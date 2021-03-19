Тяжелая эпидемиологическая ситуация вынудила мэров некоторых крупных украинских городов объявить красный уровень опасности и ввести локдаун. Это третий по счету карантин с жесткими ограничениями. Центральная власть в этот раз дистанцировалась и дала карты в руки власти на местах

Получив большую порцию критики и падающего рейтинга, правительство Дениса Шмыгаля предоставило в этот раз возможность проявить управленческую ответственность мэрам городов. В итоге Киев и Львов объявили о карантине с 20 марта по 9 апреля, Харьков и Днепр — пока нет. Ситуация с заболеваемостью и смертностью на Украине неравномерная. В столице сохраняется сложная ситуация, а последние недели число тяжелых случаев стало расти. Ежедневно в среднем диагностируется более 1092 случая, около 150 больных направляются в стационар. Более 70% госпитализированных с ковидом находятся в тяжелом состоянии. В Киеве сейчас заняты более 70% коек в больницах. Всего в столице выявлены 149 923 случая коронавируса, из них — 2991 летальных случаев. Киевской области грозит локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Именно поэтому 18 марта мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам: «Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации. И, поскольку премьер вчера заявил, что власти на местах, мол, не мешают принимать определенные решения, мы расцениваем это как право оперативно реагировать на ситуацию. А ситуация сложная и может стать катастрофической. Я сейчас никого не пугаю. Но призываю всех осознать это!»

С 20 марта будут закрыты учреждения культуры, ТРЦ, школы, отменены массовые и спортивные мероприятия, ограничена работа общественного транспорта, бюджетных организаций.

Журналист Светлана Крюкова прокомментировала предпринятые меры: «Опять это слово «локдаун». Последнюю неделю было интересно наблюдать за политическим пинг-понгом между правительством и мэрами — кто должен принимать это крайне непопулярное среди людей решение. И если раньше все шишки сыпались на Шмыгаля, экспериментировавшего с различными "карантинами" — то в этот раз он проявил невиданную хитрость, принудив мэров принять удар на себя и делая вид, что теперь это их дело, а правительство не мешает. Не видно позиции президента, который месяцами изображал на ежедневных совещаниях то озабоченное, то радостное личико — мы ж "мастера спорта по борьбе с Ковид". При этом с тестированием — полный провал, с вакцинацией — полнейший провал, больниц и коек не хватает, оборудования и медикаментов — тоже. Система здравоохранения как всегда не готова. Заболеваемость (более 15 тысяч новых случаев за вчера) и смертность (приближается к трем сотням в сутки) растут. Медики, работавшие за три копейки, продолжают разбегаться. Фонда по борьбе с ковидом, где можно было бы сконцентрировать ресурсы на борьбу с пандемией — в этом году нет, прошлогодний — спустили на строительство дорог. В общем — все как обычно».

Больше всех в недоумении находится бизнес. И не только потому, что в Киеве все закрывается, а в Харькове — нет. Но и потому, что бизнесмены не понимают центральную политику государства: что будет дальше? Как и сколько сохранять штат и рабочие места, например, насколько замораживать расходы и так далее. Отсутствие диалога между властью, бизнесом и гражданами больше всего и пугает.

Гарик Корогодский — известный киевский бизнесмен и общественный деятель — написал на своей странице в ФБ: «..просьба — Денис Шмыгаль — поговорите с нами, как минимум уберите проценты по кредиту за карантин на конец кредита, если их нельзя аннулировать, разрешите это сделать банкам. Дайте нам распиаренные президентом 5/7/9 для малого и среднего бизнеса, мы попадаем под абсолютно все критерии. Хотя во всем мире сейчас дотируют бизнес. Мы понимаем, что наша страна небогата. Пока небогата. Мы долго молчали. Поговорите с нами». Мэр Львова самовольно закрывает город на локдаун © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Другой бизнесмен Алексей Давиденко требует провести расследования и наказать виновных в том, что сейчас наблюдается взрывной рост заболеваемости ковидом. Он убежден, что у нынешней катастрофы есть конкретные имена: «В почти 5000 госпитализаций в сутки — это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Ранее, в декабре выше 3200 госпитализаций эта цифра не поднималась. В этот раз. Резкий рост заболеваний и госпитализаций начался в середине февраля именно с Западной Украины. Я точно знаю. В конце декабря в кабинете президента состоялось совещание, на котором обсуждался новогодний карантин. И Буковель. В кабинете были те, кто были за очевидную необходимость закрытия Буковеля и были те кто против. Те, кто против — победили. И Буковель остался работать на всю зиму. Имена тех, кто был против закрытия Буковеля на все праздники и после них. Ведь у каждого такого решения есть не только последствия, но и авторы. Имена в студию».

И, конечно, украинцы ждут от власти поддержки. Бизнес ожидает налоговых каникул и финансовых вливаний. Граждане — оперативной вакцинации. Иначе страна рискует надолго застрять в красной зоне.