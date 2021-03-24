В Смоленске произошло двойное убийство. Знакомый с убитыми выжил, был доставлен в больницу, однако позже пропал. В убийствах обвиняют молодого человека. Спасти его может только семья

Возглавляет семью дедушка, помнивший ещё те времена, когда Россией управляли не то что твёрдой — жёсткой рукой. С тех пор всё изменилось, да и люди стали хуже. «Держим кулаки»: звезда «Сватов» рассказала, готов ли к выходу 7 сезон сериала © Facebook Анны Кошмал

«Разве это кровь? Это химия одна. Что люди нынче едят…» — рассказывает он внуку, попивая добытую последним кровь.

Дед и внук — живущие в Смоленске вампиры. Внук пытается успокоить деда: мол, скоро выходные и в их город приедут за покупками жители Белоруссии.

«Белорусы — это хорошо», — отмечает пожилой вампир.

Правда, и к крови жителей «Синеокой» у него есть претензии. Какие? Об этом расскажет сериал «Вампиры средней полосы», первая серия которого уже доступна для просмотра на YouTube.

Роль главы семейства вампиров исполнил рождённый и выросший в Одессе актёр Юрий Стоянов.

«Дед Слава из «Вампиров… » — очень счастливая и во многом легкая для меня роль. Я получал от нее удовольствие, а если его получал я, то получите и вы, это чувство обязательно транслируется и передается зрителю. Эта роль изначально была написана для меня, с учетом моих особенностей и возможностей, какими их себе представляли авторы», — рассказал он в интервью изданию «Москвич».

Стоянов — не единственный актёр из сериала, так или иначе связанный с Украиной. Ещё одну главную роль играет киевлянка, выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и дочь бывшего тренера Украины по футболу и игрока киевского «Динамо» Екатерина Кузнецова.



Она — «дочь» деда Славы. Её «братьев» играют актёры с украинскими фамилиями — москвич Глеб Калюжный и уроженец Калининграда Артём Ткаченко. Бывшую жену последнего играет уроженка Ленинграда Ольга Медынич.

Семье брошен вызов — им предстоит отвечать перед настоящими упырями и кровососами, теми, на кого, по выражению деда Славы, не только Сталина, но и Грозного нет, — местными чиновниками. Иначе младшенькому в семье «Карачун будет». «Не умею играть комедии»: Добрынин признался, что «Сваты» открыли в нем нового человека © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В четверг, 25 марта, выходит третья серия сериала. Первые две не разочаровали. Сюжет лихо закручен, актёры играют прекрасно.

Появление такого сериала — приятный сюрприз для российских телезрителей. И крайне неприятный — для украинских кинопроизводителей, даже несмотря на то что играют в нём актёры, так или иначе связанные с Украиной.

Открывая Россию

Россия — это не только Москва или Санкт-Петербург. Эту нехитрую истину производители российских сериалов поначалу признавать не хотели. Но сегодня ситуация изменилась. На телеэкранах и мониторах всё больше сериалов, в которых действие происходит в российской провинции. При этом само место действия не безымянный город N, а реальный или вполне узнаваемый населённый пункт.

Так, в апреле выйдет второй сезон сериала «Жуки», действие которого происходит в одноимённой деревне в Саратовской области. Деревня вымышленная, но съёмки проходили не в павильоне или в окрестностях столицы. Сериал снимался в Нижних Подгоричах и Желохово, что в Калужской области.

Благодаря съемкам об этих живописных местах узнали телезрители во всей России.

Начался же 2021 год с другой сериальной премьеры — «Отпуска», рассказывавшего о жизни отдыхающих в Геленджике.

В том же месяце, когда состоялась премьера «Отпуска», начались съёмки второго сезона сериала «Полярный», рассказывавшего о жизни в небольшом городе на русском севере. Снимался сериал в Кировске, что в Мурманской области. Первый сезон «Полярного» вышел в 2019 году. Звезду сериалов «Ольга» и «Псих» Розу Хайруллину не пустили на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

А следующий — 2020 год — отметился рядом громких премьер вроде сериалов «Чики» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Оба были обласканы критикой. И в обоих действие разворачивалось в провинции — в «Чиках» — на юге России, в «Мире!..» — в Туле.

