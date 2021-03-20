Фильм Леонида Гайдая сам по себе стал явлением культурной жизни и давно разобран на цитаты. Писать о судьбе пьесы Булгакова в отрыве от фильма сейчас просто бессмысленно: читатель автоматически представляет себе персонажей фильма. Потому и мы будем писать о пьесе в сравнении с фильмом и акцентируя внимание на их отличиях

Фигура Ивана Грозного появилась ещё в пьесе «Блаженство». Перед тем как отправиться в будущее, инженер Рейн включает свою машину времени, и его комната соединяется с палатами царя. Кстати, в первоначальной версии герои пьесы видят не Ивана IV, а Николая I. В окончательной редакции появляется Иван, вбегает в комнату и прячется на чердаке, где его запирает Рейн и выпускает, только вернувшись из будущего. Прямо в тексте это не говорится, но можно предположить, что тут сработал «эффект бабочки»: кратковременное пребывание в XX веке окончательно расстроило нервы царя и, вернувшись назад, он начал почём зря рубить головы подданным.

Коллективу Театра сатиры пьеса не понравилась, а вот образ царя, попавшего в современную Москву, вызвал неподдельный энтузиазм. Сам Булгаков отнесся к такому сюжету без особого воодушевления, но постепенно втянулся в работу и действительно написал блестящую пьесу.

В 1935 году Театр сатиры приступил к работе над спектаклем «Иван Васильевич», однако после генеральной репетиции, состоявшейся весной 1936 года в присутствии партийных руководителей СССР, постановка была закрыта, а пьеса — запрещена. Опубликована она была только в 1965 году и уже позже попалась на глаза Гайдаю.

В пьесе Булгакова действие происходит в 1920-1930-х годах, в фильме Гайдая оно перенесено в 1970-е. Соответственно, тут видны различия между фильмом и пьесой, а также возникают забавные анахронизмы.

Место действия

В пьесе Булгакова действие происходит в коммунальной квартире. Это очередная реинкарнация «нехорошей квартиры» на Садовой, 10. В ранней версии «Блаженства» даже называется этот адрес. Соответственно, Шпак (в «Блаженстве» — Михельсон) живёт в соседней комнате, а Милославский входит к нему из общего коридора. Из контекста пьесы непонятно, но возникает впечатление, что и управдом Бунша живёт в этой же квартире. Во всяком случае, он вывесил в общем коридоре «тарелку» радиоприёмника, которая отвлекает Николая (в фильме — Александра) Тимофеева от работы.

В фильме Гайдая действие происходит в современном доме с отдельными квартирами. Конкретно это «дом-гармошка» — №13 (строение 1) по Новокузнецкой улице (его видно из окон редакции «Украины.ру»), построенный в 1971 году. Вид с балкона (знаменитая фраза про «лепоту») — панорама Москвы-реки и начала Кутузовского проспекта, снятая с построенного во второй половине 1960-х дома 26 на Новом Арбате (он тоже виден из окон нашей редакции).

Этот момент вызывает анахронизм, связанный с ролью управдома.

В доме с коммунальными квартирами управдом был царь и бог, имеющий право прописывать жильцов и, как правило, состоящий в интимных отношениях с правоохранительными органами.

В государственном доме с отдельными квартирами управдомы первое время сохранялись по инерции, но особой власти уже не имели. В 1980-е годы они встречались практически только в кооперативных домах и были, собственно, их председателями. Такие персонажи существуют и сейчас. Соответственно, из фильма ушло отражённое в пьесе намерение Бунши учредить ЖАКТы — их уже не было на момент съёмок фильма.

В общем, образы Варвары Плющ из «Бриллиантовой руки» и Ивана Бушни из «Ивана Васильевича» гиперболизированы — уж не знаем, под влиянием ли творчества Булгакова или воспоминаний самого Гайдая.

Время действия

Ещё Булгаков зафиксировал чёткое время действия средневековой части пьесы — 1571 год. Именно тогда женой Грозного была Марфа Собакина, которая умерла вскоре после свадьбы.

Эта датировка, однако, создаёт путаницу в других значимых эпизодах.

Например, татарский князь Едигей умер задолго до описываемых событий и, соответственно, не мог проситься на приём к царю.

С другой стороны, любимая народом Кемская волость шведского посланника в 1571 году особенно интересовать не могла. В разгаре была Ливонская война, русские войска достигли больших успехов в Прибалтике, захватив к 1576 году прочти всё побережье между Ригой и Таллином (Ревелем). Кемскую волость шведы разорили аж в 1590 году.

