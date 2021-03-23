В последний день марта на фоне нового локдауна на Украине может остановиться железнодорожное сообщение. Украинские железнодорожники намерены провести в этот день предупредительную забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения его оплаты. Забастовка не будет распространяться только на военные перевозки и зону ООС в Донбассе

Бастовать они намерены «по-итальянски», то есть работая в соответствии со всеми полагающимися инструкциями и нормами. Поскольку в соответствии с этими нормами большая часть подвижного состава непригодна к эксплуатации, это означает фактическую остановку движения.

«Дело в том, что на локомотивах серии ВЛ-80, которые сейчас эксплуатирует «Укрзализныця», как говорится, клейма негде ставить — по ним масса технических замечаний, они часто горят прямо в дороге», — говорит представитель Свободного профсоюза железнодорожников Александр Скиба. Согласно прошлогодним данным транспортного комитета Верховной Рады, износ подвижного состава «Укрзализныци» превысил показатель в 95%.

Профсоюз железнодорожников направил письмо президенту, премьер-министру, Набсовету УЗ, уведомив о предстоящей забастовке. «Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов

«В письмах говорится, что поскольку структурные подразделения не обеспечены в достаточной мере необходимыми материалами, запасными частями, инструментом, персоналом для выполнения всех технологических процессов, то работники имеют законное право указать руководству подразделений на невозможность исполнения утвержденного технологического процесса и норм охраны труда», — заявил профсоюз.

Чтобы оставаться в рамках закона и КЗОТа, железнодорожники намерены сформировать комиссии по охране труда, которые должны оценить технику безопасности и составить акты о невозможности допуска работников до устранения всех нарушений. При этом зарплата работникам должна начисляться.

По данному факту парламентская временная следственная комиссия уже начала расследование, чтобы выяснить, кто довел «Укрзализныцю» до критического состояния в период с 2015 года, так как весь этот период наблюдалось стремительное ухудшение состояния УЗ. «Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — говорится в заявлении комиссии.

В 2019 году команда Зеленского обещала навести порядок, обеспечить достойные условия труда, «превратить «Укрзализныцю» в государственную компанию номер один и локомотив украинской экономики». Тем не менее, в следующем, 2020-м, году компания понесла рекордные убытки, как свидетельствует финансовый отчет, опубликованный 18 марта. Чистый убыток за девять месяцев 2020 года составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей).

В сложившейся критической ситуации в следственной комиссии винят клановую борьбу за контроль над этим предприятием. Накануне, 17 марта, украинский Кабмин отправил в отставку главу «Укрзализныци» Владимира Жмака, назначенного в августе прошлого года. Его считают ставленником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее он работал под началом Саакашвили в должности первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации. Жмака связывают и с лоббированием интересов Рината Ахметова, богатейшего украинского олигарха. На днях «Укрзализныця» договорилась с компанией «Метинвест» Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по весьма выгодным для олигарха ценам. «Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Новым исполняющим обязанности главы УЗ теперь снова стал Иван Юрик, бывший руководитель службы министра финансов при руководстве Наталии Яресько. Его, в сою очередь, связывают с лобби Виктора Пинчука, который желает продать предприятию колёса по цене в два-три раза выше рыночных. Борьба кланов и лоббистских групп в управлении любой государственной компании зачастую ведет к ее разорению и накоплению задолженностей по зарплатам. Каждый клан, сознавая свое временное положение, стремится максимально урвать и задержать выплаты, переложив их на следующее руководство. По сути чередующиеся кланы «варягов» в руководстве госкомпаний Украины ведут себя, как во время набега на заморские территории.

После отставки Жмака (обещавшего удовлетворить часть требований профсоюзов железнодорожников) предыдущие договоренности оказались подвешенными в воздухе. В частности, как говорит Александр Скиба, им обещали в апреле поднять зарплату на незначительные 8%, но теперь придется снова вести переговоры с нуля уже с новым руководством.

На фоне борьбы разных лоббистов и «варягов» в руководстве «Укрзализныци» само предприятие движется к коллапсу, а его работники регулярно протестуют против сокращений и переработок. 17 февраля сотрудники АО «Укрзализныця» провели митинг в Киеве — выступали против сокращения штата, за повышение зарплат и достойные условия труда. Протестующие выражали особое возмущение баснословными зарплатами руководства и наблюдательного совета УЗ на фоне разрушающейся железнодорожной инфраструктуры и зарплат рядовых работников, которых, по словам участников, не хватает даже на оплату отопления и электричества.

По словам одной из протестующих, составитель поездов, который работает в жару и в стужу, находясь на подножке вагона, получает «чистыми» на руки около 4 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в месяц, пока топ-менеджмент и наблюдательный совет открыто хвастаются зарплатами по 300-600 тысяч.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя результаты работы парламентской следственной комиссии по «Укрзализныце», говорит, что члены наблюдательного совета УЗ получают баснословные зарплаты ни за что.

«Я пытался узнать, а есть ли у нас программа реформ, некий документ, который утвердили и по которому уже правление («Укрзализныци») работает и реформирует компанию? К сожалению, нет. Сергей Лещенко получает заработную плату больше 300 тыс. грн в месяц. А ведь кроме заработной платы есть же еще какое-то обслуживание — служебный автомобиль, кабинет, электричество, всякие сопутствующие расходы. То есть, я думаю, в полмиллиона грн в месяц он нам с вами обходится. Другой персонаж — глава наблюдательного совета (турецкий финансист Шевки Аджунер). Он уже не был порядка трех лет в Украине в принципе! Он нам обошелся за прошедший год в 3 млн 900 тыс. грн», — говорит депутат.

Вероятно, после предупредительной забастовки произойдет очередная рокировка фигур в руководстве УЗ и наблюдательном совете, что вряд ли приведет к улучшению ситуации для рядовых железнодрожников. Сознавая печальные перспективы компании, украинские железнодорожники предпочитают увольняться и уезжать за границу. «Работать и так некому, идет колоссальная текучесть персонала. У нас из 14 помощников машиниста, которых недавно приняли в штат, 13 уже уволились — слишком тяжелая работа и маленькая зарплата. Кто может уезжает за границу. Та же Deutsche Bahn активно вербует людей, рассылает предложения. Но по машинистам там сложнее — нужно знать немецкий язык, а вот те, кто обслуживает контактные сети, уже уезжают», — говорил недавно лидер профсоюза Александр Скиба.

Следствием коллапса железнодорожной инфраструктуры, невыплаты зарплат и набега «варягов» из наблюдательного совета вскоре может стать окончательная остановка железнодорожных перевозок. И тогда неизвестно, как вывозить зерно, лес-кругляк и металл — основу экспорта и валютных поступлений Украины. Но это уже будет головной болью другого руководства.