Последние двое суток на Украине превышен важный психологический порог: число новых случаев COVID-19 тут больше, чем в России. А Польша 17 марта стала лидером в Европе по количеству заболевших

В Польше — новый общенациональный локдаун

По состоянию на среду, 17 марта, Польша стала европейским лидером по числу новых случаев COVID-19 и смертям от его последствий: за последние сутки болезнь выявлена у 25 тысяч 052 человек, умерли 453 пациента. По числу новых случаев — это первое место в Европе за последние 24 часа и печальный рекорд 2021 года для страны. А больше смертей от COVID-19 в текущем году в Польше было только 11 февраля — 456.

Потому неудивительно, что именно 17 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении в стране общенационального локдауна, который будет действовать с 20 марта по 9 апреля — то есть и во время католической Пасхи, празднуемой в этом году 4 апреля. При этом многие местные комментаторы отметили, что 10 апреля, в очередную годовщину катастрофы самолёта с польской делегацией под Смоленском, действие жёстких ограничений закончится, и «начальник Польши» Ярослав Качиньский сможет провести привычные массовые акции. Мэр Львова самовольно закрывает город на локдаун © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Недзельский отметил, что сейчас в Польше причиной 52% случаев коронавирусной болезни является именно «британский» штамм вируса, который не только быстрее распространяется, но и более летальный. Потому правительство Польши работает над увеличением коек для больных COVID-19, ведь за последнюю неделю число госпитализированных выросло более чем на 3 тысячи. По словам министра, региональные ограничения уже исчерпали себя, поэтому единственное решение — ввести локдаун по всей стране. Он призвал работодателей по возможности перейти на удалённую работу.

«Это момент, когда мы должны вернуться к тому режиму работы, который был характерен для ноября, или второй половины октября, или вообще для всего периода предыдущей весны», — сказал министр. Недзельский отметил, что «идут трудные времена», через неделю число новых инфицированных в Польше может перевалить за 30 тысяч в сутки, это «угрожает функционированию системы здравоохранения».

Стоит отметить, что и предыдущие, и нынешний локдауны в Польше куда либеральнее, чем во Франции, Италии или Германии: ходит городской и междугородний транспорт, нет запрета на перемещение между регионами. В дополнение к тем ограничениям, которые действуют в стране с середины октября 2020-го, сейчас прекратят работу торговые центры и непродовольственные магазины (но будут работать супермаркеты с соответствующими отделами), а также отели, бассейны и заведения культуры. Кафе и рестораны в Польше уже шестой месяц работают только навынос, а спортивные заведения, в том числе тренажёрные залы, всё это время закрыты. При этом Недзельский 17 марта отметил, что если введённые меры не дадут результата, то «очередные шаги будут уже типичным локдауном, когда будем закрывать уже всё».

Бывший Главный санитарный инспектор Польши в 2001-2006 годах, военный врач (в звании бригадного генерала) Анджей Трыбуш отметил, что в выступлении министра здравоохранения не было ни слова о приближающихся Пасхальных праздниках. «Необходимо принять решение о закрытии храмов. Однако я опасаюсь, что молчание министра Недзельского по этому поводу означает, что он уже капитулировал и не решится на такой шаг, и это очень серьёзная ошибка», — считает эксперт. «Я понимаю требования традиций, но оставление храмов открытыми может обеспечить нам «новую, светскую традицию» — заражаться в костёлах. Никто этого не хочет», — подчеркнул он. Кличко рассказал, в каком случае Киев ждет новый локдаун © Facebook, Віталій Кличко

На Украине рост заболеваемости, но Киев кивает на местные власти

На Украине большинство христиан будет отмечать Воскресение Христово только 2 мая, и не исключено, что к этому празднику страна подойдёт с «польскими» показателями суточной заболеваемости COVID-19. Но уже последние двое суток на Украине превышен важный психологический порог: число новых случаев COVID-19 в этой стране больше, чем в России. Так, по состоянию на 17 марта на Украине выявлено 11 тысяч 833 новых случая инфицирования коронавирусом, а в РФ — 8 тысяч 998, днём ранее соответствующие показатели составили 9 тысяч 642 и 9 тысяч 393. Нужно учесть, что реальное число жителей на подконтрольной Киеву территории в четыре раза меньше, чем в Российской Федерации. При этом 16 марта от COVID-19 на Украине скончались 289 человек — это максимальный показатель с самого начала пандемии.