А вот беспорядки на Изюмском шляхе действительно имели место: в 1571 году крымских хан Девлет-Гирей подошёл к Москве. Город он не взял, но из-за сильного ветра огонь из подожжённых татарами пригородов быстро распространился, и Москва сгорела полностью. Судя по летописям, это был сильнейший пожар в XVI веке. Уцелел только Кремль, за что спасибо следует сказать деду Ивана Грозного — Ивану Великому. Он распорядился снести постройки по берегам Москвы и Неглинной напротив Кремля и разбить там сады (нынешняя Садовническая набережная).

Машина времени

В пьесе «Блаженство» машина времени есть, и она небольшая — путешественники во времени прихватывают её с собой. Управляется ключом с шифром (его крадёт Милославский, и именно поэтому «экспедиция» задерживается в будущем на несколько дней).

В пьесе «Иван Васильевич» машины времени нет — Тимофеев собирает для Бунши радиоприёмник («Австралию он будет принимать!»). Машина времени (довольно объёмная) появляется, только когда Тимофеев засыпает. Управляется она тоже ключом, но уже без шифра — Тимофееву его делает слесарь.

В фильме с самого начала присутствует машина времени, во сне она начинает работать (собственно, во сне начинают работать и машины в окончательных версиях пьес). Она уже не электромеханическая, а электронная, и Шурик бежит в магазин «Радиотовары» на Новокузнецкой.

Кстати, модель её сделал скульптор по дереву и карикатурист Владислав Почечуев, которому работа была оплачена с соответствующей формулировкой: за изготовление машины времени.

Кстати, в пьесе Тимофеев засыпает от утомления, в фильме же его бьёт током, и он теряет сознание.

Музыка

В пьесе «Иван Васильевич», перед тем как уснуть, Тимофеев слушает по радио оперу «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова — что, собственно, и навевает на него сон об Иване Грозном.

В фильме Шурик также видит по телевизору фильм об Иване Грозном. Определить его мы пока не смогли, возможно, это «Царская невеста» Владимира Гориккера (экранизация одноимённой оперы Римского-Корсакова), но там, кажется, нет сцен в Московском Кремле. Эффект — такой же, как в пьесе.

Песня «А не сильная туча затучилася…», которую в фильме пели гусляры, — памятник русской литературы. Она называется «Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году» (кстати, годом позже после описанных в пьесе и фильме событий) и была написана в конце XVI — начале XVII века после Молодинской битвы с крымскими татарами.

Остальные песни из фильма были написаны специально для него (кроме песни Высоцкого). Во всяком случае, ни ко времени Булгакова, ни ко времени Ивана IV они отношения не имеют.

Любимый жулик Леонида Гайдая © кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Милиция и исторические реалии

Сцена с допросом Ивана Грозного милицией полностью придумана Гайдаем — в пьесе её не было. При этом был допущен ряд анахронизмов.

Например, Иван Грозный Ревель (Таллин) не брал.

Во-первых, потому, что действительно не брал — осады города окончились безрезультатно.

Во-вторых, потому, что Ревель — немецкое название Таллина, внедрённое при Петре I. На Руси город называли Колывань.

Иван называет год рождения «тысяча пятьсот тридцать третий от Рождества Христова», но это неправильно в двух смыслах.

Во-первых, потому, что родился он в 1530 году. В 1533-м стал великим князем.

Во-вторых, до 1700 года летоисчисление вели «от сотворения мира». И царь должен был назвать 7038 год. Но зрителям современного фильма это было бы ну уж совсем непонятно.

Церковь

Из фильма была вырезана сцена встречи путешественников во времени с патриархом. У Булгакова Бунша не хочет разговаривать с патриархом, мотивируя это тем, что за общение со служителями культа его могут осудить на домовом собрании. Зато Милославский с патриархом обнимается и крадёт у него панагию (богато украшенный нагрудный образ, носимый архиереями на груди). В 1973 году эта сценка выглядела неактуальной, но при этом несколько провокационной.

С драматургической точки зрения двукратное повторение одной и той же сцены (у посла — королевский образ, у патриарха — панагия) у Булгакова было дополнительным юмористическим моментом. Точно так же в «Блаженстве» Милославский ворует часы и портсигары у всех людей, которых встречает в будущем. С другой стороны, отсутствие этого повторения в фильме сделало его только динамичнее.

Ещё один момент — «вот что крест животворящий делает». Эта сценка присутствует и в пьесе, только Иван Грозный крестит дверь, за которой возмущается жена Бунши, а в фильме — дверь лифта. В фильме также допущен анахронизм: троеперстие было введено во время церковной реформы уже в XVII веке.