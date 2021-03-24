В Украине обостряется ситуация вокруг осужденного национал-радикала Сергея Стерненко: он сам написал президенту Зеленскому письмо, в котором одобрил устроенный «побратимами» погром на Банковой 20 марта, а также призвал главу государства к диалогу с протестующими

Стерненко угрожает Зеленскому, а МВД вяло расследует нападение на Банковую

Стерненко поблагодарил тех, кто выходил на акцию под ОП за «неравнодушие», назвав их борцами за справедливость, а в самой кризисной ситуации обвинил руководство государства.

«Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички», — написал «активист». Слишком красочно и пёстро. Зеленского заподозрили в инсценировке «штурма Шапитолия» © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Интересно, что в МВД Украины внезапно перестали видеть в погромщиках «мирных митингующих» и пригрозили дать «жёсткий и законный ответ провокаторам».

«Во-первых, у нас задокументирована каждая секунда, каждое действие. Уже предъявлено подозрение гражданину, который побил стёкла в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждое из них будет подкреплено видеозаписью с примечанием: кто, в какой момент, что сделал», — сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

Правда, обнародованное ведомством видео дало больше вопросов, чем ответов: оно фактически повторяло общую картину произошедшего субботним вечером шабаша, неоднократно воспроизведенную в СМИ и социальных сетях. Она не дала никаких ответов на главный вопрос — кто же реально стоял за организацией беспорядков.

Фактически дело уже начали плавно спускать «на тормозах», как это часто бывает в отношении радикалов в Украине. Только в понедельник, 22 марта, вручили подозрение одному из организаторов беспорядков — бывшему заместителю главы батальона «Азов» националисту Сергею Филимонову. Ему вменяют ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия. Он всячески оправдывал «мирную акцию», грозил Зеленскому. Своих соратников «сын Перуна» призвал «готовить краску», намекая на ничтожность власти и возможность повторения беспорядков в любой момент.

Что касается единственного задержанного — бывшего добровольца АТО из «Правого сектора»* Владислава Стафийчука, суд отправил его под домашний арест. Интересно, что именно такую меру пресечения просила прокуратура. При этом за «правосека» вступилась одиозная писательница Лариса Ницой, которая собиралась взять подозреваемого в хулиганстве на поруки. Ее мотивация была весьма стандартной для таких случаев: «ветерану сорвало крышу от несправедливой жизни», поэтому его стоит понять, простить и отпустить. С помощью аргументации о принадлежности к «патриотическому» лагерю «отмазывали» того же Стерненко, убийц Олеся Бузины, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, атошника, зарезавшего повара в столице и других.

Отсутствие надлежащей реакции на резонанс, имевший место в столице со стороны Зеленского породил версию о том, что погром Банковой инспирирован либо в самом Офисе президента, либо кем-то, стоящим высоко на властном олимпе Украины. Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Дело Стерненко позволило Офису Президента сместить акценты с провальных треков, которые тянули рейтинг Зеленского и Слуг Народа на дно. Благодаря яркой визуальной картинке социальные медиа и СМИ обсуждают стены ОП, а не рекордные долги украинцев за ЖКХ и минимальные темпы вакцинации. Проблемы граждан никуда не делись, а информационное пространство заполнено пустой, искусственной темой о судьбе Стрененко, которого соросята превратили в политического узника страны», — пишет телеграм-канал «Резидент».

Кто стоит за шабашем националистов?

Совершенно очевидно одно — акции в поддержку Стерненко организует явно не он сам. Ведь националист сам по себе не обладает серьезными лидерскими качествами, организационными и финансовыми ресурсами, тем более сейчас его возможности стеснены нахождением в СИЗО. К слову, сам тон обращений осужденного к главе государства вовсе не примирительный, а наоборот направлен на дальнейшую эскалацию напряженности. Создается ощущение, что он будто сознательно стремится таким способом продлить свое пребывание за решеткой. Поэтому, похоже, что кто-то явно водит его рукой, используя ситуацию для эскалации напряжения и делая из Стерненко мученика, политзаключенного, хотя осужден он за уголовное преступление.

