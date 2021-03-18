Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию американца Крэйга Лэнга, обвиняемого в двойном убийстве

Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию американца Крэйга Лэнга — гражданина США, который исповедовал ультраправые взгляды, воевал в составе украинских националистических батальонов и служил по контракту в ВСУ на Донбассе. Причем судья Денис Масенко отменил свое собственное решение, которое было вынесено всего пару недель назад, когда он отказал в экстрадиции американского комбатанта.

Формальным основанием для этого пересмотра стала позиция украинской миграционной службы, которая отказалась рассматривать заявление Крэйга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца. Кроме того, ему готовятся изменить меру пресечения — с личного обязательства на содержание под стражей. И это вызывает бурное негодование украинских патриотов. Обращаясь к президенту Зеленскому и Кабмину, они требуют спасти рядового Лэнга, устраивая в его поддержку сетевые акции и пикеты.

Крэйг Остин Лэнг был одним из многочисленных ультраправых боевиков, которые приехали воевать в Украину, защищая ее от наступления «азиатско-большевистской орды». Ранее он принимал участие в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, а в 2015 году отправился на Донбасс и провел на передовой как минимум полтора года, воюя в подразделениях запрещенного в России «Правого сектора» и «Грузинского легиона». После чего легализовался и подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Однако восточноукраинское сафари наскучило американскому расовому борцу. Привыкнув к безнаказанности в «АТО», Лэнг решил поехать в Венесуэлу, чтобы помочь в свержении «коммунистического тирана» Мадуро. А по дороге поучаствовал в совершении особо тяжкого преступления на территории США. Расисты из Украины: как «Азов» дошел до Вашингтона © gdb.rferl.org

Согласно материалам американского уголовного дела, Лэнг и его идейный единомышленник разместили в интернете объявление о продаже оружия. Спустя некоторое время на него неосмотрительно откликнулась пожилая пара. Они договорились встретиться для сделки в штате Флорида, однако в итоге пенсионеров убили с целью банального ограбления. После чего ультраправый боевик предусмотрительно скрылся на территории Украины, рассчитывая на защиту со стороны своих побратимов.

И действительно, украинские власти не спешили осуществлять экстрадицию Лэнга, несмотря на требования правоохранительных органов США, которые объявили преступника в международный розыск. Хотя во всех остальных случаях официальный Киев немедленно выполняет любые требования, поступившие с берегов далекого Потомака. Между тем, Лэнг также фигурирует в других уголовных делах — к примеру, его подозревают в причастности к вербовке других американских ультраправых, которые тоже собрались защищать на Донбассе белую расу.

Наемнику вменяют тяжкие уголовные преступления, которые однозначно подпадают под требования к выдаче в руки правосудия.

«Инкриминируемые Лэнгу преступления, согласно законодательству Украины, соответствуют статьям 185, 187, часть 2 статьи 115 и являются предпосылкой для экстрадиции, поскольку предусматривают лишение свободы. Согласно законодательству Украины, это преступления — кража, разбой, убийство», — заявил об этом украинский прокурор.

Однако Украина до последнего тянула с выдачей Лэнга, причем он даже не находится под стражей, несмотря на явную угрозу для общества.

«Он все еще обожает войну, — писало в расследовании о Крэйге Лэнге издание Vice. — Два года назад Лэнг стал звездой заголовков местных газет, покинув военную базу Форт Блисс в Эль-Пасо после того, как его беременная жена прислала ему видео, где спит с другими мужчинами. Лэнг погрузил в свой автомобиль бронежилеты, прибор ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал в Северную Каролину, где он установил мины вокруг дома жены и попытался убить ее. Он получил лишь несколько месяцев тюремного заключения, потому что, по его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения. «Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее, — сказал он. — Ублюдки думали, что я блефую».

Однако, несмотря на все эти кричащие факты, адвокаты Лэнга считают, что Украина не должна выдавать его Вашингтону, поскольку в штате Флорида, где было совершено кровавое двойное убийство, разрешена смертная казнь, которая угрожает американско-украинскому патриоту. А это-де не отвечает принципам гуманизма. Хотя националисты демонстративно отказывают в любой гуманности своим собственным гражданам, проживающим на том же Донбассе и страдающим от жестокого насилия со стороны ультраправых, включая наемников из Соединенных Штатов Америки и Европы.

Кампания в защиту Лэнга продолжается больше года, причем о нем сочувственно высказываются не только представители зигующего националистического сообщества, но и журналисты либеральных изданий, которые открыто финансируются Конгрессом США.

Давление со стороны американской прокуратуры не позволило спустить это дело на тормозах, как это произошло с большинством преступлений, совершенных украинскими патриотами. Судя по всему, в США обеспокоены растущими связями между американскими и украинскими нацистами, которые позволяют ультраправым получать на Донбассе боевой опыт, создавая реальную угрозу для граждан США. Как это убедительно засвидетельствовала история с убийством во Флориде.

«Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках идеи превосходства белой расы, участвующих в конфликте», — заявил 25 июня координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс, отвечая в ходе онлайн-брифинга на прямой вопрос по поводу угрозы со стороны «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины».

«Любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность. И мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию», — добавил в заключение представитель Белого дома.

После прихода новой демократической администрации власти США усилили свою активность в направлении борьбы с правым террором. Судя по всему, они помогли откорректировать решение украинского суда, разблокировав экстрадицию Лэнга, которого теперь действительно могут отправить домой во Флориду. Ку-клукс-клан в бойцовском клубе. Зачем американские расисты приезжали в Киев © AFP, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

К слову, это совпало с активизацией деятельности украинских правозащитников — Украинский Хельсинкский союз по правам человека опубликовал сегодня базу символов ненависти, в которую попала символика большинства украинских ультраправых организаций, сотрудничающих с международными расистскими группировками.

Проблема лишь в том, что американское правосудие добивается справедливости в интересах собственных граждан, пострадавших от рук националистических террористов. В то время как украинские «ветераны АТО» практически всегда уходят от наказания за совершенные преступления против своих соотечественников.