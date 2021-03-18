Решение об увольнении Жмака украинское правительство приняло на заседании в среду. Полномочия главы правления «Укрзализныци» прекратили досрочно.
И.о. председателя правления госмонополиста назначили Ивана Юрика — действующего члена правления, который ранее уже исполнял обязанности главы «Укрзализныци».
Жмак назвал решение Кабмина необоснованным и принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. У себя в Telegram-канале теперь уже экс-глава правления «Укрзализныци» рассказал историю увольнения.
«В понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета я ему представил трехлетний отчет. Никаких комментариев или, как сейчас говорят, "фидбеков", кроме нареканий на плохую коммуникацию между нами, я не получил. Вчера утром, в свой день рождения, я получил "праздничный" звонок от главы наблюдательного совета, который тепло поздравил меня, пожелал скорейшего выздоровления и предложил срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон… Оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, любых сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому это щедрое предложение не принял», — написал Жмак в день своего увольнения.
Утром 17 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий подготовил и направил в Кабмин представление на увольнение Жмака.
«Кто-то с этим вопросом очень спешил», — прокомментировал Жмак такую прыть Криклия.
Кто этот «кто-то», легко понять, проанализировав высказывания членов наблюдательного совета и прозападных украинских СМИ.
Набсовет и Ахметов
Бывший украинский журналист и депутат, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко у себя в Facebook намекнул на то, почему уволили Жмака.
«Друзья, в последние дни многие из вас обращаются с вопросами касательно кадровых решений, принятых наблюдательным советом относительно менеджмента "Укрзализныци". Поскольку некоторые вещи я не уполномочен комментировать, лично от себя хочу порекомендовать вам хорошее расследование. Если читать весь текст нет времени, просто читайте первое предложение в статье: "Метинвест" получил почти половину рабочего парка полувагонов "Укрзализныци" на три года», — написал Лещенко 17 марта.
А спустя некоторое время он выложил сюжет телеканала «Украина 24».
«Ринат Ахметов негодует!» — прокомментировал его Лещенко.
Одна из его читательниц — Виктория Пчелина — под этой записью напомнила Лещенко, что тот в свое время хвалил Жмака.
«До тех пор, пока он не отдал половину парка УЗ Ахметову», — ответил ей бывший депутат и журналист.
Такое издание, как Liga.net, известное, в частности, материалом в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого ряд украинских ультраправых связывает с «соросовскими националистами», со ссылкой на высокопоставленный источник в «Укрзализныце» также сообщило, что отставка Жмака могла быть вызвана его связью с олигархом Ахметовым.
«Причина отстранения — разное видение раздела и реструктуризации УЗ, а также подозрения набсовета в том, что Жмак действовал в интересах олигарха Рината Ахметова», — сославшись на собеседника, сообщило издание.
Впрочем, Жмака связывают и с другим кланом в украинской политике.
Нахвамдис, генацвале!
Анонимные Telegram-каналы видят причину отставки Жмака в его якобы имеющейся связи с «грузинским кланом» в украинской политике.
«Жмак вообще колоритная фигура, он один из главных участников формирующегося клана "грузин" во власти. Возглавляет "клан грузин" Гизо Углава, лицом всего клана является Саакашвили, который активно лоббировал Жмака. В кулуарах говорят, что если Жмака снимут, то Саакашвили перейдет в жесткую оппозицию к нынешней власти. Хотя ему не впервой», — сообщил 12 марта популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», сославшись на источники в Офисе президента, рассказавшие о скорой отставке Жмака.
Уже после увольнения главы правления «Укрзализныци» другой популярный Telegram-канал «Резидент» указал: причиной кадрового решения украинского правительства могла стать зачистка «грузинского клана».
«Одна группа соросят отодвинула другую от потоков на УЗ, а всему виной стало желание Жмака разделить компанию на 4 фирмы и отдать самую прибыльную часть в управление людям Саакашвили. Началась зачистка грузинского клана, у которого слишком большие аппетиты», — указывалось в публикации канала.
Причина, по которой Жмака связывают с грузинскими «варягами», — его прошлое. В 2015-2016 годах Жмак работал первым заместителем Саакашвили, когда тот был председателем Одесской областной государственной администрации.
Но с Саакашвили Жмак был знаком задолго до того, как стать зампредседателя Одесской ОГА. С этим политиком Жмак познакомился в студенческие годы — во время учебы в Киевском институте международных отношений.
«Проучились вместе один год. Потом он (Саакашвили. — Ред.) пошел в армию, вернулся через два года. Мы еще общались два года, а потом я закончил университет, пошел работать. После этого не виделись до 2014-го», — рассказывал он в интервью украинскому изданию «Новое время».
Примечательно, что в те же годы в КИМО постигал науку и будущий президент Украины Петр Порошенко. Он учился на курс старше Жмака.
В «Укрзализныцю» Жмак пригласил одного из соратников Саакашвили — Ираклия Эзугбаю. Эзугбая ранее руководил грузинскими железными дорогами.
«Это первый человек, которого я пригласил в команду УЗ. В Одессе Ираклий был советником Саакашвили по инфраструктурным вопросам, у него большой опыт в этой отрасли», — рассказывал Жмак в интервью «Экономической правде».
В этом же интервью он охарактеризовал свои отношения с Саакашвили как «дружеские».
Связь с Саакашвили может не противоречить действиям в интересах Ахметова. Но как бы то ни было, в результате увольнения Жмака контроль над госмонополистом так и остался в руках у людей, связанных с Джорджем Соросом — наблюдательным советом УЗ.
Вряд ли что-то изменится и для рядовых украинцев. Несмотря на все обещания, украинские железные дороги продолжают деградировать: количество маршрутов сокращается, а состояние пассажирских, да и грузовых вагонов оставляет желать лучшего.