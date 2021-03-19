Значимость внутриполитических событий Украины к концу недели была резко снижена прозвучавшими в Лондоне и Вашингтоне заявлениями, которые наблюдатели сочли официальным объявлением новой холодной войны (фактически она идёт с 2014 года). Украина же традиционно является из площадок, на которых идёт борьба между США и Россией

Естественно, украинские власти заняли безоговорочно проамериканскую позицию, но у Владимира Зеленского другого выхода, в общем-то, и не было — его режим чем дальше, тем больше теряет признаки самостоятельности.

Эпидемия и вакцинация

На утро 19 марта в стране заразились коронавирусом 1 519 926 человек. Недельный прирост составил 81 458 человек. На предыдущих неделях — 53,5 и 51 тыс.

Большое беспокойство вызывает суточная динамика — 18 и 19 марта было выявлено более чем по 15 тыс. новых случаев заболевания, что соответствует показателям ноября-декабря прошлого года.

Умерли 29 515 человек. Недельный прирост составил 1 600 человек. На предыдущих неделях умерли 1,15 и 1 тыс. человек.

Вылечились 1 248 782 человека. Недельный прирост составил 33 906 человек, в то время как на прошлой неделе — 23,8 тыс., на позапрошлой — 27,5 тыс. Отметим, что само по себе число выздоровевших ни о чём не говорит, поскольку зависит от числа болеющих.

Единовременно болеет 241,6 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 195,7 тыс.

По состоянию на 18 марта с начала официальной вакцинации на Украине вакцинирован ОДИН человек. Все остальные 81 754 человека получили только первую инъекцию.

Впрочем, динамика вакцинирования неплохая. За неделю было вакцинировано 43,5 тыс. (+ 114%), в то время как за предыдущую — 28,7 тыс. (+30%). Это, впрочем, функция доставки вакцины в регионы.

Продолжается обсуждение качества вакцины CoviShileld. Президент Владимир Зеленский заявил, что против вакцины AstraZeneca развёрнута мощная информационная кампания, при этом оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины в стране нет. Аналогичного мнения придерживается Минздрав — по словам Максима Степанова, «я не вижу никаких проблем, не о чем говорить».

Жалоб на CoviShileld действительно ещё не поступало. После вакцинации заболел главный санитарный врач Виктор Ляшко, но он сделал только одну инъекцию и всего две недели назад. Возможно, рекламации отсутствуют из-за недостаточной статистической базы, возможно — из-за замалчивания информации. А возможно, это и вовсе не вакцина, вот она и не вызывает осложнений. Тем не менее правительство на всякий случай внесло в Раду законопроект, который предлагает освободить от ответственности производителей вакцин.

Тем временем с 20 марта жёсткий карантин на три недели вводится в Киеве. Заявили о введении карантина также власти Львова — на неделю. Ходят слухи, что в апреле-мае локдаун будет введён по всей Украине.

В вопросах локдауна есть политическая составляющая: на 21 марта УПЦ планировала проведение массовых крестных ходов в день Торжества православия, а общенациональный локдаун коснётся также 9 Мая.

Холодная война

16 марта была опубликована доктрина внешней политики Великобритании, в которой Россия названа главной угрозой безопасности страны (кстати, прошлая холодная война тоже была объявлена британцами). А 17 марта Джозеф Байден назвал российского президента убийцей.

Естественным образом обострение отношений между США и Россией коснётся Украины, которая является одним из плацдармов противостояния сверхдержав. Украинская власть столкнётся сразу с двумя вызовами — подталкиванием к обострению конфликта со стороны США и с обвинениями в нерешительности со стороны правой оппозиции.

У последней заявление Байдена вызвало заметный энтузиазм. В первую очередь отметился, разумеется, Пётр Порошенко: «"Путин убийца". Что говорит наша команда с 2014 года. То, что с 2019 года не смеет произносить Зеленский, Джозеф Байден громко произнёс».