Примечательно, что во всех упомянутых сериалах место действия играет важную роль. И при перенесении действия тех же «Чик», «Мира!», не говоря уже об «Отпуске», «Полярном» и «Жуках», в Москву, сериалы потеряют всякий смысл.

При этом рейтинги сериалов свидетельствуют: россиянам интересно, что происходит у них в стране. Жители Омска внимательно следят за перипетиями жизни девушек юга России, а на Кубани интересуются, как же вампиры в холодном зимнем Смоленске выйдут из столь затруднительного положения.

Такой интерес — крайне тревожный звонок для украинских производителей сериалов.

«Безликое мыло»

Одно из излюбленных детищ нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — сериал «Сваты». За два года до того, как он стал во главе государства, Зеленский даже записал видеообращение по поводу запрета сериала на Украине.

«Этот сериал любят миллионы, смотрят его миллионы. Если сейчас задача Службы безопасности Украины и всех комитетов <…> — просто забрать сериал у людей, так вы напрямую об этом и скажите, а не придумывайте различные поводы!» — негодовал Зеленский.

После прихода его к власти украинцы снова получили возможность смотреть излюбленный сериал. Фантазия с подтекстом. Антифашистский фильм «Оверлорд» в кинотеатрах Украины © Facebook, Overlord Movie

Что примечательно, в «Сватах» место действия играет второстепенную роль. Так, герои расплачиваются рублями, а на государственных учреждениях развешаны российские флаги. При этом часто в первом сезоне на авто главных героев были украинские номера, но паспорта у самих героев были российскими.

Когда в иных эпизодах утверждалось, что событие происходит в Москве, зрители без труда узнавали киевские пейзажи.

«В Советском Союзе. Нас очень много ругали за какие-то непонятные номера на машинах, потому что они были какого-то непонятного региона. Изначально была идея, что это славянский фильм. Он не украинский, не русский. По мне — так он белорусский», — отвечал в 2014 году «Комсомольской правде» на вопрос о том, где же живут герои сериала, его сценарист — житель белорусского Жлобина Андрей Ильков.

И хотя «Сваты» и сегодня остаются одним из популярнейших сериалов в России, они потихоньку выбиваются из тренда.

При этом украинские компании — одни из крупнейших производителей сериалов для российского ТВ. В 2018 году издание РБК со ссылкой на исследовательскую компанию KVG Research сообщило, что одними из лидирующих компаний в этой сфере деятельности были украинские Star Media и Film.ua.

Последняя известна сериалами «Гречанка», «Избранница» и «Нюхач», показанными на российском «Первом канале».

Первая же серия «Нюхача», судя по пейзажам, снималась в Киеве (одна из сцен — у моста Метро). При этом номера на авто главного героя — российские — Московской области. Эта серия вышла в ноябре 2013 года на Украине и в декабре 2013 в России. Самый мерзкий из варваров. Кого сыграл украинец в сериале о герое Гитлера © Netflix 2020

Но с тех пор даже в российских детективных сериалах, действие которых по сюжету разворачивается в Москве, больше внимания стали уделять конкретному месту действия. Так, в 2016 году вышла первая серия снятого в России «Полицейского с Рублёвки», рассказывавшая о нелёгких трудовых буднях полицейских, работающих, пожалуй, в самом фешенебельном районе Подмосковья.

Второй сезон этого сериала посвящен приключениям героев на службе в Бескудниково — бывшем рабочем поселке, а ныне одном из отдалённых районов на севере Москвы.

В марте 2021 года на телеканале «Пятница» создатели «Полицейского с Рублёвки» представили первую серию нового сериала «Аль-Капотня», обыгрывающего название окраинного района юго-восточного округа Москвы.

Этот округ подчас попадает в антирейтинги, составляемые некоторыми СМИ (его районы называют самыми неэкологичными или самыми криминальными).

В общем, даже в Москве авторов сериалов интересуют уже конкретные районы.

Вполне возможно, своё слово в этом сказала и пандемия. Россияне волей-неволей заинтересовались страной, где они живут. А это не только Москва, но и провинция. При этом каждый регион хорош и примечателен по-своему.

А это значит, что украинским производителям сериалов скоро может прийтись нелегко: их продукция будет всё менее интересна, а значит, и их прибыли будут падать.