «широким фронтом».

«У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом», — уверен представитель Банковой.

Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведение судебной реформы, возобновление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

Есть ли у Зеленского план?

Как сообщил изданию Украина.ру источник, близкий к окружению президента, в рамках деолигархизации власть не намерена прибегать к национализации активов, принадлежащих украинским олигархам, «за некоторым исключением».

Собственно, это исключение уже озвучил Владимир Зеленский в своем видеообращении от 12 марта.

Президент сообщил, что на Украине будет проведен аудит законности передачи в частную собственность стратегических предприятий и недр. Как максимум, отметил собеседник издания, олигархи могут лишиться так называемых «спящих» лицензий на использование недр. Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua

«Президент намерен бороться с олигархами исключительно установлением жестких правил игры. И те, кто не будет их придерживаться, должны будут как-то поменять свою концепцию жизни в этой стране.

Давайте дождемся следующего заседания СНБО, и тогда станет понятно, как будут разворачиваться события и каков инструментарий», — сказал наш собеседник.

По словам источника, серьезный инструмент, который есть в руках у власти, — это наказание за невыполнение инвестиционных обязательств. Например, на предприятиях, которые загрязняют окружающую среду.

Если речь идет о полезных ископаемых, то можно забрать «спящие» лицензии, и это тоже серьезный инструмент.

«Достаточно двинуться по одному направлению, чтобы началось движение дальше. У президента уверены, что это заставит многих олигархов зашевелиться. Власть очень близка к тому, чтобы ввести жесткие меры.

Олигархи будут платить, и это более важно сейчас, чем все остальное. Они должны заплатить свою цену в госбюджет, не может быть такого, что они просто живут за счет всех украинцев», — подчеркнул источник. Рудяков объяснил, почему украинских олигархов нельзя «раскулачивать» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Верится с трудом

Экономический аналитик Александр Рябоконь слабо верит в распиаренные СМИ заявления ряда украинских чиновников и их советников о масштабной деолигархихации. Особенно учитывая тот факт, что национальный капитал вот уже почти 30 лет является «хребтом» страны.

«Масштабы влияния олигархов в украинской политике, экономике, социальной сфере, СМИ вряд ли возможно недооценивать, потому любая попытка начать именно "войну со всеми олигархами" одновременно, либо даже поочередно, будет весьма опасной для любого, пусть и самого высшего, украинского чиновника. Даже с явной поддержкой из-за рубежа.

Уже молчу о том, что быстрая, легкая и окончательная победа над всеми олигархами невозможна в принципе. Потому и не удивительно, что никто из украинских президентов ранее даже и не пытался это делать, максимум — выстраивал некую систему "сдержек и противовесов" по своему разумению», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда в информационной шумихе называется немало имен и фамилий крупных бизнесменов, к которым якобы могут применяться ограничительные меры, мы видим, что конкретные санкции весьма сомнительного правового содержания применены как лично, так и к бизнесу только Виктора Медведчука. Защитники от США. Чем грозит Киеву борьба с олигархами © rubaltic.ru

«В общем, пока можно констатировать лишь избирательный характер неких действий, прикрывающихся оберткой деолигархизации. Основной их мотив, скорее всего, политический: в условиях падения популярности и рейтингов пропрезидентской политической силы разрушить электоральный рост главной оппозиционной партии.

Возможно, в дальнейшем и будут предприниматься попытки перейти к действиям относительно других фигурантов "олигархического списка".

К этому власть и подталкивает некая часть щедро финансируемого и поддерживаемого из-за рубежа "общественного мнения". Но пока, например, контролируемый Игорем Коломойским телеканал «1+1» не уничтожает остатки рейтинга власти, говорить об этом рано», — заключил Рябоконь.