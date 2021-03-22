На европейском континенте зафиксировано очередное обострение пандемии коронавирусной инфекции. Германия, Италия, Франция готовы закупить российскую вакцину, не дожидаясь одобрения на уровне Евросоюза. Тем временем на Украине выявлена новая мутация COVID-19

9 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант объявила о наступлении третьей волны пандемии в странах ЕС и призвала ускорить темпы вакцинации, чтобы достичь цели привить 70% взрослого населения Евросоюза.

Европа ждёт спасительный «Спутник V»

Сколько времени потребуется для достижения этого показателя, учитывая совокупность проблем, с которыми Европа столкнулась за последние недели, сложно даже предположить.

Основную ставку делали на англо-шведский препарат AstraZeneca, но несколько стран приостановили его применение после ряда выявленных случаев возникновения у привитых редкого нарушения тромбозного толка. И хотя по итогам исследования Европейское агентство по лекарственным средствам не выявило прямой связи между прививкой от коронавируса и тромбозом вен головного мозга и объявило о безопасности препарата, Норвегия, Дания и Финляндия не спешат возобновлять применение AstraZeneca.

К тому же эта история сильно ударила по имиджу англо-шведской вакцины. Например, во Франции, как показал опрос телеканала BFM TV, ей доверяют всего 20% респондентов. Сложности добавляют и перебои с поставками, причём, как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя отчёт о снабжении государств ЕС препаратами от COIVID-19 к концу первого квартала, они наблюдаются только с производителем вакцины AstraZeneca. Открытие ученых: перенесшим коронавирус грозит страшное заболевание © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Эпидемиологическая ситуация в отдельных странах усугубилась настолько, что властям не оставалось ничего, кроме как снова ввести ограничительные меры, которые только накануне начали ослаблять. Чем, естественно, крайне недовольно население. Новый номер немецкого журнала Der Spiegel вышел с красноречивой фразой на обложке: «Стыд и срам». Локдаун вновь наступил в Германии, которая даже не успела вспомнить, каково это — жить без ограничений: бары, рестораны, театры и кинотеатры после первой волны пандемии так и не открывали.

По словам известного российского врача Александра Мясникова, имеющего опыт работы в Африке, Европе и США, бывшего главным врачом Кремлёвской больницы Управления делами Президента РФ и врачом посольства РФ во Франции, ситуация с ростом заболеваемости в Европе в условиях сохраняющихся ограничений ярко свидетельствует о том, что карантин как таковой в борьбе с распространением COVID-19 совершенно не работает.

«У меня вопрос к европейцам: сколько вы открыли новых инфекционных больниц? На сколько коек? Сколько привлекли новых врачей, в том числе и иностранцев?! (Не для полноценной работы в Европе, а для борьбы с КОВИД только.) Ведь совершенно очевидно, что все эти локдауны и прочее примитивно не работают. У вас 25 тысяч заражённых в день? Значит, поступлений в реанимацию будет около 5% — 1250 человек в день. У вас есть такие мощности? Нет? Ну возьмите пример с нас, с Китая — наращивайте!» — написал Мясников в своём Telegram-канале.

В первые месяцы пандемии под временные коронавирусные госпитали в России переоборудовали выставочные комплексы, экспоцентры, ледовые дворцы и торговые центры, специализирующиеся на продаже автомобилей. Благодаря этому, например, в Москве к началу мая обеспечили дополнительно более 10 тысяч мест для больных коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, на пике заболеваемости было развёрнуто до 270 тысяч коек, под наблюдением находилось до 1,25 млн человек, и медицинская служба с такими объёмами и нагрузкой справлялась. «Мы не Украина». Финский эксперт Бекман сказал, как в его стране реально относятся к России © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Как бы то ни было, единственный реальный инструмент борьбы с коронавирусом, как подчёркивает Мясников, — это вакцинация, а она в Европе пробуксовывает. Врач раскритиковал решение европейских политиков приостановить прививочную кампанию препаратом AstraZeneca из-за единичных случаев тромбоза у пациентов на фоне многомесячных очередей на вакцинацию, подчеркнув, что выявление одного серьёзного осложнения на 1 млн введённых вакцин от любых болезней, не от COVID-19 — это многолетняя статистика, и её надо принять, вариантов нет.

«Не хватает вакцин? Значит, примите простую истину: нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин — есть просто вакцины от КОВИДа. При этом учёные говорят: в условиях эпидемии их можно дополнять друг другом. А ещё надо заглянуть чуть вперёд: а дальше что? Например, придут мутации, не полностью покрываемые вакцинами. Тупо запереть всех по домам? Или просто посчитать скорость распространения, реально невысокий процент смертности, убытки от разрушенной медицины, скачок смертности от этого, коллапс экономики? И как-то настроиться на долговременное сосуществование с пришедшим к нам вирусом?» — добавил Мясников.