Согласно методике киевского Минздрава, 16 областей Украины и Киев с 17 марта оказались в «оранжевой» зоне по показателям распространения коронавируса. Лишь 4 области Украины остались в «желтой» зоне с самыми мягкими ограничениями — это Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская. 4 области по-прежнему остаются «красными» — речь идёт о Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Остальные 17 регионов Украины оказались в «оранжевой» зоне — при том, что днём ранее таких было только 10. Больше всех новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве (1121), Львовской (884) и Одесской (883) областях. Градоначальник Киева Виталий Кличко заявил 17 марта, что «максимум через неделю» столица Украины будет в «красной» зоне, но отметил, что «карантинные ограничения может вводить исключительно центральное правительство». Возвращение локдауна: при чём здесь вакцина AstraZeneca и новый штамм коронавируса на Украине

А вот мэр Львова Андрей Садовый ещё 16 марта решением городской комиссии перевёл 5-11 классы школ на дистанционное обучение, а на следующий день объявил о введении в городе усиленного карантина с 19 по 28 марта. Новые меры включают каникулы ля младших школьников, перенос всех массовых мероприятий, прекращение работы заведений культуры и непродовольственных магазинов, работу кафе и ресторанов только на вынос, а салонов красоты и спортивных залов — по индивидуальной предварительной записи. По словам Садового, такое решение приняли, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города, поскольку динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается, и оборвать цепочку заболевания.

Фактически мэр Львова откликнулся на призыв премьера Дениса Шмыгаля, который 17 марта призвал местные власти самим усиливать на своей территории карантин, поскольку они уполномочены самостоятельно принимать такие решения. При этом глава правительства заявил, что правительство введет локдаун по всей стране в случае введения ограничений «красной» зоны в «подавляющем большинстве» регионов Украины. Раньше в Киеве говорили, что это произойдёт, если «красными» станут больше половины регионов.

Польша и Украина продолжают использовать вакцину AstraZeneca/CoviShield

Примечательно, что резкий рост заболеваемости в Польше отмечен на фоне прогресса в вакцинации её населения от COVID-19. По состоянию на 17 марта первую дозу вакцины получили более 4,6 миллиона поляков (свыше 12% жителей), а обе дозы — более 1,6 миллиона. Если пересчитать полностью вакцинированных в относительный показатель, то он составит 4,26% — больше, чем Германии (3,64%), Италии (3,55%) или Франции (3,36%). В Польше используются вакцины производства Pfizer/BioNtec, Moderna и AstraZeneca, причём Варшава не планирует отказываться от «оксфордской» вакцины, применение которой приостановили уже в 25 странах Европы и мира, в том числе в большинстве стран ЕС.

Польские же власти заявляют, что серьёзных побочных эффектов после применения препарата AstraZeneca в стране не зафиксировано, а дальнейшие действия зависят от решения Европейского агентства лекарственных средств в отношении этой вакцины, которое ожидается в четверг, 18 марта. Пока же в плане на апрель 2021 года — привить более миллиона граждан Польши вакциной от AstraZeneca. При этом, согласно опросам, количество поляков, желающих вакцинироваться от COVID-19, начало падать ещё до скандала вокруг AstraZeneca: в январе 2021-го таких было почти 70%, в феврале — около 55%, а в середине марта — 51,6%, причём 30,5% вакцинироваться принципиально не собираются.

На Украине же «вакциноскептиков» ровно в два раза больше — 61%, и лишь 33% опрошенных Киевским международным институтом социологии готовы пройти вакцинацию от COVID-19 в ближайшие месяцы. Сложно сказать, насколько на эти показатели повлияло то, что киевские власти из каждого утюга трубят: мол, вакцинация украинцев производится препаратом компании AstraZeneca (хотя на самом деле — произведённой в Индии по лицензии этой фирмы вакциной CoviShield). «Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако даже для желающих привиться от COVID-19 на Украине в ближайшее время получить свою дозу вакцины пока будет весьма проблематично. С начала кампании, то есть с 24 февраля по 16 марта, на Украине привито 71 тысяч 923 человека, из них 1 дозу получили 71 тысяч 922 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) 1 человек. Напомню, всего на Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины CoviShield, срок годности которой заканчивается в середине июня 2021 года, то есть при существующих темпах есть вероятность, что часть препарата придётся утилизировать. Потому неудивительно, что ставка сделана не на полную вакцинацию, а на максимальное расширение числа получивших первую дозу.

Ради этого 17 марта Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между прививками вакцины CoviShield с 28 до 90 дней, в тот же день прошло селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации. В Минздраве сослались на позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и результаты международных исследований. «Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель» — отметили в министерстве.

Как известно, 15 марта COVID-19 был диагностирован у главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который 2 марта публично получил первую дозу вакцины CoviShield. Сам он после этого написал в Facebook, что эффективность этой вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, но «все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья». Для сравнения: российская вакцина «Спутник V» после первой дозы обеспечивает эффективность 85%, а после второй — 91,6%. При этом у препарата AstraZeneca после второго укола эффективность достигает 81% только в том случае, если он сделан через 12 недель после первого, а при промежутке до 6 недель снижается до 55-59%.