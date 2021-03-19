Первыми отправились составы с бензином в Усть-Лугу и с мазутом — в Санкт-Петербург. В минувшую субботу первый состав въехал на территорию России. Всего соглашение предусматривает перевалку более 9,8 млн т нефтепродуктов за три года

Перевалка будет осуществляться в российских портах. Соответствующее соглашение обсуждалось правительствами двух стран последние полгода и в итоге было подписано в феврале. 5 марта из Белоруссии было отправлено несколько составов с бензином (5000 т) для перевалки в порту Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»). Первый из этих составов въехал в Россию утром 6 марта, через три дня он должен прибыть в Усть-Лугу.

Подробности

Шестого марта в Белоруссии была отгружена партия мазута (3,6 тыс. т). Перевалка будет происходить в морском порту Санкт-Петербурга, на предприятии АО «Петербургский нефтяной терминал». Соглашение между странами предусматривает перегрузку более 9,8 млн т нефтепродуктов с 2021 по 2023 год. Контракты будут заключаться по принципу «бери или плати». То есть Минск платит за весь согласованный объем, даже если по факту отправляет меньше. Рада рассмотрит запрет на импорт тока из России и Белоруссии © Андрей Лубенский

До этого Белоруссия направляла грузопотоки через литовские порты, однако в конце августа президент Александр Лукашенко предложил перенаправить грузы через Россию. Лукашенко возмутило вмешательство Литвы во внутренние дела Белоруссии. Дошло до того, что Вильнюс ввел против белорусских чиновников санкции, а также запретил въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая самого президента. Лукашенко в ответ пообещал «поставить на место» Литву и напомнил, что 30% бюджета страны формируют белорусские грузопотоки.

На войне как войне. 19 февраля Москва и Минск подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах. Ранее проект документа был одобрен правительством России и президентом Белоруссии. Согласно договору, в течение трех лет белорусские предприятия смогут разгружать свои нефтепродукты общим объемом 9,8 млн т в российских портах для последующей поставки в третьи страны. В частности, речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

«По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн. С учетом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнёрами. Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — сказал министр транспорта России Виталий Савельев.

Документ предусматривает, как уже было упомянуто выше, заключение контрактов по принципу take or pay («бери или плати»). Таким образом, если белорусские грузоотправители обеспечивают перевалку в объеме меньше согласованного, российский морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Как отметил Виталий Савельев, соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года, после чего может быть автоматически продлено. При этом подписанный документ предусматривает возможность увеличения объемов отгрузки нефтепродуктов сверх одобренного показателя в 9,8 млн т.

Реакция Литвы

Вильнюс возмутился. Литва грозит ответными мерами Белоруссии за отказ от транзита грузов. Но что они смогут сделать — вопрос риторический.

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что, если Минск официально откажется от перевозки грузов через Клайпедский порт, страны ЕС могут отреагировать на этот шаг ответными санкциями. С такой же позицией на днях выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он заявил, что отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит в первую очередь Минску. Но эксперты держатся иного мнения. По их словам, при отказе от белорусских грузов больше пострадает сама Литва, а заявления ее руководства можно расценивать как попытку экономического давления. Президент Литвы попросился в Верховную Раду Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так же можно оценивать и угрозы, что Минск ожидают экономические потери, если он откажется от перевозки грузов через Клайпедский порт, как об этом заявил литовский министр экономики и инноваций Синкявичюс. Так, он прокомментировал слова Александра Лукашенко о намерении переориентировать торговые потоки с литовских портов.

«Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30%. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт. Белоруссия также должна учитывать, что, если она примет это экономически невыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияние на экономику страны», — сказал Синкявичюс.

Но это слова. По оценке самого министра, вводить ответные ограничительные меры рано. Литовские политики делают неадекватные заявления, поскольку ЕС базируется на принципах рыночной экономики. Это означает, что производитель товаров может производить продукцию на продажу в любую страну, которая готова покупать эти товары, а производитель услуг имеет право оказывать или не оказывать услуги в зависимости от своего внутреннего законодательства и от политического решения.