В условиях надвигающейся третьей волны пандемии в Европе всё чаще слышится вопрос: почему Европейское агентство по лекарственным средствам затягивает процесс выдачи разрешения на применение «Спутника V»? Вакцина успешно прошла этап научной консультации в начале февраля, что открывало возможность готовить заявку для получения разрешения на реализацию препарата в ЕС. 4 марта началась процедура последовательной экспертизы, а в апреле Европейское агентство лекарственных средств направит в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и процесса производства препарата.

Глава департамента Агентства по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что одобрить российскую вакцину могут не раньше мая. Для сравнения, контракты на поставки вакцины с компаниями Pfizer и AstraZeneca заключили раньше, чем было принято решение о допуске их препаратов на рынок ЕС.

Есть среди европейских политиков противники применения российской вакцины, один из них — еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В эфире телеканала TF1 он заявил: «Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Спутник V". <…> Что касается "Спутника V", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернёмся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам».

Однако министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчёркивает, что в Европе ещё недостаточно вакцин, чтобы с их помощью остановить третью волну эпидемии. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Власти ряда стран решили не полагаться на общеевропейское руководство и действовать самостоятельно, а именно в одностороннем порядке закупить препараты от коронавируса, не одобренные в ЕС, отдавая себе отчёт, с каким политическим противостоянием столкнутся.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, к слову привившийся «Спутником V», рассказал, что Будапешт подвергся крупной политической атаке, когда стало известно о его намерении провести переговоры по вопросу закупки российской вакцины и китайского Sinopharm. В Словакии из-за решения премьер-министра Игоря Матовича закупить «Спутник V» разразился правительственный кризис. От предложения России расторгнуть сделку без каких-либо штрафов глава правительства отказался, подчеркнув потребность в вакцине для спасения жизней людей. Прививки «Спутником V» уже доступны в стране, и, как показали опросы, население доверяет ему больше, чем препаратам от Moderna и AstraZeneca.

Вице-премьеры Словакии Рихард Сулик и Вероника Ремишова, они же лидеры двух правых коалиционных партий, потребовали отправить премьер-министра в отставку, пригрозив выходом из правящей коалиции. Матович объявил о готовности сложить полномочия, но при одном условии: если в отставку одновременно подадут министр юстиции Словакии Мария Коликова и заместитель председателя парламента Юрай Шелига (из партии «За людей»), председатель парламентского комитета по здравоохранению Янка Битто Циганикова и сам Сулик (партия «Свобода и солидарность»).

Чем сложнее становится ситуация с коронавирусом, тем больше стран ЕС, готовых последовать примеру Будапешта и Братиславы.

19 марта на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов, посвящённого вопросам вакцинации, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: «Что касается российской вакцины, то я придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам. Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку. Это возможно, и это мы тогда сделаем». В Риме испытают российскую вакцину «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Её позицию разделяет премьер-министр Италии Марио Драги. Он не исключил, что Рим самостоятельно закупит «Спутник V», раз европейская координация в борьбе с COVID-19 не действует.

Депутат Национального собрания Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также считает, что Париж не должен ждать одобрения Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину.

Украина перед лицом новой опасности

Третья волна эпидемии захлестнула и Украину. В «красную» зону, где действуют самые жёсткие карантинные ограничения (запрещены массовые мероприятия, закрыты заведения общественного питания, непродовольственные магазины, спортивные залы; учащиеся, кроме младшеклассников, перешли на дистанционное обучение), вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Власти нескольких регионов заявили, что в больницах нет мест для приёма пациентов с коронавирусом, как, например, в Николаеве, где медикам приходится оборудовать койки в коридорах. Если темпы заболевания не снизятся в ближайшие дни, аналогичная картина наступит в Житомире, где всё чаще госпитализируют молодых людей с тяжёлыми формами коронавируса, и в Киеве, где количество и заболевших, и госпитализированных выросло в 2 раза, а умерших — в 1,5.

Однако это ещё не предел, предупреждают учёные. Председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что пик заболеваемости COVID-19 наступит на Украине через месяц или чуть позже, но уже сейчас фиксируются новые штаммы вируса — более агрессивные, распространяющиеся более быстрыми темпами и вызывающие заболевание, протекающее в более тяжёлой форме. Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

22 марта Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о выявлении на Украине нового, более опасного «британского» штамма вируса по результатам изучения образцов, отобранных для исследования в Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

Подробности приводятся в сообщении на странице учреждения в Facebook:

«Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека. Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением всё более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Кроме того, врачи фиксируют более тяжёлое протекание коронавирусной болезни у людей. Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали на Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца"», — подчёркивает директор Института молекулярной биологии и генетики Михаил Тукало.

Тем временем вакцинация в стране буксует. По состоянию на 22 марта с начала вакцинации (а это почти месяц) укол сделали 111 024 человека. При этом 21-го числа в Хмельницкой, Львовской, Кировоградской областях и в Киеве не сделали ни одной прививки.

Многие украинцы, как показал опрос, проведённый Украинским институтом будущего, не собираются вакцинироваться от коронавируса — так заявил 51% респондентов (месяцем ранее таковых было 44%). 19% предпочли повременить с уколом, 15% готовы сделать прививку, но с учётом страны её производства, 10% — согласны привиться, несмотря ни на что, а 5% — только при условии бесплатной процедуры.