Пожалуй, самая популярная детская книга последних десятилетий – многотомное собрание сочинений английской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первая часть этой серии вышла в 1997 году, а последняя – десять лет спустя. Фантастическая популярность книги была усилена весьма удачной экранизацией

Естественно, в книгах Роулинг фигурирует большое количество блюд — как традиционно английских, так и магических. Но начнём мы, пожалуй, с забавного недоразумения.

В начале русского перевода одной из книг упоминается о доме, пропахшем кабачками. Для людей, которые хотя бы иногда готовят овощи, в этом есть некоторая загадка — как известно, у кабачков довольно слабый неспецифический запах и такой же вкус. Они настолько нейтральны, что из них даже варенье делают. Загадка раскрывается просто — это ошибка переводчика, причём совершенно детская. В английском тексте используется слово cabbage — "капуста". Действительно похоже на «кабачок», но для него есть другие слова (courgette, zucchini). Так что пропах дом, безусловно, капустой.

Одно из блюд, которое часто упоминается в книгах, — тыквенный сок. Он безумно популярен в колдовском мире, даже гостям предлагают на выбор чай, кофе или тыквенный сок, а его реклама есть даже на афишах чемпионата по квиддичу (магический вид спорта, пожалуй, даже более популярный, чем футбол у обычных людей).

Однако ничего магического в тыквенном соке нет. В Англии тыква — вообще крайне популярный овощ, а в Средние века это была единственная сладость, доступная простым людям (как в России репа). Потому в английской традиционной кухне очень много блюд из тыквы. Совершенно естественно, что ещё несколько десятилетий назад тыквенный сок подавался во всех английских школах. Вполне вероятно, что это воспоминание детства либо самой Роулинг, либо её родителей.

Соответственно популярны все блюда из тыквы или включающие тыкву — пироги, каши и т.п., которым также находится место на страницах «поттерианы».

Ещё один популярный у молодых колдунов напиток — сливочное пиво. Собственно, популярен он не только у колдунов. Речь идёт о традиционном английском напитке, который получил популярность благодаря династии Тюдоров, правившей Англией в XV-XVII веках.

Собственно, это не пиво, а молочный коктейль. В безалкогольном варианте он готовится из молока, мороженого и карамельного соуса (последний варят из воды, сахара, сливок и специй). Алкогольный вариант обычно готовится на основе эля (в некоторых рецептах указывается специально тыквенный эль — мы о существовании такого пива даже не подозревали, а он, оказывается, производится некоторыми российскими пивзаводами…), в который вливают взбитые яйца с сахаром, растопленное сливочное масло и подогретые сливки, а потом проваривают. Понятно, что алкоголь в таком коктейле присутствует чисто номинально — примерно так же, как коньяк или ром в тортах.

То же касается и традиционного рождественского эгнога (еggnog) — он делается с ромом, но на 2-3 стакана молока, которое смешивается с яйцом (желток и белок отдельно) и сахаром, идёт всего две столовые ложки рома. Правда, в отличие от пива эгног не варят.

Точно так же и еда, которую подают за обеденным столом в большом зале «Хогвартса», как правило, имеет английские корни и может быть приготовлена без применения магии.

Вот, например, йоркширский пудинг. Вообще вариантов пудинга очень много, и в основном они несладкие. Конкретно йоркширский в современном виде появился в XVIII веке и готовится из жидкого теста (мука, яйца, молоко), форма с которым устанавливается под жарящимся куском мяса (обычно баранины), так, чтобы сок и жир с него стекали в тесто. Пудинг полагается встряхивать, чтобы он был пышнее, — по правилам его толщина должна составлять 10 см, а если 9,9 — это уже не йоркширский пудинг, а дешёвая китайская подделка. В общем, своеобразный эрзац мясного пирога — с запахом, но без мяса. На традиционном воскресном обеде подаётся в качестве первого блюда. Сейчас, впрочем, его делают без мясного сока, но тут теряется вся оригинальность этого блюда.

Торт или пирог с патокой встречается и в русской кухне. Такого рода блюда могли появиться только в XIX веке, когда началось массовое производство сахара из свёклы (кстати, большинство украинских олигархов рубежа XIX-XX веков, вроде тех же Терещенко, поднялись как раз на сахаре). Чёрная патока (меласса) — отход сахарного производства, представляющий собой густой сладкий сироп с довольно резким запахом. Благодаря своей дешевизне он быстро вытеснил традиционные сладости (отчасти даже мёд) и стал добавляться в пироги или торты или в качестве составляющей теста, или в качестве основы начинки. В Англии торт делают именно с начинкой, состоящей из патоки, хлебных крошек (потому его иногда называют «пирог с начинкой из хлебных крошек», что выглядит довольно дико), лимонной цедры и яиц, которую запекают между двумя коржами.

На Хеллоуин Гарри Поттер ест печёный картофель с тыквой. Тыквы на Хеллоуин должно быть много — в еду идут внутренности «Джеков-фонарей». Картофель и тыква предварительно отвариваются до полуготовности, а потом помещаются в форму (можно с обжаренным мясом), заливаются соусом из смеси тёртого сыра (морально оправданным считается использование для этих целей чеддера), молока, яиц и панировочных сухарей. Всё это посыпается сверху тёртым сыром и отправляется в духовку.

Вариант того же блюда — пастушеский пирог, который в русских переводах называется обычно картофельной запеканкой. Собственно, это и есть запеканка — в форму выкладывают картофельное пюре с яйцом, сверху — мясной фарш, обжаренный и протушенный с луком и мукой, а потом ещё один слой пюре. Всё это запекается в духовке.

А где же магические блюда, спросите вы? Никаких проблем. Любое из этих блюд немедленно становится магическим, если приготовить его при помощи волшебной палочки. Палочку же лучше всего покупать в лавке Олливандера на южной стороне Косого переулка (да, это реклама).