Слова и дела

Вопрос в том, насколько это соглашение долгоиграющее. Потому что всегда есть риск того, что это ситуативный шаг Лукашенко в ответ на текущую ситуацию. На практике прежде всего важно обкатать маршруты нефтепродуктов. В дальнейшем стороны будут готовы обсуждать и другие грузы. Не только калий, но и лес, грузы машиностроительного комплекса. Нефтепродукты из Белоруссии стали поступать в порты РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Традиционно Белоруссия перевозила нефтепродукты через Клайпедский порт в Литве. В начале осени 2020 года Москва и Минск начали всерьез обсуждать возможность переброски грузовых потоков из портов прибалтийской страны через российские морские терминалы. На самом деле Лукашенко использовал то, что Россия предложила еще в 2017 году. Но Белоруссия сказала окончательное «да» только после обострения отношений с ЕС и введения санкций в отношении Минска.

Еще четыре года назад Москва попросила белорусскую сторону рассмотреть вопрос об отказе от перевалки нефтепродуктов в портах Прибалтики и загружать российские порты. Это было бы куда логичнее — загрузить российские мощности, а не кормить порты стран, которые враждебно относятся к России и Белоруссии. Минск неоднократно обещал перенести поставки своих грузов, но всякий раз уходил от вопроса.

Ситуация изменилась в августе 2020-го. Сегодня российская сторона во всем идет навстречу белорусам. Москва предоставила партнерам существенные скидки. В результате стоимость транспортировки грузов к российским морским терминалам стала ниже по сравнению с прибалтийским направлением. Хотя итоговая стоимость логистики с учетом скидок не раскрывается, только на перевалке 9,8 млн т нефтепродуктов за три года Россия может заработать порядка 11 млрд рублей. Соглашение, безусловно, выгодно для России.

О прибылях же белорусской стороны, не зная точных расходов на логистику по сравнению с перевалкой через страны Балтии, говорить сложнее. Однако очевидно, для Минска это не столько экономическое, сколько политическое решение в ответ на санкции со стороны ЕС.

Последствия

Тем временем за год Литву покинули 115 транспортных компаний. Как сообщает Baltnews со ссылкой на Литовскую национальную ассоциацию автоперевозчиков, более 90 компаний переехали в Польшу, еще два десятка — в Западную Европу.

Те, кто не сумел перевезти свой бизнес, находятся на грани закрытия. Ассоциация считает, что причина в увеличении налогов, усилении конкуренции и новых правилах в условиях пандемии. В результате бюджет республики может недосчитаться более 45 млн евро. Дипломатическая война. Как Белоруссия борется с Польшей за историческую правду © Facebook, МИД Беларуси

Транспортная сфера Литвы является важным сектором экономики, который генерирует около 13% ВВП страны. В прошлом году различные транспортные и складские компании, заплатив более 697 млн евро, стали третьим по налогообложению сектором экономической деятельности республики.

По статистике, за последние пять лет сектор вырос по всем категориям. Но наибольшую ценность составляют международные заказы: продажи перевозчиков.

Только грузовые автомобильные перевозки составляют треть всего экспорта услуг Литвы. Грузовые перевозки автомобильным транспортом также относятся к числу тех, которые вносят наибольший вклад в бюджет социального страхования. По количеству сотрудников всех видов социального страхования эта сфера стоит на первом месте. И Литва продолжает терять свой транспорт, который в поиске лучших условий ведения бизнеса отправляется в соседние страны. За время пандемии Литву покинули 115 транспортных компаний. Около 90 фирм переехали в Польшу.

Потери логистических компаний — тревожная тенденция, так как в Литве появляется все больше фирм, которым слишком сложно работать, которым грозят финансовые трудности и банкротства. Все это в конечном счете может негативно отразиться не только на логистической сфере республики, но и на всей экономике Литвы в целом.

А удар, нанесенный Лукашенко в ответ на политические игры, может вообще добить более чем скромную экономику Литвы.