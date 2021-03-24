Приближается день расплаты - 31 мая 2021 года Министерство финансов Украины проведет первую выплату по так называемым ВВП-варрантам. Сначала необходимо будет заплатить около $40 млн. Дальше - больше

Варранты — это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Минфин в 2015 году при министре Наталии Яресько передал кредиторам в обмен на списание долга в $3,7 млрд.

Реструктуризацию долгов «имени Яресько» на Украине остро критикуют, называя "налогом на рост" и "бомбой замедленного действия". Если выплата 2021-го в $40 млн почти незаметна для украинского бюджета, то с 2023 года держатели варрантов получат в разы больше.

Кто скупил украинские долги

Один из крупнейших американских инвестиционных фондов Franklin Templeton Investments,, начал активно скупать долговые обязательства Украины с начала политического кризиса в стране, начавшегося осенью 2013 года. В декабре 2013 года Franklin Templeton Investments объявил о приобретении украинских евробондов в третьем квартале 2013 года на сумму свыше $1,4 млрд. Держатели украинских долговых бумаг активно сбрасывали их после приостановки переговоров по ассоциации с ЕС. При этом по мере продажи, а также на фоне массовых акций протеста ставка по украинским евробондам выросла до рекордных отметок, составив 11,78%, что уступало лишь доходности бумаг Венесуэлы.

В итоге к концу 2013-го года объем выкупленного Franklin Templeton госдолга Украины достиг $6 млрд, что составило около 40% всех выпусков еврооблигаций страны, объем которых на тот момент составлял более $16,264 млрд. Украина влезла в рекордный долг перед Европейским инвестиционным банком © flickr.com, пресс-служба НБУ

С начала 2014 года ситуация в экономике Украины не только не улучшилась, но и стала приобретать катастрофический характер. Тем не менее, Franklin Templeton продолжил скупать украинские долги, и за первые три месяца года увеличил свой портфель долговых бумаг Украины на $62 млн. А общая стоимость портфеля украинских евробондов, номинированных в долларах и евро, в портфеле фонда на тот момент достигла $7,6 млрд. Общая сумма обязательств Украины по суверенным еврооблигациям на 30 апреля 2014 года составляла $17,38 млрд. Таким образом, Franklin Templeton держал около 43% всех долговых обязательств Украины. Доходность евробондов украинского правительства с датой погашения в 2015 году находилась на своем историческом максимуме и составляла 14,32%.

В 2015 году стало известно, что большая часть суверенного долга Украины была скуплена Franklin Templton в интересах американского семейства Ротшильдов. Совокупный госдолг Украины достиг $90,26 млрд © Facebook, Національний банк України

Реструктуризация

В 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Из-за разразившегося жесточайшего экономического кризиса сделать это было практически невозможно. Чтобы избежать дефолта, Кабинет министров Арсения Яценюка и Минфин, который тогда возглавляла Наталья Яресько, пошли на переговоры с держателями украинского суверенного долга.

В итоге кредиторы согласились списать 20% долга (около $3,6 млрд) и дали Украине отсрочку на четыре года. Взамен они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус — ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста. Платежи по ВВП-варрантам привязаны к росту украинской экономики, а именно — к динамике увеличения реального ВВП в период 2019-2038 гг., по принципу "чем выше рост, тем больше выплаты". Если ВВП увеличивается в диапазоне 3-4% в год, то придется выплатить 15% от суммы прироста ВВП. А если динамика роста украинской экономики превысит 4%, то придется платить 40% от увеличения ВВП сверх этих 4%. Выплаты за последний, 2038 г., произойдут в 2040 г.

Для начала выплат по ВВП-варрантам номинальный размер экономики Украины должен превысить $125,4 млрд, а темпы роста — достичь минимум 3% в год. Оба условия были достигнуты в 2019-м, когда экономика выросла на 3,2% (долларовый ВВП превысил указанную границу еще в 2018-м). Теперь Украина должна "поделиться" этим ростом с кредиторами. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте, в 2021-2025 годах они не могут превышать 1% ВВП страны. После 2025 года это ограничение снимается. Госдолг Украины вырос на десятки миллиардов © Facebook, Національний банк України

Тайная сделка

Летом 2020 года Министерство финансов Украины в строжайшей тайне выкупило на открытом рынке около 10% ВВП-варрантов. Сообщение об этом было размещено на Ирландской фондовой бирже, официального сообщения министерства на его сайте по поводу выкупа бумаг не было. Теперь в обращении этих бумаг осталось на $2,9 млрд.

