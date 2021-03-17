7 лет назад Россия приняла в свой состав два региона – республику Крым и город Севастополь, - с того момента предстояло интегрировать их в российскую действительность, ряд отраслей пришлось создавать практически с нуля. О том, как полуостров изменился после перехода из состава Украины в Россию, рассказали эксперты, опрошенные изданием Украина.ру

«Никогда Украина в независимом статусе не раскошеливалась на Крым и Севастополь так, как это делала Россия вот эти 7 лет. Уровень российских инвестиций, государственных и частных, в Крым превосходит уровень таких же инвестиций в другие российские регионы. Россия с лихвой на государственном уровне выполняет свои обязательства перед крымчанами», — подчёркивает член комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения

В 2020 году инвестиции в экономику Крыма составили 221,6 млрд рублей, прежде всего средства направлены в транспортную сферу, промышленный комплекс, гостинично-ресторанное хозяйство, здравоохранение и образование. Валовый региональный продукт вырос на 3,1%. Основными внешнеторговыми партнёрами региона остаются Украина, Белоруссия, Италия, Турция и Индия.

По словам депутата Государственной Думы Андрея Козенко, занимавшего в 2014-2016 годах пост вице-спикера Республики Крым, благодаря введению свободной экономической зоны в регион удалось привлечь инвестиции на сумму порядка 157 млрд рублей.

«7 лет назад Россия приступила к восстановлению Крыма фактически из руин. За это время сделано не просто много — поистине стахановскими темпами нам пришлось строить заново всю социальную систему. На сегодняшний день создана необходимая инфраструктура для транспортного сообщения республики с материком, построены и отремонтированы сотни детсадов, школ, больниц. Сегодня мы находимся примерно в середине пути. Пожалуй, самое сложное уже позади, и мы с гордостью смотрим на наши достижения», — заявил политик.

За столь короткий срок реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов: возведён Крымский мост, связавший полуостров с континентальной частью страны, построены трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя, новый терминал международного аэропорта «Симферополь», газопровод Кубань-Крым, Таврическая и Балаклавская ТЭС, а также из-за подрыва украинскими активистами опор ЛЭП в Херсонской области досрочно введён в эксплуатацию энергомост с Краснодарским краем. Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией

«Всё идёт так, как должно идти, несмотря на то что чинятся определённые препоны вроде отключения электричества и днепровской воды. Но электричеством сегодня Крым обеспечен с большим запасом, и соседи пытаются прикупить излишки электричества, что тоже не исключено. С водой, насколько я понимаю, проблема тоже решена при помощи двух водоводов в Симферополе и Севастополе на случай засушливого лета. На днях я видел интервью вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который курирует Крым и все крымские проекты, и он как раз рассказывал, что проекты, которые призваны обеспечивать потребности региона в воде даже в засушливые сезоны, практически реализованы», — сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Водоснабжение стало одной из ключевых проблем для полуострова после того, как Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, по которому Крым получал 85% пресной воды. Сейчас население и предприятия получают воду из местных источников, но из-за засушливой погоды, как было летом 2020-го, приходилось ограничивать подачу воды в утреннее и вечернее время. Согласно комплексному плану правительства РФ, в Крым должна быть обеспечена дополнительная подача воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, в том числе за счёт установок по опреснению морской воды.

«Действительно, определённый удар Украине удалось нанести по сельскому хозяйству и в принципе по населению. Проблема решается, мы это видим, и будет решена в конце концов. Надо к этому относиться как к последствиям госпереворота на Украине и гражданской войны. Но я думаю, что в этом году уже будут последствия от этих действий Украины сведены к нулю. Так что, я думаю, ни о какой катастрофе говорить не придётся», — уверен экономист Александр Дудчак.

В свою очередь, директор Института нового общества Василий Колташов называет важным приобретением для региона после присоединения к России массовое строительство, благодаря которому есть запрос на материалы, рабочую силу, услуги подрядчиков и отделочных бригад. Это, правда, спровоцировало подорожание недвижимости, но, как подчёркивает эксперт, рост цен — это прямое следствие притока денег в экономику и нехватки предложения по отношению к спросу. Новое русское чудо: Что представляет собой водозабор на реке Бельбек © Пресс-служба правительства Севастополя

«Если строительная отрасль Крыма оживает, то и вся крымская промышленность тоже имеет потенциал для восстановления. Экономическая стратегия России принципиально другая, нежели экономическая стратегия Украины, которая следует указаниям МВФ и разрушает своё производство. Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять. Это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства», — добавляет Колташов.

Развивается и туристическая отрасль, хотя местные жители говорят, что в украинский период приезжих было больше, но эксперт опровергает это утверждение — туристов сейчас чрезмерно много, качество услуг растёт, Крым получил новые возможности, в конце концов, и туристы, и специалисты в этой области отмечают, что прогресс очевиден.

«На самом деле Крым выскочил из процесса украинской социально-экономической катастрофы. Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год», — подытожил Колташов.

По словам Константина Затулина, обстоятельства, на которых пытаются играть, в том числе и наши «друзья» на Украине, абсолютизируют, возводят в степень и сами себя вдохновляют тем, что в Крыму может возникнуть обратное движение в сторону Украины. Однако ничего подобного не произойдёт, уверен парламентарий, потому что «люди с головой понимают, что возможности Украины и России несоизмеримы, как государство Россия существенно крепче, сильнее и дееспособнее, чем Украина». Ирина Белозерова: Крымчане не оглядываются назад

Наглядным подтверждением этого тезиса стал рассказ руководителя информационного агентства News Front Константина Кнырика о том, что многие его знакомые бизнесмены уехали на Украину в надежде продолжить дело по старой украинской схеме, но оказалось, что бизнеса там уже нет, и вернулись в Россию, чтобы вести здесь цивилизованный бизнес.

«В целом Крым существует и функционирует во всех своих необходимых аспектах. Ничто не может перевесить того, что Крым вернулся в состав России. Когда-то давно, в 2011 году, я был на конференции в Севастополе и видел там водосборники в виде бетонных колец. И на одном из них была надпись «Крым — это Россия! Давно пора бы вернуть!». Собственно говоря, эта мечта, которую крымчане так отразили в этой надписи, осуществилась в 2014 году», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.