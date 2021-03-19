Отношения между Россией и США вышли на новый, самый низкий со времен холодной войны, уровень. Однако сотрудничество между странами по ряду направлений продолжится, как продолжится и поиск компромисса, считают политические эксперты

Главная мировая политическая тема середины марта — заявления президента США Джо Байдена. В интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать «необратимой деградации» отношений.

Позже Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию.

Как слова Байдена повлияют на отношения двух стран и ситуацию в мире в целом, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. Александр Рар объяснил последствия слов Байдена о Путине © кадр из видео Украина.ру

«Подтверждение конфронтационной линии с Россией»

С одной стороны, это слова, адресованные американской публике, чтобы показать, какой он решительный в борьбе с агрессивной Россией, и прикрыть проблемы во внутренней политике США. Такое мнение у политолога Виталия Третьякова.

С другой стороны, продолжил он, это подтверждение конфронтационной линии с Россией.

«Консолидируя максимально мелких игроков на мировой арене, подотчетных им, они вынуждены бороться с теми, кто составляет им конкуренцию. По традиционной американской доктрине самые могущественные — это Китай и США», — сказал эксперт.

Третьяков прогнозирует, что Америка будет занимать жесткую позицию по всем вопросам, по которым у США и России разные подходы, а украинская тема — как раз такова. Виталий Третьяков: Американцы — хамы в мировой политике © РИА Новости, Владимир Трефилов

У России появляются новые возможности

После заявлений Байдена случился переход на новый уровень отношений между Москвой и Вашингтоном, причем на самый низкий уровень со времен холодной войны. Об этом говорит политолог Владимир Корнилов.

В то же время, считает эксперт, для России нынешний дипломатический кризис открывает определенные новые возможности.

«Никаких иллюзий по поводу того, что наши отношения, если не наладятся, то могут хотя бы находиться на прежнем уровне холодных обменов любезностями, уже не осталось.

Соответственно, теперь есть определенные дополнительные возможности для маневра по целому ряду внешнеполитических направлений, в том числе на украинском направлении и направлении в Донбассе», — заявил Корнилов. Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Байден цементирует российско-китайский альянс»

Нынешняя ситуация — симптом того, насколько у американцев неважно обстоят дела со стратегией в отношении России, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Отношения зашли в тупик, американцы не знают, что с ними делать дальше.

«Для них проще всего поддерживать эту тональность: «Путин — убийца, Россия — угроза миру». Но гораздо сложнее делать так, чтобы Россия не сближалась с Китаем», — заявил Акопов.

Решения этой проблемы, убежден он, нет в принципе, и уж тем более ее нет в головах у американской администрации. И своими заявлениями Байден только еще больше цементирует российско-китайский альянс. Петр Акопов: Оскорбив Путина, Байден окончательно подтолкнул к союзу Россию и Китай © Facebook, Петр Толстой

Сотрудничество РФ и США продолжится по ряду направлений

Слова Байдена — это его фиксация стартовой позиции в отношении российского лидера и России в целом, говорит политолог Александр Асафов.

Вопрос только — отправной точкой куда? Это может стать отправной точкой для ухудшения ситуации, обострения той самой глобальной конкуренции либо, наоборот, как было в случае Трампа и Северной Кореи, когда от угроз они перешли чуть ли не к дружбе.

«Все исходят из экономических обстоятельств. Недаром Байден, когда объявлял о новых санкциях, отдельно упомянул исключения из тотальных санкций для американских компаний и иностранных компаний, зарегистрированных в США и имеющих представительство на территории РФ из сферы космоса.

Все-таки они тоже достаточно рационально к этому подходят. Если будет экономическая целесообразность или определенная безвыходность, то они, безусловно, будут улучшать отношения», — сообщил Асафов.

В целом же, отметил политолог, США и РФ продолжают сотрудничать по ряду направлений.

«Мы сотрудничаем по космосу, по поставкам определенного сырья, товаров. Думаю, это сотрудничество останется, несмотря на ощущение, что все разрушено. У нас прочные экономические связи, и, как правило, политические высказывания на них не влияют», — сказал эксперт. Александр Асафов: Байден зафиксировал свою позицию в отношении России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Компромисс будет — другого пути нет

Говорить о том, что пройдена точка невозврата в российско-американских отношениях, будет преувеличением, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

По его словам, в окружении Байдена сегодня есть две группы — «ястребы» и «голуби». Соответственно, «ястребы» сосредотачиваются в основном в окружении вице-президента Камалы Харрис, «голуби» сосредотачиваются вокруг госсекретаря Энтони Блинкена и нового шефа ЦРУ Уильяма Бернса.

«Так что в данном случае я думаю, что эти взаимоотношения между «голубями» и «ястребами», баланс их сил или же приоритеты, которые будет диктовать та или иная группа, будут определять то, насколько жесткой у Соединенных Штатов будет риторика по отношению не только к России, но и к Китаю, к Ирану и прочим государствам», — сказал Бондаренко. Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

Впрочем, отмечает эксперт, сегодня, когда мир перестал быть монополярным, страны-гегемоны, такие как Соединенные Штаты, Китай, Россия, чудесно понимают, что другого выхода, как поиск неких компромиссов, в этой ситуации нет.

«Поэтому я думаю, что на самом деле какой-то компромисс будет найден. В данной ситуации страны, которые претендуют на статус гегемона, одновременно понимают свою ответственность перед остальным миром», — заявил политолог.