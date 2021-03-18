В среду, 17 марта, Кабинет министров Украины уволил главу правления «Укрзализныци» Владимира Жмака. Сам Жмак настаивает на безосновательности данного шага. Тем временем контроль над монополистом усиливают прозападные ставленники

Решение об увольнении Жмака украинское правительство приняло на заседании в среду. Полномочия главы правления «Укрзализныци» прекратили досрочно.

И.о. председателя правления госмонополиста назначили Ивана Юрика — действующего члена правления, который ранее уже исполнял обязанности главы «Укрзализныци».

Жмак назвал решение Кабмина необоснованным и принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. У себя в Telegram-канале теперь уже экс-глава правления «Укрзализныци» рассказал историю увольнения. Привет олигарху. Почему Россия отказалась от украинских колёс © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«В понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета я ему представил трехлетний отчет. Никаких комментариев или, как сейчас говорят, "фидбеков", кроме нареканий на плохую коммуникацию между нами, я не получил. Вчера утром, в свой день рождения, я получил "праздничный" звонок от главы наблюдательного совета, который тепло поздравил меня, пожелал скорейшего выздоровления и предложил срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон… Оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, любых сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому это щедрое предложение не принял», — написал Жмак в день своего увольнения.

Утром 17 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий подготовил и направил в Кабмин представление на увольнение Жмака.

«Кто-то с этим вопросом очень спешил», — прокомментировал Жмак такую прыть Криклия.

Кто этот «кто-то», легко понять, проанализировав высказывания членов наблюдательного совета и прозападных украинских СМИ.

Набсовет и Ахметов

Бывший украинский журналист и депутат, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко у себя в Facebook намекнул на то, почему уволили Жмака.

«Друзья, в последние дни многие из вас обращаются с вопросами касательно кадровых решений, принятых наблюдательным советом относительно менеджмента "Укрзализныци". Поскольку некоторые вещи я не уполномочен комментировать, лично от себя хочу порекомендовать вам хорошее расследование. Если читать весь текст нет времени, просто читайте первое предложение в статье: "Метинвест" получил почти половину рабочего парка полувагонов "Укрзализныци" на три года», — написал Лещенко 17 марта.

А спустя некоторое время он выложил сюжет телеканала «Украина 24».

«Ринат Ахметов негодует!» — прокомментировал его Лещенко.

Одна из его читательниц — Виктория Пчелина — под этой записью напомнила Лещенко, что тот в свое время хвалил Жмака.

«До тех пор, пока он не отдал половину парка УЗ Ахметову», — ответил ей бывший депутат и журналист.

Такое издание, как Liga.net, известное, в частности, материалом в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого ряд украинских ультраправых связывает с «соросовскими националистами», со ссылкой на высокопоставленный источник в «Укрзализныце» также сообщило, что отставка Жмака могла быть вызвана его связью с олигархом Ахметовым.

«Причина отстранения — разное видение раздела и реструктуризации УЗ, а также подозрения набсовета в том, что Жмак действовал в интересах олигарха Рината Ахметова», — сославшись на собеседника, сообщило издание.

Впрочем, Жмака связывают и с другим кланом в украинской политике.

Нахвамдис, генацвале!

Анонимные Telegram-каналы видят причину отставки Жмака в его якобы имеющейся связи с «грузинским кланом» в украинской политике. Лещенко с Фиалою работали на дизеле. Как борцы с коррупцией устроили коррупцию в «Укрзализныце» © Facebook/Сергій Лещенко

«Жмак вообще колоритная фигура, он один из главных участников формирующегося клана "грузин" во власти. Возглавляет "клан грузин" Гизо Углава, лицом всего клана является Саакашвили, который активно лоббировал Жмака. В кулуарах говорят, что если Жмака снимут, то Саакашвили перейдет в жесткую оппозицию к нынешней власти. Хотя ему не впервой», — сообщил 12 марта популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», сославшись на источники в Офисе президента, рассказавшие о скорой отставке Жмака.

Уже после увольнения главы правления «Укрзализныци» другой популярный Telegram-канал «Резидент» указал: причиной кадрового решения украинского правительства могла стать зачистка «грузинского клана».

«Одна группа соросят отодвинула другую от потоков на УЗ, а всему виной стало желание Жмака разделить компанию на 4 фирмы и отдать самую прибыльную часть в управление людям Саакашвили. Началась зачистка грузинского клана, у которого слишком большие аппетиты», — указывалось в публикации канала.

Причина, по которой Жмака связывают с грузинскими «варягами», — его прошлое. В 2015-2016 годах Жмак работал первым заместителем Саакашвили, когда тот был председателем Одесской областной государственной администрации.

Но с Саакашвили Жмак был знаком задолго до того, как стать зампредседателя Одесской ОГА. С этим политиком Жмак познакомился в студенческие годы — во время учебы в Киевском институте международных отношений.

«Проучились вместе один год. Потом он (Саакашвили. — Ред.) пошел в армию, вернулся через два года. Мы еще общались два года, а потом я закончил университет, пошел работать. После этого не виделись до 2014-го», — рассказывал он в интервью украинскому изданию «Новое время».

Примечательно, что в те же годы в КИМО постигал науку и будущий президент Украины Петр Порошенко. Он учился на курс старше Жмака.

В «Укрзализныцю» Жмак пригласил одного из соратников Саакашвили — Ираклия Эзугбаю. Эзугбая ранее руководил грузинскими железными дорогами.

«Это первый человек, которого я пригласил в команду УЗ. В Одессе Ираклий был советником Саакашвили по инфраструктурным вопросам, у него большой опыт в этой отрасли», — рассказывал Жмак в интервью «Экономической правде».

В этом же интервью он охарактеризовал свои отношения с Саакашвили как «дружеские».

Связь с Саакашвили может не противоречить действиям в интересах Ахметова. Но как бы то ни было, в результате увольнения Жмака контроль над госмонополистом так и остался в руках у людей, связанных с Джорджем Соросом — наблюдательным советом УЗ.

Вряд ли что-то изменится и для рядовых украинцев. Несмотря на все обещания, украинские железные дороги продолжают деградировать: количество маршрутов сокращается, а состояние пассажирских, да и грузовых вагонов оставляет желать лучшего.