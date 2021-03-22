Ранее заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак предложил политическим советникам руководителей стран «нормандской четвёрки» изменить порядок встреч, посвящённых ситуации в Донбассе. Речь шла о том, чтобы ввести принцип ротации, позволив каждому из участников по очереди быть сопредседателем на заседаниях. В настоящее время на проходящих в онлайн-режиме встречах председательствуют по очереди Германия и Франция.
По мнению Козака, прогресса на переговорах политсоветников не удаётся добиться, в частности, из-за их «ненадлежащей организации», и эту организацию следует усовершенствовать. Письмо с соответствующими предложениями было направлено советникам лидеров стран «нормандской четвёрки», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле. Позднее факт отправки письма подтвердил агентству источник в российской делегации.
Сообщается, что в письме также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
«В проекте Совместных итогов, в частности, говорится: Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе, имея в виду включение в указанное заявление отсутствующих в нём мер», — отмечает РИА Новости.
В письме Ермака говорится, что с предложениями, содержащимися в письме Козака, украинская сторона не может согласиться «ни при каких условиях». В самих этих предложениях в Киеве усмотрели «манипулятивный характер». Отмечается, что отказ Москвы от консультаций в условиях эскалации доказывает отсутствие «реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передаёт «Украинская правда».
Таким образом, попытка согласовать действия стран «нормандской четвёрки» с целью сделать переговоры более эффективными натолкнулась на непонимание, скажем так, украинской стороны.
Тем временем в зоне конфликта в Донбассе ситуацию никак нельзя назвать спокойной. В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) ещё 16 марта заявили о новом обострении, наблюдаемом по всей линии соприкосновения.
«…Со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) всё чаще применяются миномёты различных калибров, — заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров. — Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем, — снижения уровня эскалации, устранения нарушений, необходимости уточнения функционала координационного механизма в рамках действующих Мер по усилению режима прекращения огня, а также проведения ремонтно-восстановительных работ, украинская сторона вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств».
Никоноров добавил, что «такой подход с украинской стороны перешёл в категорию намеренного и традиционного, что, безусловно, не вселяет надежд на нахождение консенсуса».
В Донецке считают, что Киев готовит крупномасштабную эскалацию конфликта. По данным представительства непризнанной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), об этом может свидетельствовать накопление техники и тяжёлого вооружения.
«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе неоднократно информировало о фактах стягивания ВФУ техники к линии соприкосновения. Анализ отчётов СММ за текущий год позволяет говорить об очередной волне накопления техники и тяжёлого вооружения вблизи линии соприкосновения, что, несмотря на публичные заверения представителей Киева о якобы обычной ротации подразделений в зоне проведения ООС (Операции Объединённых сил. — Ред.), свидетельствует о возможной подготовке к эскалации со стороны Украины», — сказано в сообщении представительства от 21 марта, которое приводит Донецкое агентство новостей.
Ранее полпред РФ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвинил Киев в подготовке к эскалации в Донбассе. Он тоже отметил, что ВСУ подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, а обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры носят провокативный характер.
В то же время в Киеве призывают не драматизировать ситуацию. Так, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала рост количества обстрелов в Донбассе, отметив, что «на это есть ряд и политических, и экономических причин». При этом она выразила надежду на то, что это не будет критически влиять на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.
Напомним, с 27 июля 2020 года вступил в силу пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полёты БПЛА. Однако противоборствующие стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях.
С начала февраля 2021 года украинская армия возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.