Во вторник, 23 марта, президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение Совета безопасности и обороны от 11 марта «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей». По сути Зеленский постановил вернуть предприятие «Мотор Сич» в собственность государства

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу с момента его публикации.

Еще 11 марта Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд, под вопросом поставки китайской вакцины от COVID-19. Украинские оппозиционеры рассказали, к чему приведет арест акций «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».

Китайский ответ точно будет

На следующий день после скандального заседания СНБО, принявшего решение по компании «Мотор Сич» (это случилось 11 марта), официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь потребовал от Киева обеспечить защиту законных прав и интересов китайских компаний и инвесторов.

Хотя бы попытаться решать вопросы цивилизованно. Дипломат многозначительно заявил, что в Пекине приняли к сведению украинские методы ведения бизнеса.

Все хотят видеть публичное унижение Киева. Но китайская опера всегда неспешна, несмотря на то что, если нужно, Пекин умеет мгновенно наказывать даже страны, входящие в Британское Содружество наций, вроде Австралии.

В ответ на поддержку информационной кампании обвинений Китая в распространении коронавируса Пекин взял и запретил импорт из Австралии. Но это крайний случай, поскольку тема там была куда более актуальная.

«Мотор Сич» — это не столь болезненный вопрос для Китая, так что Пекин будет реагировать иначе. Но реагировать обязательно будет. Гвоздь в крышку гроба: чем обернется для Украины национализация «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

Суть конфликта

Основная продукция предприятия «Мотор Сич» — двигатели для военных и гражданских самолетов/вертолетов.

Запорожский завод — единственное из стратегических оборонных предприятий на Украине, которое в девяностых годах ХХ века было приватизировано. Контрольный пакет акций компании до продажи в 2017 году китайским инвесторам принадлежал Вячеславу Богуслаеву — «красному директору», руководителю предприятия еще с советских времен.

Главным покупателем продукции предприятия «Мотор Сич» много лет была Россия как часть еще советской производственной цепочки, которую не было смысла рвать. Это было взаимовыгодно, но больше выгодно Украине.

После введения Киевом в 2014 году одностороннего эмбарго на экспорт оборонной продукции в Россию предприятие вошло в смертельное пике, и Богуслаев решил продать его. Покупать никто не желал, США водили олигарха за нос, он это не оценил, и тут на пороге его приемной появились китайские покупатели.

В нужное время в нужном месте для Пекина открылось окно возможностей для покупки советских технологий, до которых Китай большой охотник.

У него очень богатая коллекция. Звезда витрины — советский авианесущий крейсер «Варяг», проданный Украиной по цене металлолома.

Здесь и сейчас Пекину в руки падал завод по производству авиационных двигателей. Компании «Мотор Сич» принадлежат права на разработки, которые, если речь идет об оборонных предприятиях, обычно находятся в собственности государственных КБ. Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

История умалчивает, как Богуслаеву удалось получить лицензии на технологии государственного КБ «Ивченко-Прогресс», которое разрабатывает двигатели. Но это к настоящему делу не относится.

Еще раз: только благодаря безумной политике Киева в нужное время в нужном месте для китайских партнеров открылось окно возможностей. НОАК нужен тяжелый транспортный военный вертолет с ударными возможностями, двигатель для которого можно найти в архивах предприятия «Мотор Сич», КБ «Ивченко-Прогресс».

Это не злая воля, не шпионаж — все по-честному. Украина сама так захотела. Но по-честному — это не про Киев.

Варианты ответа

Министр иностранных дел КНР Чжао Лицзянь знает свое дело. Его задача — отстаивать национальные интересы в любой точке планеты Земля. Первый сигнал украинским партнерам он отправил. Далее все будет зависеть от того, какой формат разрешения споров определен в контрактах.

В свое время, имея дело с Украиной, «Газпром» в экономическом споре сам согласился на Стокгольмский арбитраж, за что и поплатился. Нужно понимать, что на сегодня все западные институты и институционализм работают против нас. Даже Олимпиада и «Евровидение». Не стоит игнорировать это. И вряд ли Китай этого не понимает. Вряд ли будет судиться с Украиной на территории ее покровителей.

Правда, Пекин уже подал в суд на территории США, но по параллельному вопросу. Но судиться обязательно будут, потому что обещанные компенсации Киев выплатить не сможет. На Украине разворовали гуманитарную помощь из Китая © ССО, pixabay

Богуслаев продал свою частную собственность, вырученные средства принадлежат ему как частному лицу. Он не нарушил никаких законов. Китайцы тоже. А национализация — это, простите, немножко похоже на военный коммунизм, а не на правовое поле свободного рынка.

Отсюда нюанс: способов национализировать частную собственность Конституция Украины не содержит.

Второе: откуда СНБО во главе с президентом Зеленским собирается взять деньги на компенсацию китайским инвесторам, — про то знают только они. Скорее всего ниоткуда, поскольку Украина давно страна-банкрот.

Обычно вместо денег Киев рассчитывается россказнями про «российскую гибридную агрессию». Наблюдатели были удивлены, что не на этот раз. Но уже 13 марта выяснилось, что все нормально.

Глава СНБО Алексей Данилов знает свое дело: «Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич"».

Обвинения Китая в рейдерском захвате «Мотор Сич» — это что-то новое. Запасаемся попкорном — в Пекине это услышали!

Китайский гамбит

Белашко: Китай закроет свои рынки для Украины после ситуации с «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

Компания считает невозможным примирение с украинскими властями.

«Skyrizon, как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств. Компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки», — сказано в заявлении компании на сайте, созданном для попытки провести 31 января собрание акционеров запорожского предприятия, оказавшейся неудачной.

Skyrizon также полагает, что такие действия Украины совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которое 14 января этого года включило Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU).

«Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами», — подчеркивается в заявлении.

Skyrizon указывает, что с июля 2017 года ведет переговоры с властями Украины в надежде «уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор», но 9 декабря 2020 года была вынуждена начать международный инвестиционный арбитраж против Киева и уже получила официальный ответ.

Китайская компания также указывает, что 13 января ей удалось в Печерском суде Киева успешно оспорить отказ следователя Государственного бюро расследований (ГБР) признавать Skyrizon потерпевшей стороной в возбужденном в начале ноября прошлого года деле по ее жалобе на действия Службы безопасности Украины (СБУ). «Китайцев мы прогнали». Быстряков о том, что могло бы спасти Украину © rian.com.ua

Судя по всему, это начало длительных и неприятных судебных тяжб.

Эпилог

Не будем же морализировать по поводу «лица» Киева. Наступили события. В российский Крым прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Каем для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».

Это консультации. Но уже заявлено об инвестициях в туристическую сферу полуострова.

Следующий этап — виноградники, сельскохозяйственные предприятия и места с лечебными грязями. Чжао Кай передал приглашение предпринимателям и чиновникам Крыма посетить КНР с ответным визитом.

Китайцы найдут применение своим инвестициям, да и с точки зрения развития технологий у них проблем нет.

Что же до Украины, то есть все основания полагать, что эта история станет последним гвоздем в крышку гроба инвестклимата. После такого наглого ограбления связываться с Киевом не захотят даже те, кто на словах его поддерживает.

Репутацию, сиречь лицо, очень легко потерять, но очень сложно вернуть.