На днях депутаты президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Россией от 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года («Харьковские соглашения») в обмен на скидку на российский газ

Законопроект внесли депутаты и члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсейчук и Олег Дунда.

По мнению авторов законопроекта, расторжение соглашения приведет к дополнительным доходам в бюджет Украины в результате перевода земель, занимаемых Черноморским флотом России, в рекреационную зону. Проще говоря, украинские депутаты намерены торговать землей, на которой расположены базы Черноморского флота РФ, без какой-либо возможности в реальности осуществить свои намерения. Генпрокурор Украины рассказала, чем грозит депутатам голосование за Харьковские соглашения © Facebook, Ирина Венедиктова

СНБО, как инструмент опричнины

Законопроект был внесен после заявлений президента Владимира Зеленского и секретаря Совета Нацбезопасности (СНБО) Алексея Данилова о том, что Харьковские соглашения с Россией по Черноморскому флоту похожи на госизмену.

Накануне, 16 марта, к седьмой годовщине крымского референдума, СБУ совместно с Госбюро расследований провела обыски в структурах, привлеченных к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений": в комитетах Верховной Рады, в Главном научно-экспертном управлении парламента, в Совете национальной безопасности и обороны, в Министерстве иностранных дел, в Кабмине.

В СБУ сообщили, что во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства ещё до подписания и принятия "Харьковских соглашений" предупреждали о негативных последствиях. Разумков заявил о денонсации Харьковских соглашений с РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В чем обвиняют «госизменников»

Харьковские соглашения были заключены в апреле 2020 года тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Они предполагали продление пребывания российского флота в Крыму после 2017 года, то есть уже после фактического вхождения Крыма в состав РФ. По факту этот пункт соглашений просто так и не был задействован. Пребывание российского флота до 2017 года на территории Украины регулировалось соглашением от 28 мая 1997 года по разделению ЧФ бывшего СССР. Переговоры о разделе флота длились с 1992 по 1997 год.

В обмен на продление базирования флота российская сторона уже в 2010 году стала предоставлять Киеву скидку на газ на 30%, что позволило (пусть и недолго) развиваться украинской промышленности, крупному потребителю газа. Владимир Путин тогда также напомнил, что в соответствии с договоренностями за 10 лет сумма аренды превысит 40 миллиардов долларов. «За эти деньги можно построить несколько баз», — заметил Путин.

В соглашении был также пункт о совместном строительстве моста через Керченский пролив. Они также предполагали увеличение товарооборота до 42 миллиардов долларов и оживление сотрудничества в различных областях, включая совместное авиастроение. Соглашения носили комплексный характер: в них оговаривались инвестиции в целый ряд отраслей Украины — металлургию, авиастроение, судостроение и пр.

Разрыв соглашений предполагает обязательство известить другую сторону в предусмотренном соглашением порядке. Российская Федерация, денонсировала соглашения еще в 2014 году, но Украина утверждала, что процедура денонсации была нарушена, так как предупреждения за год до разрыва — не было. Бортник объяснил, зачем Зеленский объявил о преследовании голосовавших за «Харьковские соглашения» © стрингер

Кого могут репрессировать

В 2010 году за ратификацию соглашений голосовали 236 депутатов, многие из которых с тех пор сменили политическую ориентацию и стали яростными националистами и русофобами. В числе голосовавших в 2010-м за эти соглашения были и такие олигархи, как Ринат Ахметов, Давид Жвания, Николай Злочевский и Игорь Палица. Ратифицировал документ также отец ныне народного депутат от «Европейской Солидарности» Алексея Гончаренко — Алексей Костусев.

По Конституции Украины депутатов нельзя привлечь к ответственности за голосование, но этот документ на Украине давно уже существует лишь для проформы. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тоже считает, что вопрос о персональной ответственности депутатов, которые 11 лет назад подписали Харьковские соглашения преждевременный. Однако адвокат Иван Лииберман иного мнения. «Можно привлечь, если следствие установит, что был явный состав преступления. Во-первых, был умысел предать национальные интересы. Во-вторых, голосование направлено против народа и государства в целом. В-третьих, голосование повлекло негативные последствия. Конституция предусматривает, что депутаты не несут ответственность за последствия голосования. Но их могут привлечь к ответственности за покушение или подготовку преступления. Это статья 15 Уголовного кодекса», — утверждает адвокат.

