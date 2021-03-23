В субботу, 20 марта, в России вступил в силу указ президента Владимира Путина, согласно которому иностранцы и лица без гражданства утрачивают право владеть землёй в большинстве районов Крыма. Этот закон непосредственно коснётся украинской элиты

Путин подписал этот указ год тому назад — 20 марта 2020 года. Согласно этому документу, большинство районов Крыма — 19 из 25 — стали приграничными территориями. Кроме того, запрет на владение иностранцами землёй также распространяется на 12 муниципальных округов Севастополя.

С момента подписания указа до вступления его в силу прошёл год. Таким образом, всем желающим продать свою недвижимость дали время. Однако вмешался форс-мажор: пандемия коронавируса. Когда указ только готовился, вряд ли кто-то подозревал, что скоро продать столь востребованную недвижимость будет физически невозможно. Украинский астролог ответил, кому лучше купить недвижимость в марте © Pixabay/LNTH

В то же время именно пандемия COVID-19 повысила востребованность и, соответственно, цену этой недвижимости.

В общем, получилось как в знаменитой пословице: «Видит око, да зуб неймёт». При этом крымской недвижимостью владеют многие влиятельные представители украинской политической элиты. И не только.

От Януковича до Зеленского

Одно из красивейших мест Южного берега Крыма — Батилиман, что в шаге от заповедного мыса Айя, где снимали фильм «Человек-амфибия», — давно привлекает отдыхающих. Одним из таких, если верить украинским СМИ, был и Виктор Янукович. В 2013-м на сайте «Украинская правда» вышла статья под названием «Царские дела — новое "Межигорье" для Януковича в Крыму».

В ней рассказывалось о строительстве «самой пышной» резиденции семьи Януковичей.

Спустя несколько месяцев после выхода статьи авторы материала — журналисты Татьяна Черновол и Игорь Луценко — стали одними из активнейших участников Майдана, а после победы последнего — и вовсе народными депутатами Украины.

Что же касается «самой пышной резиденции семьи Януковичей», то в сентябре 2018 года севастопольские СМИ сообщили, что у неё появился новый хозяин. Однако Крым родственники четвёртого президента не покинули. Именно на полуострове был похоронен погибший на Байкале в 2015 году младший сын Януковича Виктор.

Кроме того, в Крыму, если верить западным СМИ, живёт супруга Януковича Людмила. Как сообщило в январе 2020 года «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), Людмила Янукович проживала в семейном поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном посёлке Отрадном — пригороде Ялты. Рынок недвижимости Украины готовится к кризису © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

При этом о получении Януковичем и его близкими гражданства РФ ничего не известно. СМИ же до недавнего времени сообщали о продлении Януковичем статуса беженца. При этом специального статуса у четвёртого украинского президента не было.

«У него (Януковича. — Ред.) нет никакого специального статуса юридического», — заявил в феврале 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недвижимостью в Крыму обладает и семья действующего президента Украины Владимира Зеленского. В собственности его жены Елены с 2012 года находится квартира в Ливадии.

«Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках она всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит [недвижимость] на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас», — рассказал 27 февраля 2021 года глава Крыма Сергей Аксёнов. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

О крымской недвижимости Зеленских стало известно в 2019 году. Тогда же в пресс-службе Зеленского заявили: квартиру покупали законно и не по заниженной цене.

«Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. <…> Семья Зеленских намерена воспользоваться этой недвижимостью только после обязательного возврата Крыма в Украину», — гласило заявление пресс-службы.

Однако тогда же журналисты выяснили: Зеленские пытались продать квартиру за 44,5 млн российских рублей. Но не получилось. Впрочем, бояться Зеленским не следует: всё-таки землёй в Крыму они не владеют.

А вот главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому стоило бы побеспокоиться. Неподалёку от имущества Зеленских расположен его участок земли (690 кв метров). Согласно декларации Тупицкого, на этом участке находится его дом — 221 кв метр.

Владеет крымской недвижимостью и более мелкая «рыбёшка». В 2016 году в издании «Комсомольская правда в Крыму» вышел обширный материал об украинских силовиках, владеющих недвижимостью на полуострове. Среди них были и сотрудники Службы безопасности Украины, и сотрудники Службы внешней разведки Украины, и даже бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей. В собственности некоторых из них были коттеджи, а значит — и земля.

Теперь владельцев земли ждут аукционы и суды: не успевшие продать землю до 2020 года физические лица получат лишь первоочередное право на аренду земли, которую у них изымут и продадут на аукционе, либо её получат в собственность государство или муниципальные округа, выплатив обозначенную судом стоимость владельцу. Дома, построенные на этой земле, изымать не будут. Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Юрлицам тоже придётся судиться. В общем, приятного мало. Особенно с учётом спроса на недвижимость в Крыму.

«Коронные» земли

В день, когда Путин подписывал указ, так больно ударивший по многим представителям украинской элиты, в «Российской газете» вышла статья, рассказывающая о росте спроса на недвижимость на курортах.

«Количество потенциальных покупателей недвижимости в Сочи за минувшие две недели выросло на 20%, в Севастополе — на 17%, в Ялте — на 16%. Существенное увеличение спроса наблюдается в Геленджике, Алуште и Симеизе, свидетельствуют данные портала "МИР КВАРТИР"», — указывалось в статье.

Спустя треть года — в июле — в комментарии изданию Forbes руководитель направления вторичной недвижимости Avito Руслан Закирьянов заявил: спрос на недвижимость на курортах растёт.

«Во втором квартале 2020 года в сравнении с аналогичным кварталом 2019-го спрос на покупку недвижимости в Краснодарском крае и Крыму вырос на 6,2% и 10,8% соответственно», — рассказал он.

Издание ссылалось на статистику сайта cian.ru, согласно которой посетители просматривали объявления о продаже недвижимости на Кубани на 47% чаще, чем в июне прошлого года, а в Крыму — на 78%.

При этом крымские цены были выше даже сочинских.

«Квадратный метр в Сочи на июнь 2020-го стоит 111 500 рублей — больше, чем в среднем по Московской области. В Ялте — 116 500 рублей», — цитировало издание аналитика сервиса «Яндекс.Недвижимость» Анну Львову. Продавал крымскую недвижимость. Директор НАБУ может отправиться в тюрьму © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Многим украинским влиятельным собственникам недвижимости в Крыму её продажа принесла бы солидные деньги. Но повышенная внимательность к их персонам, а также невозможность из-за ограничений лично присутствовать на подобных сделках или отправить доверенное лицо из Украины поставили на выгодной продаже крест.

Впрочем, Украина не признаёт указ Путина.

«Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил 20 марта в комментарии украинскому РБК спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что действия России не останутся без оценки международного сообщества.

Теоретически это даёт возможность обжаловать изъятие крымских земель в международных судах. Но путь это непростой, да и в конечном итоге вряд ли результативный.