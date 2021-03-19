В середине марта 2021 года команда Светланы Тихановской опубликовала проект белорусской Конституции. Этот документ (при отсутствии политической программы у оппозиции) наконец показал, какой они хотят видеть республику после Лукашенко

Наиболее радикальная разница между действующей Конституцией и ее оппозиционным проектом заключается в форме правления. В нынешнем Основном законе полномочия Александра Лукашенко настолько широки, что Белоруссию вполне можно назвать суперпрезидентским государством.

Оппозиция же полностью пересмотрела положение вещей и предлагает построить парламентскую республику. Дипломатическая война. Как Белоруссия борется с Польшей за историческую правду © Facebook, МИД Беларуси

По задумке команды Тихановской, парламент будет назначать премьер-министра, утверждать состав правительства, принимать законы и постановления, в то время как президенту достанутся скромные по нынешним меркам полномочия. В основном внешнеполитические и представительские.

Например, он должен будет представлять республику на международной арене, ратифицировать международные договоры, назначать и отзывать белорусских дипломатов в иностранных государствах и международных организациях. Но при этом потеряет возможность назначать членов правительства и премьер-министра, издавать декреты и указы, которые будут важнее законов, и избираться неограниченное количество раз (в оппозиционной Конституции президентские сроки ограничены до двух для одного человека).

В документе предлагается существенно изменить структуру местного самоуправления: руководителей местных исполкомов должны будут выбирать депутаты определенной территории. В действующей Конституции их назначает президент.

В оппозиционной Конституции предлагается полностью изменить кадровую политику в судебной системе в стране: создать Национальный совет правосудия (члены которого будут избираться судьями и адвокатами) и позволить этому органу назначать и увольнять судей. Сейчас же кадровыми вопросами в этой сфере занимается опять же президент.

От власти главы государства предлагается отрезать и регуляцию деятельности Национального банка республики — он должен самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики, не согласовывая ее с президентом.

Такая Конституция в случае удачной реализации будет означать создание более гибкой и сбалансированной государственной системы, которая будет опираться на разные институты и органы, а не только на вертикаль власти, контролирующую все сферы жизни. Новый Кодекс. Власти Белоруссии послали сигнал оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Именно эта повестка и вывела в августе 2020 года многих белорусов на протесты: в республике наблюдается усталость из-за отсутствия реальной конкурентной политики, а также из-за суперпрезидентской формы правления, при которой обычный человек имеет мало возможностей для участия в управлении государством.

Но наряду с положительными для населения идеями оппозиционная конституция имеет ряд положений, которые делают ее совершенно неприемлемой.

БЧБ, «мова» и отмена смертной казни

Казалось бы, на обозначенных выше изменениях команда Тихановской могла бы остановиться. Это основополагающие вопросы государственного устройства, которые могли консолидировать всех несогласных с действующей властью — как правых, так и левых. Ориентированных как на Запад, так и на Восток.

Но вкупе с демократизацией в проект Конституции оппозиционеры внесли очень спорные и разъединяющие население вопросы. Например, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в качестве государственных символов, а также отмену смертной казни.

То же касается и вопросов государственных языков. Как и в действующей Конституции, команда Тихановской определила, что «в республике действуют два государственных языка — белорусский и русский», но добавила следующее:

«Государство осуществляет меры по расширению использования белорусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка».

То есть решили не пугать почти полностью русскоязычное население республики резким переходом к единственной государственной «мове», а вытеснять русский язык постепенно, чтобы граждане успели к этому привыкнуть. Но в конечном итоге это все равно будет означать дерусификацию населения, как это происходит на Украине.

Вопросы статуса языков, символики и смертной казни в Белоруссии являются дискуссионными и неоднозначными. При этом позиция по ним далеко не всегда коррелирует с политическими взглядами человека. Дело Сергея Тихановского. В чем обвиняют популярного оппонента Лукашенко? © tut.by

Так, среди активистов, протестующих и «диванных» сторонников оппозиции наверняка встречается большое количество сторонников сохранения существующей государственной — красно-зеленой — символики, смертной казни и государственного статуса русского языка.

Но теперь, видя этот проект Конституции, они разочаруются: оппозиция не принимает их во внимание, делая ставку на иную часть общества — более ориентированную на ценности белорусского национализма.

Не бывает демократизации без белорусизации?

Летом прошлого года «новая» белорусская оппозиция смогла консолидировать вокруг себя внушительную часть граждан, выступающих за перемены во многом за счет игнорирования тем белорусизации и «национального возрождения».

В отличие от «старожилов» оппозиционной тусовки, новые лица сосредоточили свою повестку на социально-экономических и политико-правовых вопросах.

Но к настоящему времени зарождающееся движение было фактически разгромлено — главным представителем осталась неопытная Светлана Тихановская, в команду к которой стали проникать представители как раз «старой» оппозиции: Франак Вечерко, Анатолий Лебедько, Ольга Ковалькова.

Наверняка они во многом и повлияли на корректировку позиции и риторики представителей Координационного совета и иных структур, борющихся с властью.

Огромную роль в этих процессах играют и «западные партнеры», финансирующие белорусских оппозиционеров. Их интересы заключаются в первую очередь в увеличении геополитического влияния на республику, в ее отрыве от России, который должен происходить, среди прочего, путем искусственного культурно-языкового отделения белорусов от русских, как это происходит на Украине. Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Вряд ли им нужна дружественная России Белоруссия, пусть и абсолютно демократическая.

Поэтому несогласной части белорусского населения предлагается демократизация, но в обязательной упаковке дерусификации и белорусизации. Словно их не может быть друг без друга.

Такое положение дел способствует раздору в протестном движении. Все последние месяцы была тенденция к сужению его социальной базы — его ядром все отчетливее становятся националистически ориентированные активисты и политики, в то время как те, кто настроен к России дружественно, все больше разочаровываются в оппозиции.

Эти противоречия и стали одной из причин, по которой протесты «сдулись». И проект Конституции от команды Тихановской лишь усугубит данные процессы.