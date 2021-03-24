В украинском парламенте наметился раскол еще в одной партии. На фоне приговора одесскому националисту Сергею Стерненко и недавнего погрома Офиса президента по швам трещит партия «Голос». Партия имеет самую маленькую фракцию в Верховной Раде и, по последним соцопросам, в случае новых парламентских выборов в Раду не проходит

На предыдущих парламентских выборах «Голос» прошел в парламент преимущественно благодаря своему экс-лидеру Святославу Вакарчуку, который до этого проходил подготовку в Стэнфордском университете США. Партию связывают с проамериканским лобби на Украине, но она также пользуется поддержкой самого прозападного украинского олигарха Виктора Пинчука.

Данный политический проект уже можно считать полумертвым, поэтому его участники, похоже, задумались над поиском новых политических проектов или же попытаются пристроиться к более удачливым коллегам.

Триггером для раскола «Голоса» стал разнобой позиции по делу Стерненко. Глава парламентской фракции «Голоса» Ярослав Железняк опубликовал в Facebook пост, в котором осудил акцию в поддержку Сергея Стерненко, которую поддержали в том числе и его коллеги по партии — депутаты Ярослав Юрчишин и Роман Лозинский. «Старые вонючие бабки»: украинский «Голос» попал в скандал © Голос страны/Инстаграм

Депутат Юрчишин затем заявил в комментариях, что его решили исключить из фракции.

Помимо поддержки Стерненко и прочих ультраправых «отщепенцам» из «Голоса» вменяют в вину голосование за обращение в Конституционный суд, оспаривающее расширение полномочий президента в плане влияния на ГБР и НАБУ. Вместе с Юрчишиным за это проголосовали также депутаты Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа и Владимир Цабаль. В целом же это почти половина немногочисленной фракции.

Telegram-канал Shadow Anonymous связывает эту часть «Голоса», поддержавшую Стерненко, с Ульяной Супрун.

«Та часть «соросят», которая на самом деле «супрунята», — твердо за Стерненко, потому что его девушка — пресс-секретарь Ульяны Супрун», — считают авторы канала.

После субботнего погрома на стенах Офиса президента сторонники Стерненко оставили свастику. И в понедельник депутат от «Голоса» Николай Давидюк лично пришел и стер нацистский символ (но только свастику) с гранита, стараясь хоть как-то обелить депутатов своей партии, участвовавших в шабаше в поддержку Стерненко. При этом депутат попытался оправдать и Стерненко, заявив, что сэкономленные на ремонте здания деньги, то есть за стертую им свастику, нужно отдать на реформу судов, поскольку, «пока не будет честных судов, такие вещи будут повторяться постоянно». «Когда будет 70»: Скрипка сравнил Вакарчука с Жаком Шираком © Святослав Вакарчук/Инстаграм

Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник называет эту часть фракции выходцами из «Украинской Галицкой партии», тесно связанной с ультраправыми и американским посольством. Они, по мнению эксперта, нацелены на «яркую оппозиционную деятельность, чтобы получить голоса на следующих выборах». Другая же часть, включая лидера фракции Ярослава Железняка, демонстрирует лояльность президенту Зеленскому. На фоне раскола в «Слуге народа» лояльная президенту часть «Голоса» намерена пристроиться к президентской фракции в надежде на дальнейшее «политическое усыновление» и участие в будущей коалиции, которая должна прийти на смену монобольшинству.

В последнее время эта часть фракции «Голос» практически по всем законопроектам голосует синхронно с президентской фракцией. Именно лояльная часть президенту часть «Голоса» теснее связана с олигархом Пинчуком, который подталкивает их к коалиции со «Слугами народа», мечтая стать придворным олигархом вместо Рината Ахметова.

Telegram-канал Wash отмечает, что «Голос» — уже мертвый проект.

«Если лошадь сдохла — слезь. Старинная индейская мудрость. В украинской политике случайным людям довольно часто выпадают шансы. Последние парламентские выборы и нынешний состав Верховной Рады тому доказательство…. Вот и сегодня у народных депутатов из парламентской партии "Голос" есть шанс. Слезть с лошади, которая без объединения, слияния или поглощения в следующий парламент не проскакивает. От слова никак», — пишет Wash.

«Некогда петь, будем плакать»: фанаты Вакарчука раскритиковали его за эксплуатацию искусственного интеллекта © Святослав Вакарчук/Инстаграм

«Внутрипартийный конфликт дает возможность оппозиционной группе депутатов оттолкнуться от нулевой точки и попытаться: а) продать себя подороже другим партиям; б) создать новую структуру. А вот результат их последующей политической деятельности покажет, были ли они очередными случайными людьми в отечественной политике. Это еще и тест на эффективность для наших западных партнеров. Могут ли многочисленные грантовые программы, тренинги, образовательные кейсы формировать политический менеджмент в Украине априори», — считают авторы Telegram-канала Wash.

Следует отметить, что прозападные активисты, так называемые «соросята», как и радикальные националисты, не пользуются уважением украинского электората на общенациональном уровне. Если они проходят в парламент и назначаются на руководящие должности в министерствах, то лишь благодаря известным медиаперсонам, которые заводят малоизвестных «темных лошадок» по списку.

Таковыми можно считать как Святослава Вакарчука, так и мэра Киева Виталия Кличко. Отныне, похоже, пути «соросят», заведенных Вакарчуком в парламент, расходятся. Более либеральная часть намерена строить свою политическую карьеру, подстраиваясь под президента, тогда как другая — конкурировать на западноукраинском националистическом поле с Петром Порошенко и «Свободой».