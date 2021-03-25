В воскресенье, 21 марта, по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он стал шестым главой субъекта РФ, в отношении которого возбудили уголовное дело за минувшие десять лет

Спустя два дня — 23 марта — президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия.

Ранее с этой же формулировкой отправляли в отставку и других обвиняемых в различных преступлениях губернаторов.

Предыдущим отправленным в отставку губернатором был глава Хабаровского края Сергей Фургал. Он был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске оперативниками Следственного комитета и сотрудниками ФСБ России. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал чиновника. За американскую коррупцию на Украине заплатит Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как отмечал Следственный комитет, Фургал был причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, которые были совершены преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В итоге 20 июля Путин отстранил Фургала в связи с утратой доверия.

Сейчас следствие по делу завершено, Фургал находится под стражей, он и другие фигуранты приступили к ознакомлению с материалами дела.

За три года до задержания Фургала — 4 апреля 2017 года — задержали главу Удмуртской Республики Александра Соловьёва. Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило в отношении Соловьёва уголовные дела по двум эпизодам получения взятки. Как утверждало следствие, один из эпизодов касался получения Соловьёвым 139 млн рублей и долю в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших государственные контракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это губернатор обеспечил компаниям внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. Второй эпизод касался получения 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью 29 тыс. рублей.

Путин также отстранил Соловьёва в связи с утратой доверия.

Соловьёв вину признал и сотрудничал со следствием. В октябре 2020 года суд осудил его на десять лет колонии строгого режима и к штрафу в размере 275 млн рублей. В марте стало известно об удовлетворении судом ходатайства Соловьёва и об освобождении Соловьёва от тюремного наказания в связи с болезнью.

Лето 2016 года стало роковым для ещё одного главы субъекта федерации — губернатора Кировской области Никиты Белых. Его задержали 24 июня в момент получения им пакета со €150 тыс. наличными. В отношении него Следком возбудил дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Киев не защищает украинских гастарбайтеров, а ЕС закрывает глаза на украинскую коррупцию — Гожый © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как утверждало следствие, губернатор области и лично, и через посредника получил около €600 тыс., пообещав двум предприятиям области покровительство. Белых вину не признал. 28 июля Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 48,2 млн руб. При этом бывший губернатор был оправдан по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств.

За год до задержания Белых — 18 сентября 2015 года — было возбуждено дело в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда других чиновников. Их обвиняли в создании организованного преступного сообщества и в мошенничестве.

Через два дня — 20 сентября — фигуранты дела были арестованы, а спустя ещё пять дней в их отношении возбудили новое дело — по обвинению в легализации доходов, полученных в результате преступления. Размер причинённого главой республики и соратниками ущерба оценили в 4,5 млрд руб. 30 сентября Путин отстранил Гайзера от должности в связи с утратой доверия.

Гайзер вину не признал. 10 июня 2019 года суд признал Гайзера виновным в мошенничестве, легализации имущества и получении взятки и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. В то же время суд оправдал Гайзера по обвинению в создании организованного преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки. Усиление ответственности как усиление коррупции: к чему привела реформа Нацполиции Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В июле 2020 года Гайзеру предъявили новое обвинение в организации превышения полномочий с ущербом на 8,8 млн рублей при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре. Сейчас дело рассматривает суд.

В 2015 году был задержан не один Гайзер. 3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки задержали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и нескольких сотрудников областной администрации. 13 марта Хорошавину предъявили обвинение.

По версии следствия, в 2009 году сахалинский губернатор создал ОПГ, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий и т.п. Общая сумма взяток превысила 522 млн руб. При этом следствие обвиняло Хорошавина в легализации 77 млн руб. доходов. Сам Хорошавин своей вины не признал.

25 марта 2015 года Путин отправил Хорошавина в отставку в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года суд приговорил экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. А 20 июня 2018 года СК РФ предъявил Хорошавину и сообщникам обвинения в получении взяток на общую сумму более 100 млн руб. от граждан, планировавших принять участие в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска в 2014 году. Размер взяток варьировался от 2 до 10 млн руб. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Примечательно, что все вышеперечисленные — не самые высокопоставленные чиновники, осуждённые в России и находящиеся в тюрьме в настоящее время. Таким является экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Его задержали вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса компании «Роснефть» во время передачи ему $2 млн. Сумку с деньгами передавал ему глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Как отмечало следствие, эти деньги должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». 15 ноября Путин снял министра с должности в связи с утратой доверия. Кулеба заподозрил сотрудников посольства в коррупции © Facebook, Dmytro Kuleba

Сам Улюкаев заявил о провокации и оговоре свидетелей. В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свобода и штрафу в 130,4 млн руб., а также к лишению права занимать некоторые должности в течение восьми лет после освобождения. Позже приговор смягчили, убрав из него лишение права на занятие должностей.

Примечательно, что все эти задержания и аресты происходили в период, который в истории расположенной рядом Украины называется постмайданным.

И несмотря на то что одними из основных лозунгов Майдана были борьба с коррупцией и взяточниками, на Украине ни одно из громких коррупционных дел так и не было доведено до конца. Обвиняемые в коррупции чиновники (достаточно вспомнить главного «налоговика» Романа Насирова, а так же фигурантов дела "Укроборонпрома" Свинарчука и его подельников) находятся на свободе, а обещанные нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским «посадки» коррупционеров так и не состоялись.