Учитывая, что Зеленский и так уже прочно встал на позиции Порошенко, следует ожидать усиления противодействия «российской агрессии». Прежде всего это:

— обострение отношений с Россией (разрыв дипломатических отношений?);

— репрессии против оппозиции (решение о запрете оппозиционных партий напрашивается);

— ужесточение цензуры;

— давление на православную церковь;

— усиление блокады Приднестровья и Крыма;

— провокации в Донбассе.

Впрочем, особенности международного климата намекают, что ответные меры России также будут жёсткими, включая их военную составляющую. Например, уже прекращён экспорт дизельного топлива из России, что болезненно ударит по сельскохозяйственным работам и боеспособности украинской армии.

Новая стратегия Зеленского

12 марта, после заседания СНБОУ, Владимир Зеленский выступил с видеообращением к нации, в котором объяснил логику своих действий последнего времени.

По его словам, главным направлением его деятельности будет деолигархизация. В частности, запрет оппозиционных телеканалов был связан не с тем, что они оппозиционные, а с тем, что их владельцы «вели бизнес на оккупированных территориях». Отдельно были отмечены проблемы компании «Мотор Сич» и «Приватбанка», которые являются примерами того, как не должны поступать представители крупного капитала. На всякий случай были персонально названы все люди, которых Зеленский полагает олигархами: «Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой».

Данная стратегия вызвана к жизни двумя обстоятельствами.

Во-первых, деолигархизации требуют американские партнёры, которые сочли, что настало время ликвидировать крупный украинский капитал и передать его имущество в руки действительно достойных людей из ТНК. В определённой степени это следствие прихода к власти Зеленского, который не является членом «олигархической тусовки».

Во-вторых, антиолигархическая повестка дня очень выгодна с внутриполитической точки зрения — олигархов никто не любит и какие-либо действия против них повысят поддержку президента (кстати, социологи продолжают фиксировать некоторый рост поддержки президента).

В то же время не все эксперты согласны, что Зеленский будет идти до конца в этом вопросе. Распространено мнение, что идут торги между президентом и олигархами, а он попытается представить партнёрам доказательства борьбы против последних. Грубо говоря — выдать за преследования Коломойского исключение из партии Александра Дубинского. Правда, США вряд ли будут этим удовлетворены.

Донбасс и Крым

На прошедшей неделе Киев продуцировал огромное количество информационных поводов, связанных с «деоккупацией».

Относительно Донбасса Леонид Кравчук сообщил, что Украиной, Германией и Францией уже подготовлен новый план, который будет утверждён на встрече «нормандской четвёрки» в апреле. О своей готовности встречаться в рамках «нормандской четвёрки» и вне её заявлял Зеленский. В Москве с некоторым недоумением ответили, что никакого нового плана не видели и смысла в проведении встречи нет.

Очевидно, что мы имеем дело с операцией дипломатического прикрытия — Украина разворачивает неслыханную активность в вопросах урегулирования конфликта (не делая для этого вообще ничего) на фоне готовящихся военных провокаций.

Не меньшая активность происходит и на крымском направлении — на фоне седьмой годовщины присоединения Крыма к России украинское руководство заявляет об успехах в деле формирования «Крымской платформы» и готовится денонсировать Харьковские соглашения (при Порошенко этот вопрос не поднимался, поскольку соглашения считались доказательством «российской агрессии»).

По большому счёту вся эта активность имеет внутриполитическое значение: Зеленский доказывает, что он активно занимается восстановлением территориальной целостности и выполняет своё предвыборное обещание прекратить войну. Если же война почему-то не прекращается, так это не Зеленский виноват, а «агрессор», который не хочет проводить «деоккупацию» на украинских условиях.

Учитывая, что избиратели в принципе поддерживают именно такой подход к решению проблемы Крыма и Донбасса, стратегия правильная. Однако обострение в Донбассе вряд ли кому-то понравится.