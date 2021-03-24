Вечером 23 марта украинские СМИ сообщили о смерти военнослужащей под Одессой. Происшествие стало ЧП государственного масштаба: дело в том, что накануне она вакцинировалась

Ряд украинских СМИ уже назвали имя военнослужащей. Так, по данным издания «Страна», погибшую звали Инна Нарожная. Она служила в воинской части А3880 — это зенитно-ракетный полк в Черноморской (Чабанке) Лиманского района. Первая партия китайской вакцины прибудет на Украину в четверг © CC0, Pixabay

«Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба. Вакцинировалась Инна в воскресенье, 21 марта», — сообщило издание.

Популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что о смерти военнослужащей уже доложили руководству государства.

«Наш источник из Офиса президента сообщает, что Зеленскому и Главе Офиса президента Андрею Ермаку доложили уже о ситуации, которая произошла в Одесской области по кейсу вакцинации. Ситуация взята на спецконтроль. Разбираются с информацией, была ли женщина-военнослужащий перед этим вакцинированная. Будет независимая экспертиза», — указывается в вечерней публикации канала.

Ряд украинских СМИ сообщил, что в часть, где служила умершая, уже выехали следователи.

При этом в официальных сообщениях подтверждается, что женщина перед смертью вакцинировалась. Примечательно, что смерть одной военнослужащей начали комментировать на высоком государственном уровне.

Что говорят власти?

Вечером 23 марта пресс-служба Одесской областной государственной администрации опубликовала сообщение о ЧП в Черноморском.

«Сообщаем, что 23 марта в пгт Черноморское, Лиманского района, около 17:20 (18:20 по Москве. — Ред.) женщина-военнослужащий потеряла сознание на улице и, к сожалению, умерла до прибытия экстренной медицинской помощи, которую вызвали прохожие. Медики прибыли сразу после вызова и, к сожалению, констатировали факт смерти», — было указано в сообщении пресс-службы в Facebook.

Там же указывалось: расследование смерти военнослужащей уже проводят Нацполиция и ВСУ, а все необходимые обследования проведут 24 марта. Причину смерти военнослужащей обещали сообщить в ближайшие сроки. На Украине после вакцинации от коронавируса умерла военнослужащая © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Сообщаем, что женщина действительно была вакцинирована 21 марта 2021 года вместе с личным составом одной из воинских частей. В тот же день та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19 вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания», — отмечалось в сообщении пресс-службы Одесской ОГА.

В облгосадминистрации призвали СМИ не спекулировать на теме вакцинации и распространять только проверенную информацию.

Смерть под Одессой прокомментировали и в командовании медицинских сил ВСУ. Там объяснили, почему женщину привили Covishield.

«Военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была сделана мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, работающей с начала вакцинации и приобретшей опыт», — сообщили военные медики.

Они также рассказали о здоровье умершей.

«По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза — она страдала гипертонической болезнью», — указывалось в сообщении.

Также военные медики подтвердили информацию о том, что судебно-медицинская экспертиза по данному случаю назначена на 24 марта. О ее результатах пообещали сообщить дополнительно.

Военные медики попросили СМИ не делать преждевременных выводов о смерти военнослужащей.

В то же время тот факт, что смерть произошла вскоре после прививки Covishield — индийского аналога вакцины AstraZeneca, не на шутку встревожил украинское общество. Украинский депутат предложил увольнять врачей, отказавшихся от вакцинации © CC0, Pixabay

Сомнительная вакцина?

В понедельник, 22 марта, стали известны данные опроса маркетинговой компании YouGov касательно вакцины AstraZenecа. Как сообщила сама компания, в крупнейших европейских странах — Германии, Испании, Италии и Франции мнение о безопасности этой вакцины ухудшилось.

Потеря доверия европейцев связана с сообщениями о том, что вакцина может вызывать образование тромбов. При этом еще в феврале европейцы относились к препарату AstraZeneca более настороженно, чем к его конкурентам от Pfizer и Moderna.

Но в марте, после ряда инцидентов, доверия к вакцине AstraZeneca стало еще меньше. Примечательно, что страны ЕС даже приостанавливали вакцинацию этим препаратом. Но 18 марта, после того как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало препарат AstraZeneca безопасным и эффективным (указав при этом, что преимущества от его использования перевешивают недостатки), ряд европейских государств, среди которых все те же Германия, Испания, Италия и Франция, заявили о возобновлении вакцинации AstraZeneca.

Однако остались в Европе и те государства, которые не возобновили использование препарата AstraZeneca для вакцинации населения. Среди них — Норвегия. Вечером 21 марта норвежское Агентство лекарственных средств сообщило о еще двух смертях после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Ранее сообщалось о пяти госпитализированных после вакцинации AstraZeneca пациентах, у которых обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти», — говорилось в сообщении.

Ранее группа ученых из Норвегии пришла к выводу, что препарат AstraZeneca вызывает в организме сильный иммунный ответ, в ходе которого образовавшиеся антитела могут способствовать формированию тромбов.

Вакцина Covishield, которую используют на Украине и которой была привита умершая под Одессой, является индийским аналогом AstraZeneca.

Руководство Украины очень болезненно относится к сообщениям о неэффективности и опасности вакцины. В США усомнились в честности создателей вакцины AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч людей. Из 90 тысяч людей у нас ни одного летального случая. Я считаю, это информационная атака на AstraZenecа или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной. Первая у меня была вакцинация. И я, как я уже говорил, стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую. Я считаю, что это очень серьезное противодействие информационное против этой вакцины. Она самая доступная», — заявил 18 марта на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что вакцинацию препаратом на Украине прекращать не будут.

«На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — указал он.

Некоторые народные депутаты из партии Зеленского «Слуга народа» пошли еще дальше.

«В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации". Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%», — заявил 23 марта депутат Дмитрий Гурин.

После скандала он прояснил свою позицию, отметив, что не считает отказавшихся от вакцинирования врачей врачами, а уверен, что они — «люди, не отвечающие квалификации врача».

Теперь украинской власти придется нелегко. Смерть под Одессой снова поставит перед украинцами вопрос том, кто виноват в безальтернативности препаратов для вакцинации в стране.