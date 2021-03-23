Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского подрос. И всё это на фоне грядущего локдауна, акций протеста, а также непростой ситуации в экономике и политике

Дискуссия о том, лох Зеленский или всё же не лох, продолжается с момента, когда он сам упомянул об этой проблеме. Участники акций протеста перед ОП убеждены, что он таки лох, о чём и поведали Urbi et Orbi прямо на стенах бывшего штаба Киевского военного округа. Но мы не должны с полным доверием относиться к мнению уличных активистов.

Прежде чем судить о выдающихся достоинствах Владимира Зеленского, стоит вспомнить, что до него самым бессмысленным устройством на посту президента Украины был Виктор Ющенко, завершивший свою президентскую карьеру с поддержкой 3,63% избирателей (от их общего числа).

Между тем, будучи убаюканы этой цифрой, мы забываем о том, что Виктор Андреевич за время своей президентской карьеры успел:

— совершить два государственных переворота (2004 и 2007);

— не дал работать правительству Юлии Тимошенко (чем фактически обнулил её президентские перспективы);

— провёл масштабную и успешную кампанию по формированию у украинцев постгеноцидного сознания (Голодомор).

Ещё больше он, конечно, сделать не успел. Например, не получилось вступить в НАТО, не получилось начать войну с Россией, не получилось создать ПЦУ… Однако для всего этого в его президентство была создана прочная база.

Теперь президентом у нас работает Владимир Александрович Зеленский, которого тоже подозревают в редкой бесполезности. В самом начале текущего года эксперты вполне серьёзно обсуждали, когда и в какой именно форме Зеленского перемножат на ноль — то ли сократят полномочия президента, то ли сократят самого их носителя (хорошо если на удостоверение, а не на голову).

Тем не менее, сейчас уже стало очевидно, что Зеленский достаточно последовательно проводит новый политический курс, который должен привести к укреплению его политических позиций. Наиболее актуальные изменения в политике Зеленского следующие.

Во-первых, он заявил о том, что будет проводить политику деолигархизации.

Вообще пока никаких признаков деолигархизации нет, но президент, сделав такое заявление, решает минимум три задачи:

1) объясняет свои действия, которые ранее расценивались как давление на свободу слова;

2) посылает сигнал Западу;

3) посылает сигнал избирателям.

Последний момент, пожалуй, наиболее важный, поскольку избиратели к олигархам относятся, мягко говоря, без особого почтения. Юлию Тимошенко столько времени поддерживали (и поддерживают) главным образом потому, что она смогла выстроить образ последовательного борца против олигархии. Теперь такой образ выстраивает Зеленский, и этот ход представляется в высшей степени удачным.

По второму пункту ситуация не столь определённая — США не нужно исключение из партии Дубинского, США нужна тушка Коломойского. Но тушка ещё живая и активно сопротивляется. Да и нет у Зеленского особого желания уничтожать Коломойского — он ведь действительно плохой политик и помнит, что многим обязан днепропетровскому олигарху.

Что до первого пункта, то мы не уверены, что это в принципе было нужно, — радикальным противникам ОПЗЖ, которые позитивно отреагировали на санкции против каналов, ссылок на олигархов не надо.

Во-вторых, он занялся национализацией.

Собственно, это элемент политики деолигархизации, но тут есть ещё два важных момента.

С одной стороны, избиратели в основной своей массе считают приватизацию 90-х несправедливой и против пересмотра её результатов как минимум не возражают.

С другой стороны, очень сильным ходом стали разбирательства вокруг «Донецкоблгаза» — это ведь не просто сферическая в вакууме борьба с олигархами, а борьба предметная, в ходе которой будут разбираться, каким это образом предприятия теплокомунэнерго области были отключены от газа. А это уже защита конкретных интересов граждан на уровне СНБОУ.

Другое дело, что у Зеленского есть жёсткие ограничения относительно национализационной риторики, — это Тимошенко могла говорить, что государственная собственность может использоваться эффективно. Зеленский, окружённый «соросятами», такого себе позволить не может. Т.е. национализация должна будет заканчиваться приватизацией в интересах «нужных людей». Разумеется, не за деньги, а в счёт погашения долгов. И уж, конечно, без каких бы то ни было социальных или производственных гарантий.

Есть у нас подозрения, что рассказы о том, что, дескать, «Мотор-Сич» заинтересовались турки, чтобы собирать на ней Bayraktar'ы, происходят из глубин ОП, чтобы оправдать политику в отношении предприятия. На самом деле США завод не нужен.

В-третьих, Зеленский посадил Стерненко, и это тоже сильный ход.

Таким образом обществу подаётся сигнал относительно того, что власть занялась наведением порядка на улицах и под зачистку попали лица, промышлявшие уголовщиной под личиной активистов.

Нет, сами активисты, как показывают события около ОП, всё ещё считаются уважаемыми людьми. Ну и «патриотизм» спасает от ответственности, что показывает оправдательный приговор Пашинскому. Но казус Стерненко всё равно остаётся позитивным сигналом, адресованным базовому электорату Зеленского и «Слуги народа».

Кроме того, можно упомянуть ряд важных моментов, которые проявились раньше. Например, сколько бы ни критиковали Зеленского за невыполнение Минских соглашений, но такая позиция украинской власти базируется на общественной поддержке — социологи раз за разом фиксируют, что украинцы против выполнения «Минска». Обострение же на Донбассе позволяет объединить общество вокруг власти (собственно, именно «российская агрессия» позволила украинскому государству выжить в 2014 году).

В общем, риски и сложности перед Зеленским стоят немалые, но выбранный им сейчас политический курс позволяет частично восстановить рейтинг и, главное, не размениваться на буквальное исполнение демократических процедур, которые вынуждают к торгу.

Ну а укрепление власти Зеленского делает его более опасным внешнеполитическим игроком. Повторим — ему выгодно усиление конфликта с Россией.