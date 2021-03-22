В понедельник, 22 марта, отмечается единственный большой непреходящий праздник, который всегда падает на время Великого поста - праздник сорока мучеников Севастийских. На Украине да и в России этот день проводят по-особому

В 320 году при императоре Лицинии в городеСевастии (ныне — турецкий Сивас), военачальник ΧΙΙ Молниеносного легиона (Legiio XII Fulminata) Агрикола казнил 40 своих бойцов. Они отказались приносить жертвы языческим богам, так как были христианами. Собратья по легиону поставили их в покрытое льдом озеро. Рядом же возвели тёплую баню для тех, кто отречётся от Христа.

В первом часу ночи, когда стало особенно холодно, один из 40 воинов не выдержал и побежал в баню. Но войдя туда, сразу же умер. А спустя два часа неожиданно стало светло, лёд растаял и вода в озере стала тёплой. К тому времени спали все стражники, кроме одного — по имени Аглаий. Он взглянул на озеро и увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Пересчитав венцы и увидев, что их — 39, Аглаий понял, что один из воинов лишился венца. Тогда он разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду, и сказав: «И я — христианин!» — присоединился к мученикам.

Холодом солдат-христиан сломить не удалось. Тогда им перебили голени, а затем тела казнённых таким образом сожгли. Оставшиеся кости бросили в озеро, чтобы христиане не смогли их собрать. Согласно житию святых, спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Кости светились в воде ярким светом. Епископ с клириками ночью собрал их и с честью похоронил.

Ныне — праздник сорока мучеников Севастийских — один из больших церковных праздников, единственный большой непреходящий праздник, который всегда выпадает на Великий пост, вне зависимости ранняя ли Пасха или поздняя. Что пить и когда праздновать в День святого Патрика постящимся © pravoslavie.fm

Многие века в сознании простого народа этот праздник знаменовал да и теперь знаменует ещё и встречу зимы и весны. Тем более, он выпадает практически на день весеннего равноденствия — 22 марта по новому или 9 марта по старому стилю. И, как и таял лёд в озере близ Севастия далёкую мартовскую ночь 320 года, так и годы спустя в этот день зима окончательно сдавала свои права весне.

«Сорок святых — это большой праздник у нас считается, это уже весна приходит. В этот день примечают погоду, ведь она не только весну показывает, но и какая будет погода, когда лучше сеять, какой соберёшь урожай», — цитировала в 2015 году «Газета по-украински» 73-летнюю жительницу села Перевоз Васильковского района Киевщины Мотрю Ткаченко.

Неудивительно, что с этим днём связано много примет и обычаев и на Украине, и в России. Именно с этого дня смягчается строгость Великого поста. И на этот день готовят особые кушанья.

Жаворонки

Украинский этнограф Олекса Воропай в первом томе «Обычаев нашего народа», который вышел в Мюнхене в 1958 году, начинает раздел, посвящённый этом дню, просто: Млинці на смальце: что украинцы издавна готовили на Масленицу © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«В день сорока святых мучеников сорока кладёт на своё гнездо сорок прутиков, прилетают с юга сорок жаворонков, хозяйки пекут сорок кренделей с мёдом в форме птичек и раздают их детям — «чтобы птица водилась».

В подтверждение своих слов он приводит материал этнографических экспедиций.

«В этот день прилетают с юга сорок жаворонков, а бабы пекут сорок «птичек», разносят их по хатам и раздают детям, чтобы гуси неслись, чтобы яйца не портились и чтобы гусята плодились», — цитирует Воропай жительницу Киевщины Марию Т-ко.

Этот материал собирался ещё до Второй мировой войны. С тех пор традиция печь жаворонков и на Украине, и в России никуда не пропала.

Рецепты жаворонков можно легко найти в интернете.

Но порой во всемирной паутине можно найти и настоящее сокровище. Ниже — видео арт-проекта «Васильев вечер», посвящённого культуре русских старожилов Сибири.

«В огороде [с ними бегали], пели: «Свети солнышко, посеял зёрнышко», — вспоминала в 2017 году сибирская бабушка о том, как в детстве проводила этот день.

Пели в этот день и на Украине.

