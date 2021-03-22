Киев отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Об отказе от предложений Москвы говорится в письме, которое глава Офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран «нормандской четвёрки»

Ранее заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак предложил политическим советникам руководителей стран «нормандской четвёрки» изменить порядок встреч, посвящённых ситуации в Донбассе. Речь шла о том, чтобы ввести принцип ротации, позволив каждому из участников по очереди быть сопредседателем на заседаниях. В настоящее время на проходящих в онлайн-режиме встречах председательствуют по очереди Германия и Франция.

По мнению Козака, прогресса на переговорах политсоветников не удаётся добиться, в частности, из-за их «ненадлежащей организации», и эту организацию следует усовершенствовать. Письмо с соответствующими предложениями было направлено советникам лидеров стран «нормандской четвёрки», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле. Позднее факт отправки письма подтвердил агентству источник в российской делегации.

Сообщается, что в письме также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

«В проекте Совместных итогов, в частности, говорится: Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе, имея в виду включение в указанное заявление отсутствующих в нём мер», — отмечает РИА Новости. Киевский режим усиленно минирует Донбасс — ДНР © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

В письме Ермака говорится, что с предложениями, содержащимися в письме Козака, украинская сторона не может согласиться «ни при каких условиях». В самих этих предложениях в Киеве усмотрели «манипулятивный характер». Отмечается, что отказ Москвы от консультаций в условиях эскалации доказывает отсутствие «реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передаёт «Украинская правда».

Таким образом, попытка согласовать действия стран «нормандской четвёрки» с целью сделать переговоры более эффективными натолкнулась на непонимание, скажем так, украинской стороны.

Тем временем в зоне конфликта в Донбассе ситуацию никак нельзя назвать спокойной. В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) ещё 16 марта заявили о новом обострении, наблюдаемом по всей линии соприкосновения.

«…Со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) всё чаще применяются миномёты различных калибров, — заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров. — Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем, — снижения уровня эскалации, устранения нарушений, необходимости уточнения функционала координационного механизма в рамках действующих Мер по усилению режима прекращения огня, а также проведения ремонтно-восстановительных работ, украинская сторона вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств».

Никоноров добавил, что «такой подход с украинской стороны перешёл в категорию намеренного и традиционного, что, безусловно, не вселяет надежд на нахождение консенсуса». Эксперт рассказал, что ждет Донбасс в ближайшие годы © Facebook, Операція об'єднаних сил

В Донецке считают, что Киев готовит крупномасштабную эскалацию конфликта. По данным представительства непризнанной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), об этом может свидетельствовать накопление техники и тяжёлого вооружения.

«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе неоднократно информировало о фактах стягивания ВФУ техники к линии соприкосновения. Анализ отчётов СММ за текущий год позволяет говорить об очередной волне накопления техники и тяжёлого вооружения вблизи линии соприкосновения, что, несмотря на публичные заверения представителей Киева о якобы обычной ротации подразделений в зоне проведения ООС (Операции Объединённых сил. — Ред.), свидетельствует о возможной подготовке к эскалации со стороны Украины», — сказано в сообщении представительства от 21 марта, которое приводит Донецкое агентство новостей.

Ранее полпред РФ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвинил Киев в подготовке к эскалации в Донбассе. Он тоже отметил, что ВСУ подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, а обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры носят провокативный характер. «И этим каналом вы пытаетесь вернуть Донбасс?»: украинцы высмеяли тв-шоу пресс-секретаря Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

В то же время в Киеве призывают не драматизировать ситуацию. Так, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала рост количества обстрелов в Донбассе, отметив, что «на это есть ряд и политических, и экономических причин». При этом она выразила надежду на то, что это не будет критически влиять на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Напомним, с 27 июля 2020 года вступил в силу пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полёты БПЛА. Однако противоборствующие стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях.

С начала февраля 2021 года украинская армия возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.