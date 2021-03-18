Во вторник, 16 марта, в Киеве произошла очередная провокационная акция против российских дипломатов, за что временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило пришлось объясняться в МИД РФ. За постмайданный период дипмиссии РФ и Российский центр культуры и науки не однократно становились объектами нападения ультра правых активистов

17 марта руководитель украинской дипмиссии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с произошедшей днём ранее в Киеве провокационной акцией против российских дипломатов на Украине: около здания посольства РФ и вблизи мест проживания его сотрудников появились плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями с их якобы признанием Крыма частью Украины. Аналогичные баннеры разместили недалеко от посольств США, Великобритании, ФРГ, Франции, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, неизвестные повредили 4 служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на киевских стоянках. «Бригада Алексей Мозговой» взяла на себя ответственность за нападение на посольство Украины в Греции © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Москва потребовала от Киева незамедлительно провести тщательное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине.

Российские дипломатические представительства на Украине после государственного переворота регулярно становятся объектами атак местных радикалов.

Так, в 2014 году сотни активистов забросали здание посольства РФ в Киеве яйцами, сорвали российский флаг с крыши, потребовали от дипломатов немедленно покинуть посольство и вернуться в Москву. В этой акции поучаствовали и высокопоставленные украинские политики, в частности, на камеры видеонаблюдения попал бросавший в здание камни бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский, за что и был арестован в 2018 году московской полицией и приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и 14 млн рублей возмещения ущерба по двум гражданским искам. Консульство Словакии в Харькове атаковали вандалы © Telegram-канал Салтовка

10 марта 2016 года бывший сотник «женской сотни» Майдана Ирма Крат, бывшие бойцы батальона «Айдар» Сергей Новиков и Александр Высота, а также другие активисты украинских праворадикальных структур — «Автомайдан», «Евромайдан» и «Союз ветеранов АТО» — рано утром забросали здание бутылками с «коктейлями Молотова», в результате чего во дворе и на фундаменте посольства возникли открытые очаги горения.

Последние противоправные действия против российской дипмиссии произошли в прошлом году. 12 июня 2020-го в День России на фасад здания посольства РФ в Киеве при помощи специального светового оборудования спроецировали оскорбительные изображения русофобского содержания. Как заявил МИД РФ, также свою «креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи зданий российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

14 марта 2020 года на российскую дипмиссию совершили нападение участники марша, посвящённого дню добровольца. Украинские радикалы, выкрикивая антироссийские лозунги, зажгли файеры и петарды, патрон от ракетницы попал на крышу здания. Кроме того, они порвали флаг РФ и повесили его на заборе посольства.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой» и «Надругательство над государственным флагом РФ». Россия вошла в тройку стран, куда больше всего хотят поехать украинцы – МИД Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Отрицание украинской стороной очевидных фактов даёт основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — предупредила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Подобные истории происходили не только в украинской столице.

8 февраля 2019 года группа из 100 человек забросала здание генерального консульства РФ в Харькове яйцами и флаконами с зелёнкой. Таким образом они рассчитывали сорвать встречу с «пророссийскими организациями» города, однако в тот момент никакого мероприятия в дипмиссии не проходило, поэтому активисты вели себя не слишком агрессивно.

Досталось и генеральному консульству РФ в Одессе. 10 июня 2016 года около 50 членов радикальных организаций забросали здание яйцами, принесли несколько виселиц к двери и разбили две камеры видеонаблюдения, расположенные у входа в здание. Таким образом они сорвали торжественный приём в дипмиссии, приуроченный ко Дню России. Причём, как сообщил генеральный консул РФ в Одессе Валерий Катункин, российские дипломаты заранее направили ноту в представительство МИД Украины с просьбой обеспечить меры безопасности в этот день и беспрепятственный пропуск на территорию. Однако власти Украины не реагировали, а местные правоохранительные органы бездействовали. Телефоны городской полиции и Национальной гвардии не отвечали.

В феврале 2018 года члены организаций «Свободные люди», «Самооборона Майдана в Одесской области», «Организация участников АТО «Булава», «Национальное сопротивление», «Национальный корпус Одессы» провели пикет около здания генерального консульства, облили забор дипломатического представительства красной краской и зажгли файеры синего и жёлтого цветов.

Неоднократно объектом атак украинских радикалов становился Российский центр культуры и науки в Киеве (представительство Россотрудничества).

7 июля 2017 года группа примерно из 30 членов националистической партии «Свобода» во главе с депутатом Киевского городского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была пройти презентация книги украинского академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля», в которой без политизации описываются актуальные проблемы украинского общества. В итоге мероприятие было сорвано. Как рассказал руководитель учреждения Константин Воробьёв, полиция приехала на вызов быстро, но не увидела в инциденте хулиганскую выходку, все признаки которой были налицо — звучали лозунги антироссийского содержания, сорваны все имеющие российские атрибуты, плакаты и стенды, были попытки проникнуть в служебное помещение, — и отпустила всех. Почувствовали себя хозяевами. МИД РФ направил Киеву ноту протеста после провокаций у посольства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В рождественскую ночь 2018 года — с 6 на 7 января — неизвестные облили здание Российского центра науки и культуры красной краской, обклеили его листовками с антироссийскими тезисами и попытались разбить стёкла.

В феврале на Центр совершено сразу 2 нападения. 17-го числа члены запрещённой в РФ националистической организации С14 («Сич») ворвались в здание, где в тот момент находилось около 100 человек — взрослые, дети из театральной студии, которые репетировали пьесу «Ревизор», а также группа иностранцев, занимавшихся на курсах русского языка. На видеозаписи, опубликованной лидером организации Евгением Карасём на своей странице в Facebook с подписью «Пришли в гости к ФСБ», видно, как активисты взломали дверь болгаркой и разрисовали стены здания надписями «Смерть ФСБ» и «Свободу Сенцову», осквернили российский флаг и сожгли его. Полиция оперативно приехала на вызов, однако не вмешивалась в происходящее и лишь молча наблюдала за погромом. Через час радикалы ушли, напоследок разгромив экспозицию, посвящённую памяти Фёдора Шаляпина.

На следующий день в Центр наведались другие погромщики — под руководством лидера запрещённого в РФ добровольческого движения «Организация украинских националистов»* Николая Коханивского и лидера другой радикальной организации «Чёрного комитета» Богдана Тицкого, которые накануне опубликовали в интернете видеообращения с призывом ко всем желающим принять участие в антироссийской акции и устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве (представительства Россотрудничества) для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины, — они забросали здание камнями, разбили окна, повредили фасад и двери здания, работа учреждения была парализована.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания обязано предпринимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от всякого вторжения. Однако украинское государство не только этого не делает, но и своим бездействием только способствует проведению атак радикалов на российские дипмиссии.

* Запрещённая в РФ организация