«Девки ходили на колодки, там себе собирались. Не на лавочки, а садились на колоды деревянные и там песни всякие пели на весь голос — веснянки. Это так весну созывали, чтобы пришла скорее. Пели так, чтобы эхо шло и было слышно аж через речку Ирпень в соседнюю Яблоневку. А оттуда нам отпевали, тоже в полный голос», — рассказывала жительница Киевщины Мотря Ткаченко в 2015 году.

В описании под видео «Васильева вечера» указано, что дети в Сибири привязывали жаворонков на нитку и подбрасывали повыше, а потом ели. Публикация в «Газете по-украински» утверждала: и дети на Украине в старые времена подбрасывали печёных жаворонков к небу, а иногда и подсаживали на деревья и крыши домов, веря, что это ускорит прилёт птиц, вступление весны в свои права и приход тепла.

Но забавлялись не только дети. Девушки в этот день не только пели веснянки, но и обеспечивали себе будущее: считалось, что если девушка перебросит сорок палок через хату, обязательно в этом году выйдет замуж.

Впрочем, в девичьем арсенале имелись и другие средства, которые следовало применить в тот день, чтобы обеспечить себе счастливую семейную жизнь.

Любимое украинское кушанье

«С милым — рай и в шалаше», — гласит народная мудрость. Но как завоевать сердце милого? Как приворожить его? На помощь девчатам приходило средство, с помощью которого они гадали на Щедрый вечер — кто же из них первая выйдет замуж. Это средство — излюбленное кушанье жителей самых разных концов Украины — вареники. Самое украинское кушанье, а еще верный способ найти суженого при помощи кота © goodfon.ru

«На Переяславщине в этот день девушки варили сорок вареников с сыром (творогом — Ред.) и угощали парней», — пояснял Воропай в своей книге.

«Чтобы мороз любисток не побил», — цитировал этнограф жительницу Переяславщины Килину П-к, поясняя смысл этого действия.

Дело в том, что любисток использовался для приворота суженого. Вареники с сыром — явно не постное блюдо, но чего не сделаешь для счастливой семейной жизни.

Но и замужние хозяйки в тот день лепили вареники, но — постные.

«На сорок святых я делала 40 вареников или с маком, или с грушами-дичками, или с черникой. Да так их всех нужно обязательно пораздавать людям: соседям там, деткам. Если осталось, то пойди и отдай первому встречному, но чтобы всё-всё пораздавала людям. Говорят, что оно тебе в 40 раз добром и вернётся», — рассказывала в 2004 году фольклорной экспедиции 75-летняя Анастасия Кислинская — переселенка из чернобыльского села Бобёр.

В общем, и в этот день без вареников — никуда. А как ещё? Ведь этому блюду народ даже посвящал песни. Одна из них прочно прописалась в репертуаре Кубанского казачьего хора.

Она, кстати, показывает, как на браке может отразиться любовь мужа к вареникам. Впрочем, отмечают этнографы, пекли в тот день и 40 пампушек, да и о 40 жаворонках забывать не стоит — в общем, альтернативные вареникам варианты есть.

Почти что пряники

В истории Украины два большевика — один из первых рабочих-революционеров Пётр Моисеенко и Александр Серафимович — сыграли значительную роль.

Моисеенко проводил революционную работу в Донбассе в начале ХХ века, а в 1916 году был одним из лидеров Горловской забастовки горняков. В последние годы жизни Моисеенко работал в Харькове — в Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б).

Серафимович во время Первой мировой войны изучал фольклор и быт населяющих территорию современной Украины народов, сделал ряд зарисовок, например «В Галиции», «Мариуполь» и писал о Тарасе Шевченко, Александре Довженко, дружил с рядом украинских писателей. Несмотря на декоммунизацию, его имя до сих пор носит улица в Мариуполе.

И Моисеенко, и Серафимович в своё время жили в городе Мезень, что в Архангельской губернии. В тех местах на сорок мучеников Севастийских готовят особое блюдо — тетёры или витушки. И как и жаворонки, что пеклись и пекутся на Украине, оно призывает весну, им «закликают» перелётных птиц.

Тетёры выпекаются из ржаного теста и довольно просты в изготовлении.

А сам процесс завивания раскатанного в тонки жгутики теста, может стать не менее увлекательным для детей, чем лепка жаворонков.

В общем, тем, кто хочет по-особенному отметить 22 марта, можно предложить сразу несколько вариантов. Некоторые из указанных блюд можно легко и быстро приготовить — те же тетёры. На другие времени уйдёт побольше. Но в любом случае это будет не зря потраченное время.