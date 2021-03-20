ВВП

Внутренний валовый продукт — это ключевое мерило экономического успеха страны. Существует несколько методов его исчисления. ВВП исчисляется в фактически действовавших в рассматриваемом периоде ценах и в постоянных ценах базисного периода. Оценка ВВП в текущих ценах используется для определения объема и структуры производства, характеристики процесса распределения и перераспределения ВВП, отражения фактически сложившихся в экономике пропорций и взаимосвязей, сопоставления с другими макроэкономическими показателями общественного воспроизводства. ВВП в текущих ценах — это номинальный ВВП.

За годы независимости экономика Украины «пережила» несколько очень тяжелых кризисов — в первой половине 1990-х, кризис 2008-2009 и 2014-2015 годов. В 2019 году номинальный ВВП Украины увеличился до $141 млрд.

Стоит отметить, что на изменение объема ВВП в фактических ценах оказывают влияние изменение количества произведенных или использованных товаров и услуг, а также изменение цен на них. Для оценки влияния этих факторов на изменение объема ВВП в текущих ценах проводят переоценку ВВП в постоянных ценах. ВВП в постоянных ценах — это реальный ВВП.

И динамика реального ВВП Украины за годы независимости демонстрирует тренд падения: на конец 2018 года реальный ВВП составил лишь 62,7% от уровня 1991 года. За это время экономики Польши, Беларуси и Турции выросли соответственно на 265, 191 и 330%. Никакими глобальными причинами, кроме внутренних, объяснять эту «особую» траекторию нельзя. 

С обретением независимости ВВП на душу населения на Украине был посчитан на уровне $428. Даже по меркам тех времен это было немного — 134-й результат среди 167 стран, включенных в базу данных МВФ. Дважды накануне серьезных кризисов, в 2008 и в 2013 годах, ВВП на душу населения Украины был близок к $4 000. Мир за то же время продвинулся гораздо дальше. Если сравнить Украину с Польшей, Румынией и Латвией, где ВВП на душу населения в 1992 году примерно совпадал с украинским, то уже в 2015 году данный показатель в этих странах был втрое больше, чем на Украине. А по последним данным, Румыния по ВВП на душу населения опережает Украину в 4 раза, Польша — в 4,5 раза, а Латвия — в 5 раз.

Министр экономики Украины спрогнозировал падение ВВП страны
Министр экономики Украины спрогнозировал падение ВВП страны
© Украина.ру

ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. По паритету покупательной способности (ППС), который учитывает уровень цен на услуги и товары в каждой стране, украинская экономика показывает небольшой рост за годы независимости — менее 7%. Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона. Для сравнения: по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП России на душу населения по ППС составляет $28 184, Польши — $34 484, а Украины — $13 442. Чтобы достичь показателей сегодняшней Польши, Украине понадобится 50 лет. И для этого Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, а рост средним темпом в 4% эту задачу не решает.

Государственный долг

Поскольку экономика не растет, покрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований. На конец декабря 2020 года государственный долг Украины достиг сокрушительной суммы в 2,5 трлн грн ($89,6 млрд). Это 62,5% от валового внутреннего продукта страны за год. В частности, за 2020 год госдолг вырос на 532,9 млрд грн. Это больше, чем расходы на все пенсии, вместе взятые, за 2020 год (бюджет Пенсионного фонда Украины в 2020 году составлял 489,6 млрд грн. Госдолг вырос за счет внутренних заимствований (одна треть), внешних заимствований ($4,2 млрд) и курсовой разницы. Самую крупную сумму Украина получила от Международного валютного фонда — $2,1 млрд. Деньги МВФ были жизненно необходимыми правительству для того, чтобы иметь возможность перекрыть «дыру» в бюджете на почти 300 млрд гривен.

При этом, как уверены эксперты, в 2021 году государственный долг снова будет расти, так как государство намерено осуществить еще больше заимствований.

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2021 году
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2021 году
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Показатель госдолга относительно размера экономики — важный, но не единственный индикатор наличия или отсутствия проблем: некоторые развитые страны имеют очень высокое отношение долга к ВВП. Поэтому помимо размера также важны стоимость заимствований, валютная структура госдолга и график платежей по нему. Украине обслуживание долгов обходится в более 3% ВВП. За 2021 год Украина должна выплатить по государственному и гарантированному государством долгу $16 млрд. Из них $2,7 млрд — это обслуживание внутреннего долга, а $1,8 млрд — внешнего.

Не стоит забывать, что существует еще один суверенный долг, о котором на Украине предпочитают не упоминать, — так называемый «долг Януковича». Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд.

Численность населения

По установленной практике и согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. Этому правилу следует, например, Россия, которая провела перепись в 2010 году и будет проводить ее в 2021 году. Белоруссия после обретения суверенитета провела три переписи населения, последнюю — в 2019 году.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 постоянных жителя и 48 457 102 человека наличного населения. С тех пор ни одно правительство Украины так и не удосужилось официально пересчитать население. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько именно человек проживает на территории страны.

Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда
Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн. Начиная с этого года регистрируется постоянное сокращение численности как городского, так и сельского населения. За годы независимости население Украины сократилось с 51 млн 838 тысяч в 1990 году до 41 млн 762 тысяч на середину 2020 года. Это по данным официальной статистики. Если же брать во внимание результаты электронной переписи населения, проведенной правительством Гончарука, в конце 2019 года на Украине жили 37 млн 289 тысяч человек. За 30 лет население страны (без учета Крыма и неподконтрольных правительству районов Донбасса) сократилось более чем на 14,5 млн человек.
Всеукраинскую перепись населения должны были провести в 2021 году, но из-за карантина и финансовых ограничений ее отложили на 2023 год.

Доход на душу населения

Согласно данным отчета МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, годовой доход на душу населения на Украине составил $3424 в год. В Белоруссии — $6133, в Казахстане — $8781 в год, в России — $9972.

Получается, что доход граждан Белоруссии в два раза выше, чем граждан Украины, а в России — в три раза выше, чем на Украине. К тому же оказалось, что доходы украинцев ниже, чем у граждан Вьетнама и Монголии. Но можно утешиться тем, что доход на Украине выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Что касается западных соседей Украины, то разрыв между уровнем жизни, например, поляков и украинцев растет с тех пор, как Польшу приняли в ЕС. В 2020 году минимальная зарплата в Польше — 2600 злотых. Это почти 19 500 гривен. Для сравнения: на Украине минимальная зарплата в прошлом году поднялась до 5000 грн.

Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы
Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Тем не менее Украина стала мировым лидером среди 56 стран по росту минимальной зарплаты, этот показатель увеличился на 27%, до $171 в месяц (в пересчете на доллары США). При этом по абсолютному значению Украина располагается в нижней части странового рейтинга, однако, к примеру, опережает Россию, которая занимает 45-ю позицию из 56. В прошедшем году россиянам должны были платить не меньше $146. В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, составив $1486, в Польше на 9,8%, а в Беларуси — на 6,7%.
При этом 2020 год на Украине однозначно дал существенное повышение бедности, снижение реальных доходов и потребительских возможностей населения. По данным украинского Института демографии и социальных исследований, в первом полугодии 2020 года в сравнении с этим же периодом 2019 года уровень бедности на Украине вырос с 41 до 51%. И это катастрофический рост.

Борьба с коррупцией

Европейские эксперты называют Украину самой коррумпированной страной. Коррупция является существенной проблемой Украины. В 2019 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 126-е место среди 179 исследованных стран (рядом с Азербайджаном и Киргизией).
Несмотря на все декларации украинских властей о непримиримой борьбе с коррупцией, нет ни одного громкого дела против коррумпированных топ-чиновников, которое бы завершилось обвинительным приговором

За год со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда было вынесено всего 16 приговоров по делам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И все они касаются мелких коррупционеров. Украинцы до сих пор ожидают приговоров по более резонансным делам: об организации экс-нардепом Николаем Мартыненко хищений в НАЭК «Энергоатом» и госпредприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат», об организации завладения средствами ПАО «Укргаздобыча» бывшим депутатом Александром Онищенко, о злоупотреблениях экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, о растратах 92 млн грн Одесского городского совета мэром Одессы Геннадием Трухановым и другими лицами, о «Запорожском титаномагниевом комбинате» и многих других.

Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена
Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Хотя, как показывает опыт стран-соседей Украины, с коррупцией можно бороться весьма эффективно. Например, глава Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Кёвеши отправила в тюрьмы сотни топ-коррупционеров, среди которых — брат бывшего президента, экс-министр финансов и мэр Бухареста. За время ее руководства антикоррупционным органом Румыния изменила всю политическую верхушку и стала примером для Восточной Европы. Когда на Украине создавались НАБУ и САП, равнение на Румынию было среди приоритетных.

В той же России губернаторов и их заместителей, действующих и бывших, задерживают по подозрению в коррупции почти каждый год. В апреле 2020 года суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 3,4 млн рублей. А губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина обвиняют во взяточничестве второй раз, уже в связи с местными выборами. В ходе первого процесса в феврале 2018 года Хорошавин был приговорен судом к 13 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда рублей за взяточничество в строительной сфере.

Бывший член "Единой России" занимал должность губернатора с 2007 года вплоть до своего задержания на рабочем месте в марте 2015 года. Павел Коньков, с 2013 по 2017 год занимавший должность губернатора Ивановской области, член "Единой России" и депутат областной думы, был задержан в мае 2019 года, а в начале 2020 года освобожден из СИЗО по состоянию здоровья. Конькова подозревают в крупной растрате в 2011 году, когда он был первым замом губернатора. И этот список можно продолжать. 

 