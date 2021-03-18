В понедельник, 15 марта, украинский парламент начал рассмотрение законопроекта о передаче земли «на места» и о электронных земельных аукционах. По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, без этих законов земельная реформа останется лишь оболочкой, не наполненной содержанием.
Законопроектом №2194, в частности, предлагается передача земли госсобственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
Органы местного самоуправления смогут изменять целевое назначение земельных участков частной собственности и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.
Кроме этого законом областным государственным администрациям предлагается осуществлять госконтроль за использованием земли.
В проекте закона указано, что из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, законопроект №2194 «является одним из условий получения $700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка. Тех денег, которые критически необходимы, чтобы преодолеть бюджетный кризис, если не в этом году, то в будущем».
Верховная Рада 16 марта начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2194 по дерегуляции земельных отношений, однако за три часа рассмотрела только 160 поправок — всего их зарегистрировано более 3 тысяч. По состоянию на утро четверга, 18 марта, депутаты рассмотрели около 400 поправок.
Согласно повестке дня, сразу после законопроекта №2194 Рада должна рассматривать законопроект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Этим законопроектом предлагается ввести обязательную продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы в электронной торговой системе.
Законопроект о децентрализации №2194 с первой попытки не удалось проголосовать, его отправили на повторное второе чтение, а законопроект об электронных торгах №2195 был проголосован в первом чтении еще в 2019 году, однако до сих пор его не выносили на второе чтение в зал парламента.
Рынок земли на Украине будет открыт с 1 июля 2021 года. На первом этапе — до 1 января 2024 года — приобретать землю смогут только физические лица. Для них предусмотрен лимит — не более 100 га в одни руки. После 2024 года сделки могут заключать и юридические лица, но не более чем на 10 тыс. га.
Решение по продаже земли иностранцам должно быть принято только после проведения всеукраинского референдума.
Что кроется в законопроекте о передачи земли «на места», в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский.
- Виктор, в чем интрига этих законопроектов и почему законопроект о передачи земли местным общинам встречает противодействие в парламенте?
— В законопроекте №2194 очень много текста, но есть там и ключевой момент. То, как он выписан, и если он будет принят в том виде, как он сейчас написан, то по факту это позволит иностранцам покупать сельхозземли вообще без проблем. И не надо проводить никаких референдумов и так далее, он полностью разрешает это делать.
Механизм очень простой. Этим законопроектом хотят убрать норму о том, что необходимо согласовывать изменения целевого использования сельхозземли в разных структурах.
Будет происходить следующим образом: целевое использование сельхозземли будет меняться, эта земля будет продаваться иностранцу, а тот уже будет ее использовать для сельскохозяйственного назначения. И никто и ничто не помешает ему это делать — закона он этим нарушать не будет.
За многими и многими словами спрятана одна из ключевых целей этого законопроекта — легально дать доступ иностранцам владеть землей сельхозназначения.
- А второй законопроект, об электронных аукционах, — это исключительно технический документ?
- Возможно, там тоже есть какие-то моменты. Первый же тоже называется «передача сельхозземель в местные общины», но заложено там совсем другое. Возможно, что-то есть и во втором законопроекте. Там нужно смотреть чисто юридически.
Проблемы могут быть в передаче, в перемещении, чтобы земля не потерялась. Такие риски есть. Сами же признались, что в госсобственности было 10 миллионов гектаров сельхозземли, а где-то 5 миллионов потерялось. 2,5 млн га есть, еще 2,5 млн га отдали громадам, а еще пять — раз и нет.
Но это же не мобильный телефон, который можно потерять и не найти. И после этих всех громких заявлений где уголовные производства? Где фамилии, кто этим занимался? Где наказания за нарушения закона?
Но все, как в известном анекдоте, когда у чиновника спрашивают: а вы воруете деньги из бюджета? Он отвечает: да, конечно. А вы не боитесь, что об этом все узнают? Нет, говорит, не боюсь. Вот вы узнали, ну и что?
- Есть ли интерес у западных партнеров Украины в скорейшем принятии этих ключевых законопроектов земельной реформы? К ним подвязаны какие-то кредиты, транши? Почему так торопятся с принятием?
- Напрямую такого нет, мол, примите эти два законопроекта, и будут деньги. Декларируется только «обеспечить равный доступ всем». Но если переводить с дипломатического либо бюрократического языка, то обеспечение доступа иностранцев к землям сельхозназначения прочитывается во многих международных документах, которые Украина подписывала.
А торопятся, потому что рынок стартует уже с 1 июля. И если ввести свободное изменение назначения использования сельхозземли, то в рынке смогут участвовать и юридические лица. А там уже не будет действовать ограничение в 100 гектаров, не нужен будет и референдум — гуляйполе!
- Для украинских фермеров передача земель в объединенные территориальные громады несет позитивный эффект?
— Позитивом для украинских фермеров может быть только доступ к бюджетному финансированию, компенсация за капитальные инвестиции, в частности, в животноводство, либо дотации на выращенную продукцию, кредиты на переработку и так далее. Но об этом в принципе речи не идет.
Идет оформление для свободной продажи госземли. Опять же, если бы они это декларировали. Но делают это втихую, надеясь, что никто не заметит. В основном законе не получилось, так давайте сделаем это через законопроект 2194.
Хотя есть схемы передачи иностранцам и в действующем — через кредитование банками, например, это могут быть иностранные банки. Но новый законопроект еще больше упрощает доступ, очень просто легализует.
Украинским же фермерам никаких дополнительных преференций здесь никаких нет.
- Министр сельского хозяйства обещает, что последствия земельной реформы на Украине «будут ощутимы во всем мире». Можете пояснить, каким образом?
- Когда звучат такие заявления, всегда возникает вопрос: за счет чего и во сколько раз? Не какое-то мифическое «ВВП» на столько-то процентов, а за счет каких инвестиций, куда они зайдут, что мы будем производить, куда продавать.
Вырастет переработка или мы будем дальше продавать монокультуры — зерно, сырье? Какая у нас будет дотационная система, потому что все сельское хозяйство Европы дотационное. Мы можем без дотаций конкурировать лишь по зерну. А по переработке? Или мы этим не занимаемся?
Например, в маленькой Голландии экспорт ее аграрной продукции в разы превышает украинский экспорт. Потому что мы продаем сырье, а они продают переработку, готовый продукт.
Сейчас иностранцы могут получить доступ к украинской земле, а украинские фермеры не могут получить ничего, кроме обнуления пошлин на импорт.