Для самого Зеленского ситуация крайне невыгодная. Ввиду наметившейся линии власти на обострение ситуации в Донбассе вплоть до провоцирования открытого военного конфликта, она всячески заигрывала с националистами. Не случайно руководитель ОП Андрей Ермак выдвинул идею о пересмотре «несправедливых» приговоров, вынесенных по делам разных «патриотических активистов», ветеранов и прочих «борцов за Украину». В Киеве прекрасно понимают, что всерьез воевать готовы исключительно они, а значительная часть общества от конфликта на востоке страны испытывает лишь усталость и раздражение. Организаторы акции в поддержку Стерненко в Киеве анонсировали новую «академию уличного протеста» © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Советник главы ОП Михаил Подоляк связал организацию нападения на админздание с Порошенко, подчеркнув принадлежность значительной части организаций, призывавших выйти людей на митинг к орбите влияния экс-главы государства. Данную версию подхватили представители пропрезидентской «Слуги народа», а также СМИ и телеграм-каналы, связанные с действующей властью. «Слуги» уже заявили о намерении созвать внеочередную сессию парламента, где хотят принять проект постановления, призывающий правоохранительные органы в кратчайшие сроки расследовать нападение и установить его организаторов и заказчиков, среди которых, как говорится в документе, могут быть представители политических партий. Хотя пока не собрано достаточно подписей депутатов.

Порошенко, конечно, мечтает о возвращении во власть и работает на «подогревание» ситуации со Стерненко. Здесь позиция «порохоботов» совпадает с «соросятами», близкими к экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун. Последняя вписалась за одесского убийцу, поскольку его девушка работает пресс-секретарем гражданки США. Правда, большая часть адептов экс-президента от погромов все же открестились, хотя поддерживали требования митингующих в части освобождения Стерненко и прочих «узников режима». Но за то, что сейчас существуют условия для возможного реванша Порошенко, Зе-команда должна винить исключительно себя, поскольку за два года десятки уголовных дел в отношении предшественника закрывались или клались «под сукно».

Впрочем, бенефициаром беспорядков может быть не только Порошенко, но и министр МВД Аваков, контролирующий часть радикальной националистической улицы. Ходят слухи, что он имеет премьерские амбиции и с помощью данной ситуации стремится укрепить свои аппаратные позиции в правительстве, в частности влияние на Зеленского. Учитывая, что в массовке присутствовали бывшие члены батальона «Азов», исключать возможность такой игры со стороны министра нельзя. Разыграв беспорядки, потом сам же их и подавив, Аваков получит дорогу к премьерскому креслу, а это будет означать фактический переход к позиции номер один в государстве при слабом Зеленском как номинальном руководителе. Аваков откровенно рассказал о проблемном характере Порошенко © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Почему Зеленский беспомощен?

Как бы то ни было, Зе-команда себя чувствует весьма неуверенно, поскольку им нечего противопоставить уличным радикалам: отсутствует как силовой ресурс, так и массы сторонников, готовых выйти отстаивать действующего гаранта Конституции. Страх возможного третьего Майдана — серьезный фактор, влияющий на Зеленского.

«Некоторые функционеры Офиса Президента убеждают президента уменьшить давление на активистов-радикалов, которые защищают Стерненко, так как это действие может спровоцировать их всех объединится в одно общественное ядро и прийти уже на Банковую не тремя сотнями актива, а тысячами и с палатками с «хорошим настроением», оставшись там надолго. Далее всё это может распространиться на весь правительственный квартал, что перерастет в огромный уличный политический кризис в стране», — поясняет Телеграм-канал Легитимный.

Таким образом, предав доверие большинства (73%) избирателей, надеявшихся на перемены и разрыв с предыдущей эпохой, Зеленский не стал для остальных 25%, жаждавших продолжения «майданных» порядков. Неудивительно, что сейчас под соусом акций за Стерненко мы наблюдаем попытку возвращения власти со стороны представителей «партии войны», считающих действующего руководителя Украины недостаточно достойным и «патриотичным».

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