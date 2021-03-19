В российской политике, возможно, назревает настоящий левый поворот. «Донбасская» партия Прилепина "За правду" пойдёт на выборы вместе со «Справедливой Россией» и с «Патриотами России», а в перспективе они думают о создании коалиции с КПРФ. Это позволит решать масштабные задачи, считают политики

Об этом Захар Прилепин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

По словам Прилепина, сама идея создания такой партии родилась в Донбассе, когда писатель был там в качестве замполита одного из батальонов. Идеи подсказал позже погибший руководитель республики Александр Захарченко. Потому и имеет эта партия отчетливый привкус Донбасса. Эта же "донбасская специфика" отложилась и на задачах, которые определили для себя инициаторы ее создания.

Какие это задачи? В программе партии «За правду» цель была определена, условно, так: «недра — народу». Цель серьёзная, если вспомнить, кто стоит за этими «недрами». В одиночку реализации подобной задачи не потянуть. «Разгона не хватает», — так сам Прилепин поясняет причину, по которой партия «За правду» объединяется со «Справедливой Россией» и с «Патриотами России».

«Все очень просто объясняется. Так сложилось, что мы полтора года назад запустились с партией «За правду», и оставалось соответственно полтора года, чуть больше, до выборов в Государственную Думу. Мы только создались, и тут грянул коронавирус, пандемия, вся эта история», — рассказал Прилепин.

Он добавил, что для партийной агитации это был сильнейший удар: «мы просто не могли даже ездить по стране».

«Причем мы собрали сильную команду, и Владимир Владимирович Меньшов, режиссер, и Николай Стариков, и Сергей Михеев — наше донецкое, донбасское братство. Мы до людей не можем доехать! Мы встречаемся, пять-семь человек, не можем ни в университет, ни на завод, ни на фабрику — никуда. Мы еле-еле провели прошлые выборы, где десять или девять Заксобраний и Гордума», — рассказал Прилепин. Тогда и поняли, что у партии «ресурсов, разгона не хватает».

Кроме того, по словам политика новой волны, каким и стал Прилепин, «люди в России консервативные, они привыкли, что есть КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия» — вот они из четырех выбирают…». При этом он отметил, что людей понимает и оправдывает: они просто не успели узнать, что есть такая партия, как «За правду».

Но, что же делать? «Я не могу предложить своим товарищам, Владимиру Валентиновичу Меньшову и Сергею Михееву: ребята, давайте поработаем еще четыре, пять, шесть лет, потом наберем свой рейтинг, шесть-восемь процентов, а потом пройдем в Госдуму, — сказал Прилепин. — Нельзя! Мы рациональные люди, мы понимаем, что, если мы собираемся что-то делать — недра, образование, медицина, Донбасс и все остальное — я не могу людям шесть лет давать, этот люфт».

Тогда и возникла идея создания коалиции на левом фланге — с КПРФ, со «Справедливой Россией», с «Патриотами России». По словам писателя и политика, сигналы дали во все эти партии. Договорились на данный момент с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и с Геннадием Семигиным («Патриоты России»).

Прилепин отверг высказываемые некоторыми политологами предположения о том, что новая партия может быть «проектом Кремля» по спасению «Справедливой России». По его словам, руководителям «СР» и тем людям, которые у него в команде, его донецким товарищам — им «не может приказать никакой Кремль, куда, в какие-то коалиции входить».

По сути, создаётся новая партия, рассказал Прилепин: «У партии новое название, у нее новая будет программа, которую мы придумаем совместно, у нее будет новый устав — у нее все новое».

Отметим, в декабре 2020 года прошли ликвидационные съезды партий «За правду» и «Патриоты России». Партия «Справедливая Россия» тогда же провела съезд и стала называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Прилепин и Семигин стали сопредседателями обновлённой партии (во главе партии — Сергей Миронов).

По словам Прилепина, собрались в новую партию не из-за мест в Госдуме, хотя и там можно будет навязывать свою повестку, и это будет иметь смысл: иногда Госдума даёт «очень широкие возможности для осуществления тех или иных точечных решений», подчеркнул политик.

В качестве примера он привёл деятельность писателя, депутата из фракции КПРФ Сергея Шаргунова — «можно вот такой талмуд (составить — ред.) перечислений, сколько раз сработали его запросы, его выезды, его прямые контакты или переговоры».

«Что касается масштабных задач, безусловно, в ближайшей перспективе, которую я для себя определил — нам надо договориться с КПРФ, с коммунистами, и создать совместную левую коалицию, которая может пробивать совместно какие-то вещи…», — отметил Прилепин.

По словам писателя и политика, тут очень важен человеческий фактор, и в своих людях он уверен. Даже один-два депутата уже многое могут, а коалиция сможет осуществить куда больше планов. О самих этих планах и задачах было заявлено перед объединением трёх партий — усиление роли государства в экономике, борьба с бедностью, преодоление социального неравенства, доступность медицины и образования, повышение минимального размера оплаты труда и пенсий, борьба с коррупцией.

Полностью интервью смотрите здесь