Зачем готовятся к уличным боям
О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Он обратил внимание на ряд признаков: представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения, в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб заявил, что начал подготовку к уличным боям.
«Это реальная подготовка к войне», — сказал политик в эфире «Первого Независимого».
Он отметил также, что власть не закрывает телеканалы, которые в информационной сфере активно участвуют в подготовке войны, говорят «языком вражды». Но зато закрыли четыре телеканала, которые «выступают против всей этой дикости».
Ранее полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию на Донбассе. Он отметил, что, по данным наблюдателей, украинская сторона подтягивает дополнительные силы и средства, боевую технику ВСУ размещают в жилых районах.
Киев, в свою очередь, обвиняет в обострении Россию и непризнанные республики Донбасса.
Заинтересован Запад
Может ли дело действительно дойти до войны, кто в этом заинтересован? Польский журналист Мачей Вишнёвский считает, что в украинско-российском вооружённом конфликте заинтересован Запад в целом: это нужно, чтобы окончательно вбить клин как между народами Украины и России, так и между Россией и Западом.
По его мнению, вооружённый конфликт между Украиной, управляемой ныне крайними националистами, и Россией был бы очень на руку не только Америке, но и Западу в целом.
«Сценарий такого конфликта поначалу будет похож на войну «08.08.08» в Грузии. То есть начнёт его уверенная в своих силах и поддержке со стороны Запада Украина, о чём свидетельствуют и демонстративное сосредоточение большого количества украинских войск на границе с сепаратистскими республиками Донбасса, и заявления об их готовности к атаке», — сказал Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру.
«До последнего украинского солдата»
По мнению Вишнёвского, далее события могут развиваться так: в результате такой атаки ВСУ, «пользуясь преимуществом в живой силе и технике, дойдут до первого большого города — скорее всего, до Донецка, и там начнётся резня, потому что ничего другого произойти просто не может».
«И тогда Россия не будет иметь иного выхода, хотя бы учитывая тот факт, что в этих республиках живёт около пятисот тысяч граждан РФ, кроме как всеми своими силами вмешаться и принудить Украину к миру, как это произошло в 2008 году в Грузии», — добавил он.
И продолжил: в результате власть в Киеве заменят, значительная часть Украины окажется под контролем Москвы. Это и позволит Западу сделать то, что планировалось: «вычеркнуть Россию из списка «цивилизованных стран», отключить её от системы SWIFT, от интернета и т.д., то есть полностью выбросить её за рамки так называемой «латинской цивилизации»…
«Я очень опасаюсь подобного сценария, потому что в результате мир поделится на две части, разделённые уже не «железным», а «стальным занавесом», — сказал Вишнёвский.
Он также отметил, что, по его мнению, своих солдат Запад на берега Днепра не пошлёт, это слишком рискованно — «западные страны будут бороться (с Россией. — Ред.) до последнего украинского солдата».
«Нужен только повод»
Есть и другие мнения относительно того, в чём причины наблюдаемого обострения конфликта в Донбассе. Так, российско-американский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру выразил сомнение, что американцы сейчас подталкивают украинцев к войне с Россией. По его словам, «это было бы безумием».
«На мой взгляд, усилившаяся в России риторика о слабости путинской политики на Донбассе, усталость и раздраженность людей в зоне огня, укрепление украинской армии заставляют российское руководство решить эту проблему побыстрее. Россия более заинтересована в скорейшем начале войны на Донбассе. Нужен только повод со стороны Киева, и «операция к принуждению» пройдет молниеносно», — сказал Кожевников.
И добавил: «это понимают украинцы и их «советники», вот и стягивают войска».
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.