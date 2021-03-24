Украинские предприниматели опасаются последствий вводимых в связи с третьей волной коронавируса жестких ограничений. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что в стране придётся снова вводить локдаун. По его словам, такой вариант возможен в том случае, если большинство областей окажутся в «красной» зоне по уровню заболеваемости

«…Когда большая часть областей будут в «красных» зонах, скорее всего, придется возвращаться к той модели, к локдауну, который вводился, который Украина уже проходила. Очень не хотелось бы этого делать, искренне говорю, поэтому здесь надо еще раз обратиться к сознанию граждан и сказать следующее: коронавирус никуда не делся», — констатировал глава правительства.

Перспектива введения нового локдауна мало кого в стране радует. Карантины негативно влияют на экономическое положение граждан, но не спасают ситуацию с заболеваемостью, считает экономист Виктор Скаршевский. Он напомнил, что с начала пандемии власти вводят карантинные меры в ряде регионов уже в третий раз. По его словам, «эти карантины привели к ухудшению уровня жизни, к уменьшению доходов людей, к росту бедности, но не к переоборудованию медицины».

«К сожалению, мы и дальше будем наблюдать нехватку койко-мест, мест, обеспеченных кислородом. И мы и дальше будем наблюдать разорение бизнеса», — сказал Скаршевский.

По его словам, падение экономики Украины наблюдалось и до введения ограничительных мер, а тотальный карантин стал как бы «контрольным выстрелом», ударив по тем сферам, где существует наибольшая занятость, по малому и среднему бизнесу. Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«На пике первого тотального карантина в марте-мае 2020 года количество безработных доходило, по разным оценкам, в том числе и по моим, до трёх миллионов человек. То есть с полутора миллионов до трёх подпрыгнуло на пике, люди остались без источника дохода», — сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что компенсаций малому бизнесу «было очень мало», да и не все их получили, а деньги из коронавирусного фонда правительство тратило на дороги, а не на подготовку к следующим волнам пандемии.

Опасаясь повторения этой ситуации, вновь активизировались представители движения SaveФоп, требующие от властей защитить интересы малого и среднего бизнеса. Акции протеста состоялись 19 марта в Киеве, в Одессе, в Николаеве, в Черкассах и в ряде других городов. Требовали отмены карантина и принятия законопроектов, которые сохранили бы упрощённую систему налогообложения. В столице предприниматели вышли к мэрии с плакатом: «Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?».

Лидер движения SaveФоп Сергей Доротич отметил, что предприниматели вполне понимают экономическую ситуацию в государстве, которую можно определить так: «дохозяйствовались до ручки». И поэтому, продолжил он, ФОПы (физические особы-предприниматели) не просят компенсаций. Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Наши все акции посвящены тому, чтобы дали возможность бизнесу работать, и чтобы бизнес, наоборот, не уменьшал поступления в бюджет, а платил налоги, работая», — сказал Доротич в эфире «4 канала».

Возможно, стремясь успокоить общественность, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что новый общенациональный локдаун власти вводить не планируют, будут «идти по регионам». Выступая в эфире программы «Завтрак с 1+1» 23 марта, министр подчеркнул необходимость находить баланс в применении ограничительных мер, чтобы «и не распространялась болезнь, и не остановить экономику страны».

Степанов сообщил, что на данный момент самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, Винницкой и Николаевской областях Украины.

Однако не все готовы поверить успокоительным заявлениям. По мнению Виктора Скаршевского, скорее всего, дело снова дойдёт до тотального карантина, поскольку к новой волне заболеваемости власти не подготовились.