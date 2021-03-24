Ситуация в зоне конфликта на Донбассе остаётся напряжённой, количество обстрелов растёт, растут и потери с обеих сторон. Может ли тлеющий конфликт перерасти в полномасштабные боевые действия с участием Украины и России и кто заинтересован в реализации такого сценария?

Зачем готовятся к уличным боям

О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Он обратил внимание на ряд признаков: представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения, в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб заявил, что начал подготовку к уличным боям.

«Это реальная подготовка к войне», — сказал политик в эфире «Первого Независимого».

Он отметил также, что власть не закрывает телеканалы, которые в информационной сфере активно участвуют в подготовке войны, говорят «языком вражды». Но зато закрыли четыре телеканала, которые «выступают против всей этой дикости». Жириновский сказал, как отреагируют США, если Донбасс войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Ранее полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию на Донбассе. Он отметил, что, по данным наблюдателей, украинская сторона подтягивает дополнительные силы и средства, боевую технику ВСУ размещают в жилых районах.

Киев, в свою очередь, обвиняет в обострении Россию и непризнанные республики Донбасса.

Заинтересован Запад

Может ли дело действительно дойти до войны, кто в этом заинтересован? Польский журналист Мачей Вишнёвский считает, что в украинско-российском вооружённом конфликте заинтересован Запад в целом: это нужно, чтобы окончательно вбить клин как между народами Украины и России, так и между Россией и Западом.

По его мнению, вооружённый конфликт между Украиной, управляемой ныне крайними националистами, и Россией был бы очень на руку не только Америке, но и Западу в целом. Рано или поздно Донбасс вернется на Украину - Сивохо © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Сценарий такого конфликта поначалу будет похож на войну «08.08.08» в Грузии. То есть начнёт его уверенная в своих силах и поддержке со стороны Запада Украина, о чём свидетельствуют и демонстративное сосредоточение большого количества украинских войск на границе с сепаратистскими республиками Донбасса, и заявления об их готовности к атаке», — сказал Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру.

«До последнего украинского солдата»

По мнению Вишнёвского, далее события могут развиваться так: в результате такой атаки ВСУ, «пользуясь преимуществом в живой силе и технике, дойдут до первого большого города — скорее всего, до Донецка, и там начнётся резня, потому что ничего другого произойти просто не может».

«И тогда Россия не будет иметь иного выхода, хотя бы учитывая тот факт, что в этих республиках живёт около пятисот тысяч граждан РФ, кроме как всеми своими силами вмешаться и принудить Украину к миру, как это произошло в 2008 году в Грузии», — добавил он.

И продолжил: в результате власть в Киеве заменят, значительная часть Украины окажется под контролем Москвы. Это и позволит Западу сделать то, что планировалось: «вычеркнуть Россию из списка «цивилизованных стран», отключить её от системы SWIFT, от интернета и т.д., то есть полностью выбросить её за рамки так называемой «латинской цивилизации»… Эксперт сказал, что сделают США, если Европа попробует «слить Украину» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я очень опасаюсь подобного сценария, потому что в результате мир поделится на две части, разделённые уже не «железным», а «стальным занавесом», — сказал Вишнёвский.

Он также отметил, что, по его мнению, своих солдат Запад на берега Днепра не пошлёт, это слишком рискованно — «западные страны будут бороться (с Россией. — Ред.) до последнего украинского солдата».

«Нужен только повод»

Есть и другие мнения относительно того, в чём причины наблюдаемого обострения конфликта в Донбассе. Так, российско-американский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру выразил сомнение, что американцы сейчас подталкивают украинцев к войне с Россией. По его словам, «это было бы безумием».

«На мой взгляд, усилившаяся в России риторика о слабости путинской политики на Донбассе, усталость и раздраженность людей в зоне огня, укрепление украинской армии заставляют российское руководство решить эту проблему побыстрее. Россия более заинтересована в скорейшем начале войны на Донбассе. Нужен только повод со стороны Киева, и «операция к принуждению» пройдет молниеносно», — сказал Кожевников.

И добавил: «это понимают украинцы и их «советники», вот и стягивают войска».

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.