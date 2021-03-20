На минувшей неделе украинские селебрити, большинство из которых только начали гастрольные туры и выступления после ослабления карантинных мер, заволновались о своем будущем: в стране резко выросла заболеваемость коронавирусом, а власти заговорили о предстоящем локдауне, что само собой предполагает отмену массовых мероприятий

Кароль — первая ласточка COVID-19

Первым симптомом надвигающегося карантинного кошмара звезд стало сообщение певицы Тины Кароль своим поклонникам. Исполнительница сухо оповестила фанатов, что все ее выступления, запланированные на ближайшее время, отменены.

«Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации они не случатся. Будьте здоровы!» — написала артистка.

Ее поклонники не без оснований предположили, что изменения в гастрольном графике знаменитости — сигнал о скором усилении в стране карантина в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией.

Минкульт Украины требует у Кличко возмещения убытков из-за локдауна © Facebook, Олександр Ткаченко

Руководство отдельных регионов решило не дожидаться решения Кабмина и объявило на территории своих областей частичный локдаун с 19 марта. В этом списке — Львов, Киев, Полтава и Тернополь.

Предприниматели в части этих населенных пунктов уже вышли на протесты под здания местных администраций, требуя не отбирать у людей возможность зарабатывать на жизнь.

В сентябре прошлого года на аналогичный митинг против отмены концертов певица Оля Полякова призывала всех своих коллег по сцене. Исполнительница жаловалась, что из-за решения правительства селебрити остались без выступлений и, как следствие, средств к существованию.

Коррупционные дороги Зеленского

Еще до появления в СМИ информации о надвигающемся на страну локдауне Полякова уже успела «наехать» на власти. Исполнительница, пока еще гастролирующая по Украине, во время одной из поездок крайне эмоционально высказалась о проекте своего бывшего коллеги, а ныне президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Ребята, говорят, что в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?» — возмутилась она.

Это не первая ее претензия к политикам и чиновникам Украины. В феврале в квартире у Поляковой обвалилась часть потолочных перекрытий из-за паводка на крыше дома.

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С этим утверждением, по всей видимости, согласны не все. Бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил, что дорожные работы в рамках «Большой стройки» Зеленского хоть и ведутся, но все «вкусные» тендеры делятся между шестью «компаниями-любимчиками», чем по сути подтвердил факты коррупции.

К слову, из бюджета на амбициозный проект президента по ремонту и строительству дорог предполагалось выделить 105,6 млрд грн (почти 300 млрд руб.), причем примерно треть этих средств — из фонда по борьбе с коронавирусом.

«Воспитание рабов»

Украинский канал для Крыма и Донбасса отрекся от пресс-секретаря Зеленского © Facebook, Iuliia Mendel

Актриса и художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко заявила, что президент Зеленский — «мальчик, которого дергают за ниточки», наломавший уже столько дров, сколько не удавалось другим лидерам страны за десятилетия.

По мнению Титаренко, действующий президент попытается переизбраться на второй срок, пеняя на то, что за один срок сложно сделать что-то толковое, хотя по факту Зеленский вместо заботы о населении занимается бесконечными созывами Совета национальной безопасности и обороны, ищет фейковые новости, закрывает телеканалы и устраивает репрессии.

Актриса заявила, что в настоящее время украинское государство «воспитывает рабов», которые будут «обрабатывать отобранные украинские земли», заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну. Поэтому, подытожила Титаренко, Зеленскому сейчас нужно не думать о втором сроке, а немедленно подать в отставку.

Оправдания за российское ПМЖ

Пока одни давали власти ценные советы и высказывали свои недовольства, украинской певице Ольге Сумской пришлось оправдываться перед теми, кого руководство страны не контролирует. Исполнительнице регулярно прилетает от радикально настроенных граждан, упрекающих дочь певицы за непатриотичную смену места жительства.

Анастасия Приходько обвинила Иосифа Пригожина в расизме © Депо Украина Тоня Паперная — другую страну, но переехала она не куда-нибудь, а в Россию.

«Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому, когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю "Фас!". Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать, обращать внимание, что-то там закидывать», — ответила на критику Сумская.

В юности, рассказала она, Паперная захотела окончить «одну из самых сильных актерских школ, в которой учился и ее отец», — Щукинское училище, ныне это Театральный институт имени Бориса Щукина. В итоге в России молодая женщина сошлась с российским актером Владимиром Яглычем, с которым она до сих пор живет в гражданском браке, родив двоих детей.