По мнению министра юстиции Украины Дениса Малюськи, необходимо проверить не только депутатов, но и тех, кто занимался подготовкой Харьковских соглашений — это касается сотрудников исполнительной власти в тот период. «Ключевое, что в заявлении прозвучало, и, собственно, в поручении СНБО, что следует проверить действия должностных лиц вообще, то есть не только депутатов, но и тех, кто готовил Харьковские соглашения, визировал их, согласовывал. Это вопрос служащих исполнительной власти, Кабмина, а также администрации президента того времени. Это, мне кажется, реальнее привлечения к ответственности, в том числе и к уголовной, чем народных депутатов», — отметил министр юстиции. Литвин рассказал, зачем в СНБО вспоминили о Харьковских соглашениях © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Издание «Зеркало недели» опубликовало на днях список высокопоставленных лиц, которые в 2010 году согласовывали договор с Россией о продлении сроков пребывания Черноморского флота в Крыму. В списке значатся: экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, экс-министр юстиции Александр Лавринович, экс-министр финансов Федор Ярошенко, бывший министр экономики Василий Цушко, бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко, экс-министр обороны Михаил Ежель, экс-министр транспорта и связи Константин Ефименко, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, бывший глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник и экс-глава Государственной пограничной службы Николай Литвин.

Одним из главных разработчиков Харьковских соглашений был Руслан Демченко — тогдашний заместитель министра иностранных дел. Ирония судьбы в том, что сейчас Демченко является первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова и советником президента, а также и руководителем Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины. В числе разработчиков Харьковских соглашений были также экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин и не менее знатный экс-заместитель министра иностранных дел, экс-посол в США Валерий Чалый.Любопытно, что многие из "обвиняемых" сегодня — верные адепты власти.

Поэтому очевидно, что в данном случае закон и санкции СНБО будут использоваться избирательно — против политических оппонентов Зеленского. В январе за «Харьковские соглашения» уже обвинили в госизмене экс-президента Виктора Януковича. Однако выдвигать против оппозиционеров обвинения было бы нелепо, если формально Украина их сама не денонсировала и их текст висит на сайте Верховной Рады.

Почему не денонсировали раньше

Следует отметить, что законопроекты о денонсации Харьковских соглашений подавались уже не раз. В 2013 и 2014 годах аналогичные законопроекты подавал депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский. Тогда их отвергли из стремлений сохранить скидки на газ. «Денонсация «харьковских соглашений» повлечет за собой повышение цены на российский газ до порядка 500 долларов за тысячу кубометров, что приведет к остановке некоторых отраслей украинской экономики», — говорил в марте 2014 года сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Об этом же говорила в 2015 году группа депутатов от «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Нежелание принимать эти законопроекты после 2014 года (и даже после денонсации соглашений Россией) было обусловлено тем, что они как бы подтверждали статус Крыма в качестве территории Украины. Следовательно, их денонсация Украиной как бы подтверждает изменения ситуации, что было и причиной денонсации соглашений со стороны РФ в 2014 году. «Мы соглашение о пребывании российского флота на территории Украины будем использовать как одно из доказательств нарушения российской стороной территориальной целостности Украины», — говорил в 2014 году тогдашний министр юстиции в правительстве Арсения Яценюка Павел Петренко. Золотарев рассказал, посадят ли 236 депутатов из-за Харьковских соглашений © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Юрист Андрей Портнов подчеркивает абсурдность такой денонсации в данный момент. «Как-то неудобно получается с Харьковскими Соглашениями. Привлечь за них никого нельзя, потому что на сегодня они — действующий и обязательный для исполнения законодательный акт, а денонсировать как-то не очень удобно, потому что это действовать в одной повестке с Россией, денонсировавшей эти Соглашения, мотивируя отсутствием дальнейшей необходимости в аренде базы Черноморского флота, считая оккупированный Крым собственной территорией. Я не кормлю свою корову, потому что она не даёт молока, а молока она не даёт, потому что я её не кормлю. Замкнутый круг», — пишет юрист.