Котировки по ВВП-варрантам колебались в пределах от 28% от номинала — в ноябре 2016 г. и до 100% — в январе 2020 года. В последние дни котировки были на уровне около 86%, исходя из чего стоимость сделки по выкупу могла составить около $275 млн.

Часть украинских экспертов считает, что выкуп ВВП-варрантов был целесообразен. Если, например, ВВП Украины снизится в какой-либо из годов на 7%, а в следующем году — вырастет на те же 7%, то экономика фактически останется на том же уровне, но при этом крупных выплат по ВВП-варрантам не избежать.

Эксперт Алексей Кущ раскритиковал эту операцию Минфина. Он назвал выкуп абсурдным, поскольку тот не привел к сокращению внешнего долга Украины даже на $1, но проводился в условиях, когда Украина осуществляет очередные дорогие заимствования на внешних рынках. В частности, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд под 7,2% годовых, и привлекла кредиты у компании Cargill на сумму 250 млн евро под 5,95% и 6,85% годовых.

«Получается, что Минфин привлек мегадорогие долги, чтобы выкупить ВВП-варранты, которые являются финансовым мусором», — сказал эксперт.

Алексей Кущ также привел расчеты, согласно которым ВВП Украины за 2019 г. вырос на 3,2%, и, соответственно, в 2021 г. Украина по ВВП-варрантам должна выплатить около $40 млн. Таким образом, выкупив 10% ВВП-варрантов, Минфин сэкономил на выплатах по ним в 2021 г. только $4 млн, но потратил на это $275 млн. Гороховский: Госдолг Украины вырос на $6,05 млрд, и Янукович здесь ни при чем © Facebook Дениса Гороховского

«Выкуп ВВП-варрантов был бы целесообразен, если бы государство имело реальную модель экономического роста на ближайшие 10 лет на уровне 5% в год», — считает Алексей Кущ.

Однако, по мнению эксперта, и в таком случае выкупать эти бумаги следовало бы не на рынке, поскольку есть подозрение, что котировки по ним могут быть техническими: «Выкупать эти бумаги с рынка — это абсурд, потому что как только ты начинаешь выкупать большие объемы этих инструментов, ты сразу получаешь рост котировок». Эксперт считает, что Минфин должен был бы провести с советом кредиторов переговоры и предложить вместо номинальной стоимости этих бумаг в $3 млрд выплату, например, $1 млрд и закрыть эту историю.

И действительно, после этой сделки цены на варранты Украины выросли на 10-15%. Поэтому выкупить еще часть бумаг по низкой ставке в ближайшее время Минфин, скорее всего, не сможет.

Кому выгодно

В госбюджете на 2021 год значится отдельная статья расходов "на варранты" — 1,155 млрд грн (чуть меньше $40 млн по среднегодовому курсу бюджета 29,1 грн/$). Точная цифра выяснится в конце апреля.

После 31 мая Украина может на время забыть о «налоге на экономический рост». В 2022 году выплат не будет, поскольку в 2020 украинская экономика обвалилась. Падение, по оценке НБУ, составило 4,4%. Таким образом $40 млн за два года не является критической суммой для страны. Например, общие расходы Минфина только на обслуживание валютного долга в 2021-2022 составляют $17 млрд, из них 10 млрд приходятся на текущий год. Госдолг Украины за месяц вырос еще на миллиард долларов © goodfon.ru

Но не стоит забывать, что по прогнозу Нацбанка, в 2021-м украинская экономика вырастет на 4,2%. Это означает, что выплаты по варрантам будут насчитываться с повышенным коэффициентом, и кредиторы получат уже не по 15%, а 40% от каждого дополнительного процента роста ВВП свыше 4%.

При темпах роста выше 4% огромную роль играет даже минимальное ускорение или замедление в экономике. Если учитывать правительственный прогноз в 4,6% роста ВВП в 2021 (а не 4,2%, как у НБУ), выплата по варрантам в 2023 составит уже $600 млн, прогнозировали в Минфине. По оценке Минфина, совокупные выплаты до 2040 года могут достичь $22 млрд. А ведь в 2015 году в МВФ говорили о $14 млрд суммарных выплат.

Насколько выгодны условия «реструктуризации имени Яресько», которые подписала Украина шесть лет назад, можно судить, даже не обладая специальными знаниями в области финансов — $22 млрд выплат по варрантам до 2040 против $3,6 млрд, списанных во время сделки в 2015 году.