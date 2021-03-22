В субботу, 20 марта, украинские радикальные националисты напали на Офис президента Зеленского, устроив разгром и поджог его фасада, который также разрисовали оскорбительными надписями в адрес Арсена Авакова и Владимира Зеленского. Ущерб от их действий оценили в 72 тысячи долларов

Как водится с 2014 года, полиция не препятствовала националистам. Задержан был лишь один участник погрома, член «Правого сектора», Василий Стефанчук, но и его, надо полагать, вскоре отпустят под давлением тех же радикальных националистов. Массовая акция происходила в первый день объявленного в Киеве локдауна, но и во время прошлогодних локдаунов никто не препятствовал маршам и митингам националистов. Другое дело — тарифные протесты. К их организаторам СБУ наведывалась практически сразу же, обвиняя в срыве карантинных мер. Атаки украинских радикалов на дипмиссии РФ. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинские власти обычно объясняют бездействие полиции «нежеланием кровопролития» или «раскола в обществе». Однако в отношении протестов другого характера, организованных оппонентами националистов, этот аргумент не работает. Очевидно, что для властей Украины существует целая «каста неприкасаемых» из разряда неонацистов и ветеранов АТО, которые ощущают свою безнаказанность и сознают, что являются одним из столпов постмайданного режима. Сами радикальные националисты тоже апеллируют к нападениям на государственные институты и правоохранителей зимой 2013-2014 г. Дескать, если те нападения стали частью «святого Майдана», то почему другие должны караться?

Украинский журналист Денис Иванеско считает, что такое попустительство в конечном итоге действует против властей. «Если ты разрешил разгромить свой офис, ты потерял монополию на силу, уважение, и в конечном итоге — власть. Если ты вдобавок не нашел и не наказал виновных, не показал им неотвратимость наказания, то выходит, что правы оказались они. Ты — то самое слово из 3 букв на табличке своего офиса. Тяжело будет объяснить заграничным партнерам, что ты все контролируешь, и сам это заварил. И практически невозможно — обывателю», — пишет Иванеско.

Уже более семи лет украинские радикальные националисты регулярно громят «неправильный бизнес», то есть тех, кто обслуживает клиентов на русском языке либо отказывается платить националистам «патриотический налог», как они именуют банальный рэкет. Нападениям подвергаются оппозиционные телеканалы. Достаточно вспомнить недавние нападения на телеканал «Наш» и «112» или нападения при Петре Порошенко на телеканал «Интер». Атакам подвергаются офисы и активисты оппозиционных партий (ОПЗЖ и «Партии Шария»). Достается иностранным посольствам. Неоднократно совершались провокации против российского посольства, происходил погром в здании «Россотрудничества». В январе националисты осаждали посольство Израиля, а ранее нападали на польское консульство за отказ признавать ОУН/УПА героями. Украинские диверсии на российской границе. Справка © пресс-служба министерства обороны Украины

Однако излюбленными объектами нападения националистов остаются украинские государственные институты. Первое нападение на Банковую сторонники Евромайдана совершили 1 декабря 2013 года. В тот же день они захватили Дом профсоюзов на Майдане и здание киевской мэрии. В ходе нападения на Банковой правоохранителей таранили автопогрузчиком. Им управляли активист «Дорожного контроля» Андрей Дзиндзя и будущий автомайдановец Сергей Хаджинов. В солдат ВВ бросали булыжниками, брызгали газом, били цепями, железными прутьями. Среди атакующих превалировали люди с повязками, похожими на будущую эмблему «Азова». Представители ряда ультраправых группировок ("Черный комитет", "Патриот Украины", запрещенный в России "Правый сектор" и Социал-национальная ассамблея") заявили, что именно они штурмовали и Киевскую мэрию, и Дом профсоюзов, и Администрацию президента на Банковой в 2013 году. Через три месяца все эти радикальные националисты станут героями, а противостоявших им милиционеров отдадут под суд.

Затем, уже после победы Евромайдана, националисты продолжали периодически штурмовать Банковую или парламент. В марте 2014 они требовали отставки Арсена Авакова после гибели неонациста Александра Музычко. В октябре требовали признать героями боевиков УПА. Тогда пострадали 15 милиционеров, 36 человек были задержаны, но в тот же день отпущены.

В начале февраля 2015 года Администрацию президента Украины штурмом пытались взять боевики добровольческих батальонов. Они требовали наказать представителей власти, ответственных за их поражение в Дебальцево.

31 августа 2015 года радикальные националисты штурмовали парламент, требуя не принимать закон о децентрализации. Из рядов националистов в правоохранителей полетела граната. В результате взрыва погибли 4 сотрудника Нацгвардии и десятки человек пострадали, включая двух французских журналистов. Как выяснило следствие, гранату бросил 21-летний боец добровольческого батальона патрульной службы МВД «Сич» Игорь Гуменюк, который ранее являлся главой Каменец-Подольского отделения молодёжной националистической организации «Сокол», который проходил службу в зоне АТО. В целом же ранения в тот день получил 131 сотрудник правоохранительных органов, в том числе заместитель министра МВД Василий Паскал. Депутаты Верховной Рады тем временем покидали здание парламента через подземный туннель. Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил в прошлом году, что ситуация с расследованием в этом деле до сих пор не сдвинулось с мёртвой точки, более того, «даже ухудшилась», а родственники пострадавших жалуются на затягивание процесса.

9 марта 2019 года в Киеве более тысячи человек из «Национального корпуса» и «Национальных дружин» пытались прорвать кордон правоохранителей вокруг Администрации экс-президента Петра Порошенко. Произошли столкновения, в которых пострадали трое правоохранителей. Националисты требовали наказать фигурантов журналистского расследования о хищениях в «Укроборонпроме».

Однако уже в августе 2019 года на Банковой произошли стычки полиции и радикальных националистов, обвинявших нового президента Зеленского в «предательстве» и требовавших отпустить боевиков из батальона «Торнадо», арестованных ранее (еще при Порошенко) за пытки и убийства. На днях власти Украины стали удовлетворять их требования, отпуская на волю «торнадовцев».

Затем в декабре 2019 года, после смены президента и парламента, Банковую штурмовали ультраправые из числа сторонников Петра Порошенко, обвинявшие Зеленского в «капитуляции» и требовавшие не соблюдать договоренности по Нормандскому и Минскому формату переговоров относительно урегулирования в Донбассе.

23 февраля уже нынешнего года ультраправые тоже нападали на Офис президента на Банковой, требуя освободить Сергея Стерненко. Тогда в ходе столкновений пострадали 27 правоохранителей. Задержаны были 24 националиста, но их всех отпустили буквально через пару часов. Захваты заложников в истории независимой Украины. Справка © REUTERS, Mykola Martyniuk

Как мы видим, нападения на правительственные здания, Офис президента и парламент стали на Украине обыденным явлением с 2013 года. Безнаказанность, как правило, поощряет ультраправых к более решительным действиям. Когда же ситуация может совсем выйти из-под контроля, власти Украины традиционно начинают эскалацию военных действий в Донбассе, отправляя самых буйных националистов терроризировать людей подальше от Киева.