Демонстративная русофобия

Политолог Руслан Бортник видит в этой инициативе лишь пиар-кампанию. «Юридической цели в этой затее нет. А есть желание использовать ее для разогрева информкампании, во-первых, против "нужных" лиц. Порошенко не стал денонсировать, а мы сделали. Подводятся под удар целый ряд людей вроде экс-спикера Владимира Литвина или бывший владелец телеканала Порошенко "Прямой" Владимир Макеенко из "регионалов". Во-вторых, проект помогает удерживать общественное внимание на теме Крыма и раскручивая будущий саммит "Крымская платформа". Но власть рискует столкнуться с неудобными для себя вопросами. Почему одних голосовавших делают виноватыми, а другие, типа Сергея Гриневецкого, назначенного Зеленским губернатором Одесской области, как бы ни при чем», — говорит политолог.

Telegram-канал «Женщина с косой» считает, что всё это лишь шум с целью отвлечения внимания от серьезных вопросов. «В кулуарах пошли слухи, что обыски по кейсу Харьковских соглашений, которые провело СБУ в правительственном квартале — это обычная «шумиха» и создания иллюзии работы с созданием информационного повода. Нам рассказали, что в реальности они никакого результата не принесли, кроме того, что нагнали шуму. Этот кейс больше носит информационный характер. Нас кто-то хочет отвлечь от чего-то более серьёзного, что сейчас проворачивают в кулуарах», — пишет «Женщина с косой».

Политолог Константин Бондаренко считает, что весь шум вокруг Харьковских соглашений связан с подготовкой Киева к форуму «Крымская платформа» в августе текущего года. «Очевидно, что Россия сочтет украинские решения ничтожными. Но с точки зрения международного права и дипломатического символизма это будет иметь значение. Украина сможет к этому апеллировать на всех международных площадках — мол, это еще одно грубое нарушение со стороны РФ, а значит, она должна уйти из Крыма», — утверждает Бондаренко.

Данная инициатива депутатов от «Слуги народа» также четко следует в фарватере усиления русофобской политики президента Зеленского с момента смены администрации в США. Мы видим отчаянные попытки показать американским партнерам свою лояльность и преданность на фоне токсичности Украины для многих американских политиков, что грозит украинским политикам урезанием финансовой помощи. Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Что еще запретить

Сразу же после внесения законопроекта от денонсации «Харьковских соглашений», те же депутаты, Дунда и Алексейчук, подали не менее популистский и русофобский законопроект. Они зарегистрировали законопроект №5259, в пояснительной записке к которому отметили, что серьезную угрозу для безопасности Украины несет русский экстремизм, который основан на идеологической концепции «русского мира».

Если закон примут, то в Уголовный кодекс внесут изменения относительно введения ответственности за пропаганду «русского мира». Пропаганда «русского мира» может караться лишением свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества. При повторном нарушении можно сесть в тюрьму уже от пяти до десяти лет. Если же закон нарушит представитель власти, организованная группировка или же при этом используются СМИ, то предлагается ввести аналогичное наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. При всей размытости самой концепции «русского мира», его пропагандой может считаться даже публикация стихотворений Пушкина или исторический материал об основании Одессы.

В случае его принятия парламентом, с помощью данного закона легко можно будет не только уничтожить любую оппозицию радикальному национализму, но и отжимать собственность, принадлежащую частным российским компаниям, а такие в Украине есть.

Кстати, забавным выглядит в пояснительной в записке к законопроекту аргументом о том, что «Россия ведёт официальные отношения с организацией «Талибан», которую даже сама Россия признаёт террористической». По той же логике следует запретить и пропаганду «американского мира» на том основании, что и США вели переговоры с «Талибаном».

Но депутаты идут дальше и предлагают наделить СНБО правом прекращать деятельность юридических лиц, политических партий и СМИ в случае, если в них будет обнаружена пропаганда или любая иная поддержка «идеологии русского мира», с конфискацией имущества. Вводится также запрет на некую символику «русского мира», а таковой можно считать хоть изображение медведя с балалайкой, так и открытки с видами Петергофа.

В январе текущего года эти же два неуемных депутата-русофоба подали законопроект, предполагающий тюремный срок за сокрытие российского паспорта, как бы в ответ на облегчение получения гражданства РФ для жителей Л/ДНР. Очевидно, мы видим отчаянные попытки этих депутатов подольститься к самым радикальным националистам или заслужить благодарность западных кураторов. Украинским властям необходимо постоянно оставаться в центре международного внимания, чтобы под видом «войны с Россией», потихоньку прижимать к ногтю СМИ, политические партии и отжимать собственность.